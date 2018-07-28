28 Июль 19:20 2018-07-28T19:23:39+03:00

Ни у кого из них нет тяжелых травм

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Артистов ансамбля «Танок», попавших в аварию в Подмосковье, доставят в Ижевск. Как сообщает министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев, ситуация находится под контролем.

- Сейчас пассажиров, которых доставили в больницу осмотрят, после чего будет принято решение об их перевозке, - сообщает Владимир Соловьев. - Может быть поездом или самолетом до Ижевска. Точное решение, когда и на чем будет принято после осмотра врачами. Также, возможно, мы отправим машину министерства культуры Удмуртии в Москву за багажом ансамбля.

Министр культуры и туризма Удмуртии также добавил, что ни у кого из 17 пострадавших пассажиров нет тяжелых травм. Всего в автобусе на момент аварии, по данным МЧС находилось 27 человек.

Напомним, сегодня днем в Домодедовском районе Подмосковья на трассе А-107 перевернулся рейсовый автобус Москва-Ижевск, перевозивший артистов удмуртского ансамбля «Танок». Причины аварии пока не известны.