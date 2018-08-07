Дом для полицейских и новые офисные здания: что строится на улицах Ижевска?

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-07T16:11:57+03:00

В будущем рядом с торговым центром «Медведь», появится новое торгово-офисное здание Фото: Алена Селезнева

«Комсомолка» рассказывает о трех новых объектах, которые могут появиться в городе

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То тут, то там в Ижевске начинают строить новые здания, спортивные комплексы, складские и другие помещения. Какие именно объекты в ближайшем будущем появятся в городе, разбиралась «Комсомолка».

ОКОЛО «МЕДВЕДЯ» - ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

В будущем рядом с торговым центром «Медведь», напротив дома №17 по улице Карла Либкнехта появится новое торгово-офисное здание. Об этом рассказал и.о. начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Владимир Некрасов. Отметим, что долгое время этот участок был огорожен и считался заброшенным. Однако недавно здесь начались строительные работы.

НА ВОРОШИЛОВА - ДОМ ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Еще одна стройка началась на улице Ворошилова. Здесь появится новая 16-этажка, в которой будут жить сотрудники органов внутренних дел. Торжественная закладка первого камня состоялась в июле 2018 года.

Фото: пресс-служба УМВД России по Ижевску

– Десятки семей, стоящих в очереди, смогут улучшить свои жилищные условия, – сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Отметим, что в прошлом году в аналогичном доме жилье получили 83 семьи.

ОКОЛО ЖД ПЕРЕЕЗДА - НОВЫЕ ОФИСЫ

Еще четыре торгово-офисных здания появятся около железнодорожного переезда на улице Азина. Работы на земельных участках рядом с путями уже ведутся. Одноэтажные коробки будут построены к концу января - началу февраля 2019 года. Их общая площадь составит более 1800 квадратных метров.

Работы на земельных участках рядом с путями, уже ведутсяФото: Сергей Грачёв

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