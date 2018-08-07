«Я не прощаю матерей наших воспитанников» Откровения хозяйки ижевского детского дома

СЕГОДНЯ 14:37 2018-08-07T14:51:59+03:00

Татьяна Поспелова рассказала о жизни воспитанников детдома и чем каждый может им помочь

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– Работать в детском доме – значит отдавать, – уверена Татьяна Поспелова. – Отдавать без конца может не каждый. Одних хватает на месяц, другие – остаются на долгие годы. И это люди не с железными сердцами. Напротив, многие из них очень ранимы. Но у них такая, не побоюсь этого слова, миссия – делиться своей любовью. У нас нет случайных людей.

Фото: Амир Закиров

Хозяйкой ижевского детского дома Татьяна Поспелова стала в 2010 году. До сих пор с болью вспоминает те эмоции, которые пережила, когда впервые оказалась в его стенах.

– Все здесь было настолько убого и казенно, что, вернувшись домой, я проревела весь вечер. В Управлении образования сказала, что работать в такой обстановке не смогу. В ответ услышала: «Вот и сделай так, как тебе надо».

«К нам дети попадают уже хроническими неудачниками. С этим очень сложно жить…». Фото: Амир Закиров

Второй шок был, когда увидела детей. Они были одинаково одеты, как в депрессивных фильмах. Взрослые девчонки носили колготки с вытянутыми коленками. Я довольно быстро поняла, что если в детдоме убого, значит, отношение взрослых к детям такое. Пришлось ломать систему, искать единомышленников. Сложное было время. Моментов, когда говорила себе: «Надоело! Зачем мне все это?», было много.

Но со временем наша героиня поняла, что оказалась в детском доме неслучайно, что ее привела сюда история семьи. Мать Татьяны Иосифовны всю жизнь проработала в детском саду, дед по материнской линии вырос в детдоме. Отец вырос в многодетной семье…

Дети города

Татьяна Поспелова: Меня часто спрашивают: «Чем помочь, что купить?». Я отвечаю: «У нас все есть. Хотите помочь – просто пообщайтесь с детьми». Фото: Сергей Грачев

Преодолеть еще одно противостояние Татьяне Поспеловой пришлось в 2013 году, когда она впервые отправила своих воспитанников учиться в городскую школу. Тут надо объяснить, что ижевский детский дом – это бывшая школа-интернат №96. В нем дети жили и учились. В 2016 году интернаты в России упразднили. Сейчас действуют только детдома. Их воспитанники теперь учатся вместе с домашними детьми. В Ижевске реформу опередили на три года. Жить и дальше изолированно было нельзя.

– Это была революция! – вспоминает директор. – Учителя возмущались, родители ругались: «Почему мой ребенок должен учиться вместе с детдомовскими?». Приходилось объяснять, что наши дети – дети города, а не сироты, что многие из них еще недавно жили в семьях и, как все, ходили в школу. И в том, что пятиклассник не умеет читать, а девятиклассник не знает таблицу умножения, не детдом виноват.

Понятно, что воспитанники детдомов не мотивированы на учебу. Это издержки сиротства. Ребенок, который живет в семье и видит, что мама и папа каждый день ходят на работу, понимает, ради чего учится.

У наших ребят в семьях был другой пример. Ими никто не занимался, никто не учил их читать и считать. Они неуспешны с первого класса. Представляете, какая это катастрофа для ребенка! К нам такие дети попадают уже хроническими неудачниками. С этим очень сложно жить… Сейчас стало гораздо проще, наших детей приняли. Они учатся в семи школах Ижевска.

«Если брать, то всех…»

Из 60 воспитанников детского дома лишь 15 – сироты. У остальных родители живы. Шансом вернуть ребенка за последние семь лет воспользовались лишь две семьи. Фото: Сергей Грачев

Татьяна Поспелова рассказывает, что порой воспитатели забирают воспитанников в свои семьи. Но тут же добавляет:

– Но потом эти сотрудники уходят от нас. Это не мое условие. Так получается. Невозможно работать, когда ты взял одного ребенка. Остальные тут же начинают смотреть на тебя с надеждой… У меня тоже было желание взять ребенка из детского дома, но я быстро его в себе погасила. Поняла, что не имею на это права. Если брать, то всех…

Впрочем, бывают случаи, кода дети сами отказываются уходить из детдома.

– Чем старше ребенок, тем меньше у него желания уходить в семью. В детском доме ему все привычно, а в новой семье свои правила, – объясняет Татьяна Иосифовна. – Были у нас случаи, когда родственники хотели забрать детей, но они не соглашались, говорили: «Не-не-не, были мы в этой семье. У них такой кухни, ванны, как у нас, нет». Я думаю, ничего себе! Мы стараемся, создаем комфортные условия, а дети в результате от нас уходить не хотят. Это серьезная проблема.

Понять, но не простить

Фото: Амир Закиров

Из 60 воспитанников детского дома – лишь 15 – сироты. У остальных родители живы. Шансом вернуть ребенка за семь лет, что Татьяна Поспелова работает в детском доме, воспользовались лишь две семьи. Тем не менее, она признается, что понимает их.

– Вот идет мама нашего воспитанника устраиваться на работу, а у нее на лице написано – пьющая женщина. Ей в одном месте отказали, в другом, и она срывается. А если бы нашелся человек, который принял ее на работу? Я не защищаю, не оправдываю и не прощаю этих женщин. Но понимаю, насколько им тяжело, считаю, что им нужно помогать.

Фото: Амир Закиров

Я не сразу к этому пришла. Сначала даже разговаривать с этими мамами не могла. Понимание пришло, когда я начала плотно общаться с ребятами. Мама, какая бы она ни была, самый дорогой для них человек. Вы даже представить себе не можете, как они их любят! Поэтому мы никогда не говорим детям плохо о родителях. Напротив, стараемся похвалить их, поднять авторитет в глазах ребенка.

– За что можно похвалить мать-алкоголичку, забывшую о том, что у нее есть ребенок?

– Хотя бы за то, что она родила такого ребенка…