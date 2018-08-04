2018-08-04T12:30:29+03:00
Общество

В Ижевске стартует милый забег «Карапузы, на старт!»

В нем участвуют дети от 7 месяцев до двух лет
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В субботу, 4 августа, в Дворце Пионеров стартует долгожданный второй забег в ползунках «Карапузы, на старт!». В нем принимают участие малыши от 7 месяцев до двух лет.

Напомним, что намечено несколько стартов, для каждой возрастной категории. Для тех, кто не участвует, тоже есть много развлечений. Например, мастер-классы, фотосессии, аквагрим.

Подробное Положение и Регламент о Втором ижевском забеге в ползунках можно почитать по ссылкам.

На протяжении всего праздника мы будем вести онлайн-трансляцию. Болеем вместе с нами!

Мы уже принимаем наших первых карапузов! Уже скоро маленькие чемпионы поборются в великом противостоянии. Держим кулачки и переживаем за каждого. Стартовала регистрация на первую возрастную категорию.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

В ожидании стартов малыши резвятся в специальной комнате. Напомним, что первая возрастная группа из самых маленьких начнет забег в 10.00.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Последние приготовления: мамы приклеивают номера, детки тренируются в ползании. Остались считанные минуты до старта.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Наш праздник открывает танцевальный коллектив «Next». Они ещё совсем недавно сами были карапузами, а сейчас поражают своим мастерством в танцах!

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Самые первые малыши с 7 до 9 месяцев уже стартовали!

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

На такие фотографии нельзя просто так смотреть. Порция милоты обеспечена!

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Итак, первые малыши прибежали и настала пора подвести итоги.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Третье место в первой возрастной группе занял Владислав Кузнецов.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Второе место - Галеев Сулейман.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

И первое занял Сосновский Далимир. Поздравляем и готовимся к следующему старту!

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Вторая группа детей уже вышла на старт!

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

2 возрастная категория с 10 до 12 месяцев финиширует! На подходе третья и награждение самых быстрых малышей.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Настало время назвать победителей во второй категории. Третье место у Бельтюкова Тимофея.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Второе - Кычанова Злата.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

И быстрее всех оказался Шарафутдинов Егор. Ждем на старте следующих малышей.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Тем временем у нас побежала третья возрастная категория. Посмотрите, как маленьких чемпионов ждут их группы поддержки.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Один малыш так сильно устал, что решил перекусить и восполнить силы.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

А прямо сейчас проходит конкурс на самого сильного папу. Они будут отжиматься и, тем самым, поборются за вкусный приз.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

А детки берут с них пример:)

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Настало время подводить итоги. 3 место в третьей возрастной категории заняла Амалия Копылова, 2 - Илья Кожевников, победителем стал Мазилкин Матвей.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

На старте 4 возрастная категория! Вперёд, маленькие чемпионы!

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Вы только посмотрите, какой целеустремлённый взгляд у спортсмена. Бежит к Победе уверенно, не сомневаясь в своих силах ни на минуту.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Настала пора испытать и мамины силы. Стартовал конкурс на самую знающую маму. Для победы в конкурсе нужно отгадать мелодии детских песен. Чувствуем, будет жарко!

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Награда нашла победителя и в 4 возрастной категории. 3 место занял Жагин Егор, 2- Колчин Данил, первым стал Степан Малышев.

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Ну, что, на старте 5 возрастная категория! Это финальная группа, она закроет наш второй сезон забега в ползунках «Карапузы, на старт!».

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Соревнования-соревнованиями, а сон - по расписанию!

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

Самое время наградить и 5 возрастную категорию! 3 место -Дарья Воронова, 2 - Кожевникова Екатерина, ну а победителем в финальной возрастной категории стал Закиров Амир!

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

2 ижевский забег в ползунках «Карапузы, на старт!» окончен. Мы собираем лопнувшие шарики, потерянные соски и игрушки и, конечно, ждем вас в следующем году! Обещаем, будет не менее интересно!

Фото: Анастасия Волкова

Фото: Анастасия Волкова

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