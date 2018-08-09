Как дозвониться до дежурной части и что ждет ижевчан, объезжающих пробки по обочине?

СЕГОДНЯ 13:46 2018-08-09T13:50:39+03:00

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На радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM) (12+) продолжается серия прямых линий с УГИБДД МВД по Удмуртии. Напомним, что представитель ведомства дважды в месяц отвечает на вопросы горожан, касающиеся дорог и организации дорожного движения в городе. Недавно в прямом эфире побывал начальник первого отделения Управления Вениамин Вычужанин.

- Повлияла ли жара этим летом на количество ДТП?

Особенного «всплеска» аварий не было. Не увеличилось и число ДТП, произошедших из-за ухудшения состояния водителя. Однако в целом, у нас бывали случаи, когда у автолюбителя случался сердечный приступ при жаре – и в Ижевске, и в Удмуртии. Однако как таковой сезонности нет - зимой и летом примерно одинаковое количество ДТП.

- Сколько часов рекомендуется находиться за рулем при дальних переездах?

Каждые два-три часа необходимо делать 15-минутные перерывы. А через 8-10 часов дороги должен быть полноценный сон, не менее четырех часов. Но каждый водитель должен сам оценивать свои силы.

- В Первомайском районе, на узкой дороге Ястребовского переулка почему-то разрешено двустороннее движение. Проезжая часть всего 5 метров шириной, машины порой разъехаться не могут. Тротуаров нет, и пешеходам приходится идти по этой узкой дороге вместе с машинами. Что делать, чтобы нам построили тротуары и урегулировали движение?

Пешеходные дорожки предусмотрены градостроительными нормами и обязаны быть. Но чтобы их построили, необходимо обратиться в администрацию города, это их зона ответственности. Если же город бездействует, обращайтесь в прокуратуру.

- На счет перекрестка пр. Калашникова и ул. Самсонова. Там был ремонт, дорога хорошая и машины начинают быстро ездить. Все бы ничего, но с ул. Самсонова машины вылетают и не видят из-за мусорных контейнеров пешехода.

Наши сотрудники выедут на место, определят, действительно ли контейнеры нарушают видимость. Если что, то в адрес управляющей компании мы направим предложение о переносе контейнеров.

- Расскажите про ДТП на Шебердинском тракте, где автомобиль влетел на остановку общественного транспорта?

Авария произошла в районе Вараксино, в субботу, 4 августа. Примерно в 17:00 19-летний водитель автомобиля «Мазда», со стажем всего 5 месяцев, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество автомобилю «БМВ». Машины столкнулись, «БМВ» выехал на остановку общественного транспорта. Под колеса попали 4 подростка, 13-летний, два 14-летних и один 18-летний. Все они получили травмы, один подросток находится в тяжелом состоянии. Сейчас проходит проверка, и в зависимости от причинённого вреда будет приниматься процессуальное решение.

- Планируется ли включить светофор при выезде с поселка Первомайское у поста ГИБДД в сторону Завьялово?

Включен будет, но по срокам не скажу. Дорога относится к Миндортрансу Удмуртии, к кому относится светофор - еще предстоит выяснить, но наше предложение в министерство отправлено.

- Какое наказание ждет водителей, объезжающих пробки по обочинам? Как с ними бороться?

В борьбе нам активно помогают сами водители. Мы активно принимаем от них видеозаписи с фиксацией нарушения. За этот год привлечено 28 человек именно с помощью присланных видео с регистраторов. Административная ответственность 1500 рублей.

- Что сейчас происходит на дорогах? Есть ли улучшение в ситуации с нетрезвыми водителями?

Прошедшие выходные (4, 5 августа) показали, что количество нетрезвых водителей не уменьшается. Только за субботу к ответственности в Удмуртии привлечено 40 человек, это большая цифра для республики. Есть происшествие в Юкаменском районе, когда нетрезвый водитель отправил на больничную койку сразу 5 своих пассажиров. Двое из них в крайне тяжелом состоянии. Тут рассчитывать приходится только на понимание опасности. Если вы знаете, что ваш знакомы, сосед или родственник ездит за пьяным за рулем, то проинформируйте дежурную часть, никто не просит вас оставлять все данные о себе, но возможно однажды это спасет множество жизней.

- Кто чаще всего попадаются нетрезвыми за рулем – мужчины или женщины?

И женщины и мужчины позволяют себе совершать нарушения. Поэтому привлекаем всех. Наказание за пьяную езду известно – лишение права управления всеми транспортными средствами на 1,5-2 года и штраф 30 тысяч рублей.

- Почему сотрудники ГИБДД не выделяют себя на дороге? Никаких жилетов, светоотражающих элементов. Формы одежды тоже нет, в разных районах одеты по-разному.

Наличие жилетов со светоотражающими элементами требуется только в темное время суток. Днем это не обязательно. Сотрудник полиции имеет единообразную форму по всей России. В законе прописано, как наши сотрудники Госавтоинспекции должны быть одеты, на голове может быть и фуражка, и кепка, по ситуации. Бейсболка также считается формой одежды.

- Почему невозможно дозвониться до дежурной части? Никто не берет трубку?

У нас многоканальный телефон, если диспетчер разговаривает с дозвонившимся, то телефон выдает сигнал, будто никто не берет трубку. Два телефона: 415-600, 415-601. Звоните, сотрудники всегда на месте.