В Ижевске стартует милый забег «Карапузы, на старт!»
В субботу, 4 августа, в Дворце Пионеров стартует долгожданный второй забег в ползунках «Карапузы, на старт!». В нем принимают участие малыши от 7 месяцев до двух лет.
Напомним, что намечено несколько стартов, для каждой возрастной категории. Для тех, кто не участвует, тоже есть много развлечений. Например, мастер-классы, фотосессии, аквагрим.
Подробное Положение и Регламент о Втором ижевском забеге в ползунках можно почитать по ссылкам.
На протяжении всего праздника мы будем вести онлайн-трансляцию. Болеем вместе с нами!
Мы уже принимаем наших первых карапузов! Уже скоро маленькие чемпионы поборются в великом противостоянии. Держим кулачки и переживаем за каждого. Стартовала регистрация на первую возрастную категорию.
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
В ожидании стартов малыши резвятся в специальной комнате. Напомним, что первая возрастная группа из самых маленьких начнет забег в 10.00.
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Последние приготовления: мамы приклеивают номера, детки тренируются в ползании. Остались считанные минуты до старта.
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Наш праздник открывает танцевальный коллектив «Next». Они ещё совсем недавно сами были карапузами, а сейчас поражают своим мастерством в танцах!
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Самые первые малыши с 7 до 9 месяцев уже стартовали!
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
На такие фотографии нельзя просто так смотреть. Порция милоты обеспечена!
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Итак, первые малыши прибежали и настала пора подвести итоги.
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Третье место в первой возрастной группе занял Владислав Кузнецов.
Фото: Анастасия Волкова
Второе место - Галеев Сулейман.
Фото: Анастасия Волкова
И первое занял Сосновский Далимир. Поздравляем и готовимся к следующему старту!
Фото: Анастасия Волкова
Вторая группа детей уже вышла на старт!
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
2 возрастная категория с 10 до 12 месяцев финиширует! На подходе третья и награждение самых быстрых малышей.
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Настало время назвать победителей во второй категории. Третье место у Бельтюкова Тимофея.
Фото: Анастасия Волкова
Второе - Кычанова Злата.
Фото: Анастасия Волкова
И быстрее всех оказался Шарафутдинов Егор. Ждем на старте следующих малышей.
Фото: Анастасия Волкова
Тем временем у нас побежала третья возрастная категория. Посмотрите, как маленьких чемпионов ждут их группы поддержки.
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
Один малыш так сильно устал, что решил перекусить и восполнить силы.
Фото: Анастасия Волкова
А прямо сейчас проходит конкурс на самого сильного папу. Они будут отжиматься и, тем самым, поборются за вкусный приз.
Фото: Анастасия Волкова
Фото: Анастасия Волкова
А детки берут с них пример:)
Фото: Анастасия Волкова
Настало время подводить итоги. 3 место в третьей возрастной категории заняла Амалия Копылова, 2 - Илья Кожевников, победителем стал Мазилкин Матвей.
Фото: Анастасия Волкова
На старте 4 возрастная категория! Вперёд, маленькие чемпионы!
Фото: Анастасия Волкова
Вы только посмотрите, какой целеустремлённый взгляд у спортсмена. Бежит к Победе уверенно, не сомневаясь в своих силах ни на минуту.
Фото: Анастасия Волкова
Настала пора испытать и мамины силы. Стартовал конкурс на самую знающую маму. Для победы в конкурсе нужно отгадать мелодии детских песен. Чувствуем, будет жарко!
Фото: Анастасия Волкова
Награда нашла победителя и в 4 возрастной категории. 3 место занял Жагин Егор, 2- Колчин Данил, первым стал Степан Малышев.
Фото: Анастасия Волкова
Ну, что, на старте 5 возрастная категория! Это финальная группа, она закроет наш второй сезон забега в ползунках «Карапузы, на старт!».
Фото: Анастасия Волкова
Соревнования-соревнованиями, а сон - по расписанию!
Фото: Анастасия Волкова
Самое время наградить и 5 возрастную категорию! 3 место -Дарья Воронова, 2 - Кожевникова Екатерина, ну а победителем в финальной возрастной категории стал Закиров Амир!
Фото: Анастасия Волкова
2 ижевский забег в ползунках «Карапузы, на старт!» окончен. Мы собираем лопнувшие шарики, потерянные соски и игрушки и, конечно, ждем вас в следующем году! Обещаем, будет не менее интересно!
Фото: Анастасия Волкова
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