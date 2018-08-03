2018-08-03T14:29:00+03:00
Общество

Фоторепортаж: Как в Ижевске мыли индийских слонов на улице

На радость пришедшим, Карла и Рани съели десяток арбузов и поплескались в воде
Ирина БУРЦЕВААлена СЕЛЕЗНЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев

В пятницу, 3 августа, в Ижевске прошла необычная акция от итальянского цирка «Слоны и тигры» - прямо на улице помыли и накормили двух индийских слонов. Как рассказал директор цирка Андрей Лещинский, такие акции будут устраивать и дальше, вместе с приезжими труппами.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

- Слоны. Безусловно, получили удовольствие. Либо в такую жару сидеть в закрытом помещении, либо тут, на свежем воздухе с прохладной водой, - рассказал Андрей Сергеевич.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Две взрослые слонихи, которым 45-55 лет, Карла и Рани скушали десяток арбузов, бананы и яблоки. А потом наслаждались водой из брандспойта. Кстати, слонов моют каждый день, за пару часов до выхода в манеж, так как они очень любят кидать себе на спину землю или какие-нибудь растения, какие попадают в их поле зрения.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

- Еще все должны помнить, что они любят забирать все, что видят: «О, диктофон, надо взять». А если попробуешь отобрать обратно, то это ими расценивается, как акт агрессии – ты посягаешь на его собственность, - объясняет ведущий программы Сергей Бондарчук.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Слоних еще заранее готовили ко встрече с людьми. Объясняли, где нужно будет выйти, как пройти, как повернуться. Подготовили и городские службы, чтобы все было серьезно в плане безопасности.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

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