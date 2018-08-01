Пора гулять! 11 ижевских скверов для приятной прогулки

1 Авг. 13:16 2018-08-01T13:29:31+03:00

«Комсомолка» прошлась по улицам Ижевска и оценила городские площадки по 5-балльной шкале

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Почти в каждом уголке города можно найти небольшой сквер или аллею, отдохнуть на лавочке и насладиться отдыхом. Мы выяснили, в каких скверах нашего города можно отдохнуть и приятно провести время, а также оценили их по пятибальной шкале.

Сквер около Вечного огня

Один из самых красивых и ухоженных городских скверов. Здесь расположены Вечный огонь, памятники Калашникову, Устинову и Кунгурцеву. В сквере есть развлечения для детей (батут - 100 руб./10 мин., машинки - 150 руб./5 мин.) и игровая площадка, которая находится в тени деревьев. На площадке много скамеек, клумб и урн, несмотря на большое количество горожан, никто друг другу не мешает. Кстати, по словам гуляющих там прохожих, единственное, чего не хватает этому месту - киосков с мороженым и напитками.

Фото: Лада Иванова

* Качество покрытия – 5 (покрытие почти не имеет дефектов)

* Озеленение – 5 (есть деревья, в тени которых можно спрятаться, есть оформленные клумбы и газоны)

* Есть ли чем заняться? – 4 (на площадке есть развлечения для детей и несколько памятников)

* Много ли людей? – 4 (на площадке есть прохожие, но они отдыхают тихо и не мешают друг другу)

* Скамейки – 5 (скамеек достаточно и они в хорошем состоянии)

* Наличие урн и чистота площадки – 5 (мусорок несколько, они пустые и на площадке чисто)

Вишневый сквер

Он находится на перекрестке улиц Пушкинской и Кирова. Здесь есть небольшая детская площадка, кусты и деревья. Есть урны и достаточное количество скамеек, часть из которых стоят в тени деревьев. Через дорогу есть кафе и ларек с кофе.

Фото: Лада Иванова

* Качество покрытия – 5 (покрытие почти не имеет дефектов)

* Озеленение – 4 (есть кусты и деревья, ухоженный газон, но клумбы немного разбиты)

* Есть ли чем заняться? – 3 (на площадке есть детские развлечения: детская игровая площадка)

* Много ли людей? – 4 (на площадке бывают прохожие, но не мешают друг другу отдыхать)

* Скамейки – 5 (скамеек достаточно, они в хорошем состоянии)

* Наличие урн и чистота площадки – 5 (есть несколько урн, они пустые и на территории чисто)

Сквер им. Татьяны Барамзиной

Небольшой, но очень удобный сквер около кафе на Татьяны Барамзиной, 10. Сквер окружают высокие деревья и кустарники, есть детская площадка, скамейки и урны. Людей здесь немного - в основном гуляют мамочки с детьми.

Фото: Лада Иванова

* Качество покрытия – 5 (новое покрытие и почти не имеет дефектов)

* Озеленение – 5 (есть деревья, в тени которых можно спрятаться, есть оформленные клумбы и газон)

* Есть ли чем заняться? – 3 (на площадке есть развлечения для детей: детская игровая площадка)

* Много ли людей? – 3 (на площадке, в основном, гуляют мамочки с детьми)

* Скамейки – 5 (скамеек достаточно и они в хорошем состоянии)

* Наличие урн и чистота площадки – 5 (есть несколько мусорок, они пустые, да и на самой площадке сквера чисто)

Бульвар Вознесенского

Он находится около 29 лицея. Очень тихое и тенистое место. Есть пара лавочек и две небольших детских площадки. Неподалеку от входа есть дерево желаний, на которое можно привязать цветную ленточку и загадать желание. У входа стоит именная стела.

Фото: Лада Иванова

* Качество покрытия – 5 (покрытие новое и почти без дефектов)

* Озеленение – 5 (есть деревья, в тени которых можно спрятаться, оформленные клумбы и газон)

* Есть ли чем заняться? – 4 (есть развлечения для детей и арт-объекты)

* Много ли людей? – 4 (бывают прохожие, но они не мешают друг другу отдыхать

* Скамейки – 5 (скамеек много и они в хорошем состоянии)

* Наличие урн и чистота площадки – 5 (достаточно мусорок, они пустые. Чистая территория)

Сквер около Дворца пионеров

Сквер условно можно разделить на две части. Одна из них (слева от дворца) - новая, с большим количеством лавочек, фонарей и клумб. Вторая часть (справа) - пока не благоустроена. Здесь находится памятник в честь погибших во время Великой Отечественной войны и несколько скульптур. На территории есть водоем (сейчас он пуст), кусты и газоны, которые выглядят неухоженными. Также на территории сквера есть детский автогородок.

Фото: Лада Иванова

1 часть сквера:

* Качество покрытия – 5 (новое покрытие почти без дефектов)

* Озеленение – 5 (есть деревья, в тени которых можно спрятаться, ухоженные клумбы и газон)

* Есть ли чем заняться? – 1 (площадка пустая)

* Много ли людей? – 5 (людей почти нет)

* Скамейки – 5 (скамеек хватает, они в хорошем состоянии)

* Наличие урн и чистота площадки – 5 (несколько пустых мусорок, на площадке чисто)

2 часть сквера:

* Качество покрытия –2 (старое покрытие, глубоких ям нет, но есть значительные трещины)

* Озеленение – 4 (есть деревья и газоны, но выглядят неухоженными)

* Есть ли чем заняться? – 4 (есть развлечения для детей и арт-объекты)

* Много ли людей? – 1 (на площадке собираются компании, часто с напитками)

* Скамейки – 1 (скамеек нет)

* Наличие урн и чистота площадки – 1 (мусорок нет, на площадке очень грязно)

Средний балл:

* Качество покрытия – 3,5

* Озеленение – 3

* Есть ли чем заняться? – 2,5

* Много ли людей? – 3

* Скамейки – 3

* Наличие урн и чистота площадки – 3

Крымская аллея

Тихое и спокойное местечко между двумя детскими садами на улице Первомайской. Площадка достаточно просторная, установлена стела с названием аллеи. Есть скамейки и урны, но от солнца спрятаться негде - деревьев тут практически нет. Территория аллеи находится под видеонаблюдением. Рядом есть магазин, кафе и остановка.

