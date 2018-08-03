«Оставь номер - позвоню, когда умрет»: вопреки прогнозам врачей, жительница Удмуртии вытащила любимого с того света

СЕГОДНЯ 12:39 2018-08-03T13:29:10+03:00

Аня с Артемом откладывали деньги на открытие магазина, но эти 100 тысяч рублей ушли на лечение. Фото: личный архив

Когда мужчина вышел из комы, первое, что сказал любимой: «Выходи за меня»

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Эта история похожа на сюжет книги или фильма. Полгода назад жизнь Артема Загуляева из Воткинска буквально повисла на полоске - мужчина попал в страшную аварию и едва не погиб. Вытащить его с того света помогла его возлюбленная.

«Не ответила ему на «Я люблю тебя» и корила себя за это»

Эта история произошла зимой. Утром 24 января 28-летний Артем отправился в командировку в Нефтекамск. В его легковушку на полной скорости влетел КамАЗ. Водитель грузовика так разогнался на повороте, что снес авто, от которого остался только багажник. Юноша чудом остался в живых.

В это время его любимая Анна ждала его дома.

Аня на четыре года старше Артема, но это не помешало ему написать понравившейся девушке 7 лет назад. Фото: личный архив

- В ночь перед его отъездом я все никак не могла заснуть - меня знобило, я ворочалась на кровати и не могла найти себе места. Тогда я подумала, что просто простудилась, но теперь понимаю - это был знак, что скоро наша жизни станет совсем другой, - вспоминает девушка. - Отчетливо помню: половина седьмого утра, у Артема звенит будильник, и он начинает собираться на работу. Перед самым уходом подходит, целует и говорит «Я тебя люблю», я это услышала, но ничего не ответила. Почему? Почему ничего не сказала ему? Я так себя за это корила!

«Водитель грузовика, который въехал в Артема, даже не извинился. Он просто приехал в больницу, чтобы проверить - жив он или нет». Фото: личный архив

Несколько часов Артем и Аня переписывались в соцсетях. Но после обеда юноша вдруг перестал отвечать на ее сообщения. Как только девушка решилась набрать его номер, чтобы узнать, как он, как раздался звонок - звонила сестра Ани, которая работала вместе с Артемом.

- Сестра сказала, что он попал в аварию. Она хоть и говорила, что не знает, что именно произошло, но голос у нее дрожал, - говорит Аня. - Я хотела сорваться и ехать к нему, но мама посоветовала подождать, пока сестра вместе с начальством не доедут до города. Потом был второй звонок, сестра сказала: «В него въехал КамАЗ. Поторопись, если хочешь успеть попрощаться. Шансов нет».

«Оставь номер - позвоню, когда умрет»

Прорваться к Артему было нелегко - Аню никак не хотели пускать к нему в палату. Картина, которую она увидела, едва зашла туда, навсегда останется в ее памяти.

Артем часто ездил по работе в командировки, и поездка в Нефтекамск была одной из них. Фото: личный архив

- В палате лежало несколько человек. Все бледные, словно неживые, - вспоминает Аня. - Но Артем словно спал - румяный, спокойный. Только ссадина на щеке.

Однако ранения, которые он получил при аварии, были очень серьезными. Юноша впал в кому.

- У него был разрыв легких, переломаны все ребра, перелом основания черепа, отек мозга, - рассказывает Аня. - Врач сразу сказал: «Оставьте номер телефона, как умрет - я вам позвоню».

Все уехали, и в Нефтекамске осталась только Аня. Всю ночь не переставая у нее звонил телефон, и от каждого такого звонка сердце дико стучало и будто холодной водой окатывало. А вдруг звонят из больницы?

Когда Аня наконец заснула, ей приснился Артем. И это был второй знак.

- Во сне он говорил мне, что это такая ерунда. Мол, он быстро выздоровел. Это и дало мне понять - он не умрет, он будет жить, - вспоминает Аня. - Буквально жила у больницы, ходила туда утром, днем и вечером. Иногда пускали на 5 минут, иногда вообще не пускали. Гнали со словами «Чего опять приперлась?». Начала носить гостинцы, персонал «подобрел», стали пускать.

Аня взялась за любимого всерьез: прочитала десятки специальных книг и пересмотрела массу видео по реабилитации жертв ДТП. Девушка говорила с Артемом обо всем на свете, задавала вопросы, будто он мог ей ответить, по два раза в день делала массаж. А однажды, буквально через неделю после аварии, он на секунду открыл глаза!

