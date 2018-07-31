Как из 90-х. В Удмуртии банда занималась разбоями и организовала «бОрдель»

31 Июль 12:54 2018-08-01T14:34:16+03:00

За их плечами было 25 краж, 12 фактов вовлечения в проституцию, 9 разбоев, грабежей и вымогательств

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В Удмуртии завершено расследование уголовное дела в отношении преступной группировки, действовавшей на территории Ижевска, Можги и еще шести районов республики. Они не гнушались «грязной работой» - занимались вымогательствами, разбоями и вовлечению к занятию проституцией.

История началась в марте 2016 года. Житель Можги, за плечами которого уже был тюремный срок, большой авторитет в криминальном мире, который имел не менее криминальные связи, создал преступное сообщество. В него вошло 11 человек.

Команду он себе набрал «хорошую». Все ее члены не имели постоянной работы, в отличие от судимостей и склонности к преступлениям, этого было достаточно.

ОПГ имело свою структуру и состояло из трех подразделений, где каждый делал то, что привык:

1. Специалисты по кражам электро-бензоинструментов из частных домов;

2. Специалисты по грабежам, разбоям и вымогательствам на территории Можги;

3. Третье подразделение, возглавляемое сожительницей лидера ОПГ, занималось принуждением и вовлечением в занятие проституцией девушек в Ижевске и Можге. Как средство применялось насилие.

Банда вела себя крайне нагло и дерзко. В их арсенале были бейсбольные биты и пневматический пистолет. В «лучших» традициях 90-х некоторых потерпевших с целью запугивания вывозили в леса, за пределы города, на пустыри и в безлюдные места. Пытались поджечь, угрожали убийством, стреляли из пневматики, оставляли голыми людей на морозе.

- Преступления готовились очень тщательно. Грабежи часто организовывались по наводкам на потерпевших. Принуждение к проституции также было организованным мероприятием, где в дальнейшем осуществлялся развоз девушек, взимание платы с клиентов и разборки с конкурентами, - рассказала начальник СЧ следственного управления МВД по Удмуртии Анна Буракова.

Как рассказал один из потерпевших, в июне 2016 года ему эти бандиты сказали, что надо встретиться, поговорить.

Потерпевший. Фото: пресс-служба МВД по УР

- Привезли за город. Объяснили какую-то непонятную для меня тему и начали избивать. По голове, по телу. После этого сказали, что за то, что я якобы натворил, нужно 20 тысяч рублей. Срок дали месяц. Мол, если не отдашь деньги, то еще получишь и будет хуже, чем сейчас. Да, я испугался, испугался больше за свою семью. И обратился в полицию. Потому что беспредел должен быть наказан, - рассказал пострадавший.

Одна из девушек, которую насильно заставили заниматься проституцией, вспоминает, что пришлось «работать» на Воткинском шоссе в Ижевске.

Потерпевшая. Фото: пресс-служба МВД по УР

- Нас вывозили в сауны, гостиницы. И были жесткие правила. Например, нельзя было кушать или спать на работе, покидать точку. За нарушение либо заставляли работать бесплатно, либо избивали. В какой-то момент я попыталась сказать, что больше не буду на них работать. Тогда они приехали ко мне домой, угрожали изнасилованием и избиением, - рассказала девушка.

Спустя год после создания группировки, в марте 2017 года, их деятельность была остановлена. Следствие установило причастность членов ОПГ к 25 кражам, 9 вымогательствам, грабежам и разбойным нападениям, известно 12 фактов вовлечения в проституцию. Потерпевшим нанесен ущерб на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. 582 тысячи рублей удалось возместить в ходе следствия.

- Уголовное дело направлено в суд. За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде 20 лет лишения свободы, - уточнила Анна Буракова.

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