Фото: Лада Иванова

* Качество покрытия – 4 (покрытие относительно новое и имеет незначительные дефекты)

* Озеленение – 3 (есть деревья, кустарники и более-менее ухоженный газон)

* Есть ли чем заняться? – 2 (есть арт-объект – стела с названием аллеи)

* Много ли людей? – 4 (на территории бывают прохожие, но отдыхают спокойно и никому не мешают)

* Скамейки – 5 (скамеек достаточно и они в хорошем состоянии)

* Наличие урн и чистота площадки – 5 (мусорок несколько, они пустые и на площадке чисто)

Сквер В.И. Кудинова

Сквер находится в самом центре города, на улице Ленина, между домами 38 и 40. Чистота площадки оставляет желать лучшего - урны завалены мусором. Есть скамейки и газон, который выглядит весьма неухоженным. По словам жителей окрестных домов, по вечерам в сквере собираются компании со спиртными напитками. Сейчас на одной половине сквера ведутся ремонтные работы, и территория огорожена железным забором.

Фото: Лада Иванова

* На площадке установлено много фонарей.

* Качество покрытия – 4 (новое покрытие с незначительными дефектами)

* Озеленение – 2 (есть газон, но дикой, уход за ним не осуществляется)

* Есть ли чем заняться? – 1 (площадка пустая)

* Много ли людей? – 5 (на площадке почти никого нет)

* Скамейки – 5 (скамеек достаточно, они в хорошем состоянии)

* Наличие урн и чистота площадки – 3 (мусорок много, но они сильно переполнены, мусор валяется по всей площадке)

Сквер Металлургов

Просторная и очень чистая территория около остановки «21 Гастроном» огорожена кованым заборчиком, много лавочек, скрытых в тени дерева. Около каждой стоит урна, похожая на пушку. Есть уличные тренажеры для любителей спорта. В сквере организовано катание детей на пони (2 круга - 200 руб.).

Фото: Лада Иванова

* Качество покрытия – 5 (новое покрытие почти без дефектов)

* Озеленение – 5 (есть деревья, в тени которых можно спрятаться, оформленные клумбы и ухоженный газон)

* Есть ли чем заняться? – 4 (есть развлечения для детей и для взрослых)

* Много ли людей? – 5 (на площадке не так много людей)

* Скамейки – 5 (несколько скамеек, они в отличном состоянии)

* Наличие урн и чистота площадки – 5 (несколько урн, они пустые и площадка чистая)

Сквер им. Шувалова

Он находится около здания городской мэрии. На территории находится памятник Шувалову. Есть скамейки и урны.

Фото: Лада Иванова

* Качество покрытия – 5 ( новое покрытие практически без дефектов)

* Озеленение – 5 (есть деревья, кустарники и ухоженный газон)

* Есть ли чем заняться? – 2 (есть арт-объект)

* Много ли людей? – 5 (а площадке очень мало людей)

* Скамейки – 5 (достаточно скамеек, они в отличном состоянии)

* Наличие урн и чистота площадки – 5 (несколько пустых урн, на территории чисто)

Сквер около Северного кладбища

Небольшой сквер, посвященный воинам-участникам Великой Отечественной войны. На территории есть два памятника. Есть несколько деревьев и скамеек, однако их недостаточно, чтобы укрыться от солнца. Несмотря на урны, на площадке не убрано.

Фото: Лада Иванова

* Качество покрытия – 5 (новое покрытие практически без дефектов)

* Озеленение – 3 (есть несколько деревьев)

* Есть ли чем заняться? – 2 (на площадке есть арт-объекты)

* Много ли людей? – 5 (на площадке почти никого не бывает)

* Скамейки – 5 (скамеек достаточно, они в хорошем состоянии)

* Наличие урн и чистота площадки – 4 (несколько мусорок, они пустые, но на площадке не убрано)

Бульвар Гоголя

Тихое и очень спокойное место около Кукольного театра. На территории находится много деревьев, которые прячут скамейки от солнца. Центр притяжения - дерево, вокруг которого стоит круглая скамейка.

Фото: Лада Иванова

* Качество покрытия – 5 (новое покрытие, почти без дефектов)

* Озеленение – 3 (есть деревья, кустарники и более-менее ухоженный газон)

* Есть ли чем заняться? – 1 (нет, площадка пустая)

* Много ли людей? – 4 (на площадке бывают прохожие, но они отдыхают тихо и не мешают друг другу)

* Скамейки – 5 (скамеек достаточно, они в хорошем состоянии)

* Наличие урн и чистота площадки – 5 (несколько урн, они пустые и на площадке чисто)

КСТАТИ!

В скором времени в Ижевске появится Рябиновый сквер на ул. 9 Января и сквер им. Тарасова на пересечении 50 лет ВЛКСМ и ул. Металлургов.