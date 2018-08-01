Жителя Удмуртии убили, решив повторить ритуальное убийство из сериала «Викинги»

1 Авг. 11:16 2018-08-01T16:40:32+03:00

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Почти год понадобился следователям, чтобы установить все обстоятельства страшного убийства, которое произошло в Можге в августе 2017 года. Тогда романтичное свидание закончилось жестокой расправой, как в кино. Подробности той ночи выяснила «Комсомолка».

ВЕЧЕРНЯЯ РОМАНТИКА ОБЕРНУЛАСЬ КОШМАРОМ

21 августа 19-летний Руслан и его подруга Ольга (имя девушки изменено. - Прим. ред.) приехали на дачу под Можгой. Прохладный летний вечер складывался идеально. Влюбленные пили чай, общались, хохотали и играли в карты. Идиллию прервал настойчивый стук во входную дверь. Как оказалось, это был сосед по даче, который предупредил Руслана, что около его автомобиля ходит какой-то незнакомец. Ради перестраховки молодой человек забрал из машины сумку с документами. Подозрительных людей он не встретил. Вернувшись в домик, продолжил общение с девушкой. Но лишь на пару минут.

- В этот момент пара услышала шорохи за окном со стороны огорода. Молодой человек вновь вышел посмотреть, что происходит. Девушка осталась в комнате, - рассказывает следователь по особо важным делам СУ СК России по Удмуртии Марсель Камалетдинов.

То, что произошло дальше, можно сравнить только с сюжетами триллеров.

«ЧТО СТОИШЬ? ВИДИШЬ, ПАРЕНЬ УМИРАЕТ»

Спустя минуту после того, как Руслан вышел на улицу, Ольга услышала крики: «Соседи, спасите! Убивают!». Судя по шорохам и звукам за окнами, во дворе бегали двое. Спустя еще минуту Руслан ворвался в домик. На его груди был размашистый порез от ножа, юноша истекал кровью. Руслан навалился на дверь, удерживая ее – кто-то ломился в домик со стороны улицы.

- Он сказал мне вызывать скорую. При этом рукой держал дверь изнутри. Я подбежала к нему, чтобы помочь…И тут он упал на пол, тяжело дыша. Больше он не двигался, - записано в протоколах со слов Ольги.

Девушка попыталась удержать дверь, но сил хватило ненадолго. Едва Оля отпустила дверь, в помещение ворвался мужчина с маской на голове, в его руке блестел нож. Девушка в испуге попятилась.

- Что стоишь? Видишь, парень умирает. Возьми хоть его за руку, - приказал тем временем человек в маске. К этому моменту Руслан уже не двигался. А незнакомец тем временем бормотал что-то себе под нос.

- Мне его заказали. Просто выполняю заказ, - объяснил он. - В подробности меня не посвящают. Значит кому-то он дорогу перешел. Ты разве не знала о его делах?

СЛЕДОВАЛ СЦЕНАРИЮ

Позже оказалось, что маньяк насмотрелся жестоких телесериалов и решил воплотить их в жизнь. По данным следствия, сильнее всего на него повлиял телесериал «Викинги» (18+). И он решил повторить обряд «кровавого орла» - это легендарная казнь времён викингов, состоявшая в том, что на спине осуждённого рассекали рёбра, разводили их в стороны наподобие крыльев, вытаскивали наружу лёгкие и клали их на плечи.

Полностью повторить этот жестокий обряд он не смог. Однако во время преступления вел себя достаточно уверенно - забрал телефоны у жертв, связал девушку, а в доме вытер поверхности, к которым прикасался.

- Найдя ключи от автомобиля, он взял тело молодого человека, связал девушку и приказал ей следовать за ним, предварительно засунув тряпку ей в рот, - рассказывает Марсель Маратович.

Устроившись в автомобиле, они поехали к трассе в сторону Ижевска. Спустя пару километров мужчина свернул на проселочную дорогу и… застрял.

- Тогда он вывел девушку в лес, где оставил ее одну связанную по рукам и ногам, - рассказывает следователь.

Проведя в скрюченном положении в ночном лесу несколько минут, девушка попробовала освободиться от пут. Подтянув ноги к рукам, она частично освободилась и побежала к трассе и на попутках добралась до ближайшего отдела полиции.

ПОЖИЗНЕННОЕ

Буквально на следующий день оперативные службы устроили засаду в лесу около дома маньяка. Поймать его удалось быстро. Основной сложностью было установление психического состояния обвиняемого. Проведенная в Удмуртской Республике экспертиза не смогла дать ответ на этот вопрос. Лишь по результатам стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в институте Сербского в г. Москве, он признан вменяемым на момент совершения преступления, он мог осознавать общественную опасность и характер своих действий и руководить ими.

- Под тяжестью улик он признался в содеянном, - заключил Марсель Маратович.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство, совершенное из хулиганских побуждений»). А это карается пожизненным лишением свободы.

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- Он вырос в спортивной семье: мама у нас - мастер спорта по биатлону. Уже в 4 года сын встал на лыжи. А в 6 закинул рюкзак на плечо и отправился на спортивную лыжную базу, - вспоминает отец Руслана (продолжение).

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