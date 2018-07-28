2018-07-28T19:23:39+03:00
Происшествия

Артистов ансамбля «Танок», попавших в аварию в Подмосковье, доставят в Ижевск

Ни у кого из них нет тяжелых травм
Диана ФИЛИМОНОВА
Поделиться:
Фото: Ксения Затонских "Вконтакте"Фото: Ксения Затонских "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Артистов ансамбля «Танок», попавших в аварию в Подмосковье, доставят в Ижевск. Как сообщает министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев, ситуация находится под контролем.

- Сейчас пассажиров, которых доставили в больницу осмотрят, после чего будет принято решение об их перевозке, - сообщает Владимир Соловьев. - Может быть поездом или самолетом до Ижевска. Точное решение, когда и на чем будет принято после осмотра врачами. Также, возможно, мы отправим машину министерства культуры Удмуртии в Москву за багажом ансамбля.

Министр культуры и туризма Удмуртии также добавил, что ни у кого из 17 пострадавших пассажиров нет тяжелых травм. Всего в автобусе на момент аварии, по данным МЧС находилось 27 человек.

Напомним, сегодня днем в Домодедовском районе Подмосковья на трассе А-107 перевернулся рейсовый автобус Москва-Ижевск, перевозивший артистов удмуртского ансамбля «Танок». Причины аварии пока не известны.

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жители Самарской области чаще всего покупают ижевские универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross
В Ижевск приходят холода
В Ижевске дебошир выбрасывал вещи из окна на автомобиль
Обновлённый троллейбус появился в Ижевске
В Ижевске нашли уникальные предметы старины – предположительно, эпохи Александра I
Впервые Ижевск может войти в отопительный период за 1-2 дня
В Удмуртии под колеса грузовика попала 7-летняя девочка
На Воткинском шоссе в Ижевске заработал новый светофор
3 августа в Удмуртии ожидается жара и грозы
В ДТП под Вольском пострадала женщина из Удмуртии
Историю семьи из Удмуртии покажут в передаче «Жди меня» на НТВ
Европейский суд по правам человека постановил выплатить вице-спикеру гордумы Ижевска Шаталову неустойку
ХК «Ижсталь» не поменяет домашний лед
В Ижевске переделают свежеуложенный асфальт на улице 9 Января
В Ижевске пьяный угонщик пытался спрятаться от полиции в лесу
В Удмуртии женщина спаивала детей из-за стресса
Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова стала лицом косметического бренда Shiseido
Tele2 ускорилась в Приволжье
В Удмуртии вынесли приговор бывшему главе администрации Воткинского района
В День ВДВ в Ижевске ограничат движение на улице Горького
Ведущий Первого канала, бабушки из Бураново и именитые спортсмены: Что ждет ижевчан на открытии гонок на квадроциклах
Тяжелый мотоцикл ижевского производства проекта «Кортеж» выйдет на рынок под брендом «Иж»
Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в список кадрового резерва президента России