- Я его брила насухую практически, и, видимо, ему было так больно, что он это почувствовал, - рассказывает Аня. - Он открыл глаза на секунду, я успела сказать ему «Ну, привет!», и он снова их закрыл. До этого дня я даже не ела - пыталась, но не могла. Потеряла 8 кг за две недели, были страшные головокружения. Но тут просто поскакала в магазин: купила кефир, булку!

«Побереги молодость и беги»

Нужных специалистов и МРТ-аппарата, которые были так нужны Артему, в Нефтекамске не было. Аня поняла - если они промедлят, то все пропало. Нужно срочно везти любимого в Ижевск. Однако в больнице боялись перевозить пациента, который находится в коме. Предложили написать отказ и везти самим.

«До этой аварии у меня даже крестика не было. Купила в лавке иконы, свечки, святую воду», - признается Аня. Фото: личный архив

Не без сложностей его перевезли в Ижевск в РКБ №1, и именно здесь он начал приходить в себя. Только вот Аню он не узнавал, помнил лишь ее сестру с мужем. Вдобавок юноша мучился от галлюцинаций: то белки за окном померещатся, то птиц увидит. Мог проснуться посреди ночи и сказать, что за спиной у Ани кто-то стоит.

А однажды девушка пришла в палату, а кровать была пустой! Сразу слезы, сердце застучало в горле почти, ноги подкосились. Девушка чуть не упала в обморок. Оказалось, Артема просто перевезли в нейрохирургию. Врач отделения Аню обнадеживать не стал, сказал прямо: полноценным ее любимый не станет никогда, максимум - овощ. Даже посоветовал поберечь молодость и уйти. Но девушка не сдавалась, и ей выделили кровать в одной палате с Артемом и другими пациентами.

- Жила в нейрохирургии, будто в психушке! Крики, бесконечный вой и гул, галлюцинации у всех. В один момент мне казалось, что я сама с ума сойду. Каждый день с Артемом был как новый: он просыпался и не помнил, где находится. Я не убирала паспорт со стола, чтобы доказать Артему, что я - это я, - рассказывает Аня. - Перебарывала слезы и истерики внутри себя, каждый раз умоляла смотреть его мне в глаза, чтобы узнавал во мне свою Аню. Старалась говорить с ним не как с инвалидом, а будто он просто немного болеет.

Но однажды Артем пришел в себя.

- Первое, что он сказал: «Выходи за меня», - вспоминает девушка.

Учиться жизни заново

Анна и Артем живут вместе уже 5 лет и воспитывают дочку Леру. Фото: личный архив

Аня ни на день не отходила от любимого. Пока он спал, Аня стирала белье и вещи, а ночью разговаривала с Артемом, успокаивала, когда у него снова начинались галлюцинации.

- Помимо обычных лекарств давала ему БАДы, привезла массажеры, занимались акупунктурой, - рассказала Аня. - Никогда на него не кричала! Купила ему прописи, просила писать его «Аня». Когда видела, что там каляка-маляка, заставляла переписывать. Купила задачки для 5-летних, а он даже это не мог сделать, хотя раньше щелкал, как семечки, и сложные задачи.

Артему пришлось вместе с Аней учиться заново жить: держать ложку, умываться, садиться. Она читала ему автомобильные журналы, чтобы он вспоминал о хобби хоть что-то. Спустя некоторое время Аня пересадила его на коляску, а потом начали делать первые шаги.

- Встал в первый раз и сразу рухнул обратно на кровать, - рассказывает Аня. - Я говорю, что нужно сделать шаг, хоть один. Через два часа - два шага, на следующий день до окна. Через неделю он встал с коляски и дошел до палаты. Конечно, опираясь на меня. Я буквально тащила его, а он просто переставлял ноги.

Долгий путь к выздоровлению

Спустя всего три месяца, в апреле, Артем вернулся домой, в Воткинск, он пошел на поправку. То, что мужчина выжил, врачи считают чудом и говорят, что все это благодаря заботе Ани.

- Дома Артема ждала моя дочка, Лера. Ей 8, но она здорово помогает Артему! Решает с ним задачки, раскрашивает раскраски. Мы хоть и маленькими шагами, но двигаемся вперед, - делится Анна. - Конечно, Артему предстоит еще длинный и тяжелый путь реабилитации, нам сказали, что он будет восстанавливаться год, а то и больше.

Только вот в Воткинске, по словам Ани, Артема даже не осматривают: заставляют часами сидеть в очереди, предлагали даже выйти с больничного! А когда пришло время ехать на реабилитацию в санаторий, им отказались давать разрешение: поставили ультиматум - либо выписываться, либо никуда не ехать.

- Заведующая говорила, что у него пневмония, а это ушиб на легком! - сетует Аня. - В итоге мы все равно поехали. Мы преодолеем все трудности, нам есть ради чего жить. Я никогда его не брошу.