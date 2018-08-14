«Это главное приключение лета!»: как прошло «НАШЕСТВИЕ» - 2018?

СЕГОДНЯ 17:27 2018-08-14T17:34:27+03:00

С 3 по 5 августа в Большом Завидове Тверской области прогремело «НАШЕСТВИЕ» - ежегодный крупнейший в России рок-фестиваль под открытым небом. Более 200 тысяч «наших» людей со всей страны собрались, чтобы послушать «Алису», «Кукрыниксов», «Ленинград» и десятки других групп. Были среди них и 50 счастливчиков из Ижевска, которые выиграли билеты на «НАШЕм Радио» (103,8 ФМ, 12+).

Везение – в крови!

Одна из них - Екатерина Ионаш. Катю смело можно назвать счастливицей. Она приняла участие в розыгрыше от любимой радиостанции и… не выиграла. Но девушке повезло! Билеты ей уступила другая участница конкурса.

Фото: личный архив героя

- Все сложилось, как надо, - говорит Екатерина. - Начну с того, что на «НАШЕСТВИИ» я уже третий раз, и почему-то именно от этого я ждала чего-то особенного. И я не ошиблась. Это было особенное «НАШЕСТВИЕ»! Очень впечатлила Louna, мой любимчик Иван Демьян и «25/17». Была в диком восторге от посещения сцены 2.0. Это вообще «отрыв башки». Очень понравилось, атмосфера дикая, открытая, драйвовая! «НАШЕСТВИЕ» - очень крутое мероприятие, вполне заслуженно носит название Главного приключения года.

Фото: личный архив героя

Не зря «НАШЕСТВИЕ» ежегодно объединяет сотни тысяч рокеров со всей страны.

- Фестиваль объединяет, мы все как одна дружная семья! Запросто можно подойти к совершенно незнакомому человеку, разговориться, понять друг друга и даже подружиться на все 4 дня. «НАШЕСТВИЕ» собирает десятки и даже сотни тысяч людей, и получается скопление очень сильной и бешеной энергии в одном месте, и каждый заряжается друг от друга. «НАШЕСТВИЕ» - это фестиваль музыки, любви и дружбы! - делится Екатерина.

Все когда-то бывает в первый раз

Впервые на фестивале побывал ижевчанин Егор Егорочкин. Он целых 6 лет добирался до «НАШЕСТВИЯ», и в этом году наконец-то добрался!

Фото: личный архив героя

- Мои друзья стараются не пропускать этот фестиваль, а я все в разъездах – моя работа связана с командировками, - рассказывает мужчина. – А в этом году решил: «Все, точно поеду». И не прогадал.

Впечатления от фестиваля не испортила ни длинная дорога, ни постоянный перегрев машины. И даже длинная пробка на подъезде к Большому Завидово обошла их стороной.

- Друзья сначала пугали, говорили 4 часа стоять будет, если не больше, - комментирует Егор. – Однако мы ночью быстро проскочили. Как только добрались до парковки, понял, насколько масштабен фестиваль.

Фото: личный архив героя

Мужчина не стал терять времени и сразу познакомился с другими ижевчанами, которые тоже приехали насладиться рок-музыкой. Некоторые из них были на «НАШЕСТВИИ» впервые, как и Егор, некоторые возвратились на большую поляну уже в 10 раз.

Фото: личный архив героя

- Это было очень круто, - вспоминает мужчина. – Мы всем палаточным лагерем перезнакомились за эти дни фестиваля. Устал только от ходьбы. Как присел первый раз на трибуны, понял, как гудят ноги. Видя всю мощь фестиваля и счастливые лица людей, я несколько раз задавался вопросом: «Почему я не ездил сюда раньше?»

На «НАШЕСТВИЕ» - с семьей!

На фестиваль с детьми? Легко! Это доказал ижевчанин Глеб. Мужчина не побоялся такого экстремального отдыха и отправился на «НАШЕСТВИЕ» всей семьей.

- В очередной раз убедились, что с детьми можно и нужно путешествовать, даже на такие крупные фестивали, - рассказывает Глеб. - Первый раз все вместе жили в палатке - отдельное приключение со сборкой жилья и новым домом.

Фото: личный архив героя

Для детей организаторы подготовили отдельные развлекательные площадки, однако сын и дочь Глеба на них отвлекались нечасто: с самого младенчества они влюблены в рок-музыку. Как говорится, яблочко от яблони…

- Они с удовольствием слушали практически все концерты и даже выделили для себя новых кумиров, - делится мужчина. – А больше всего мне запомнилось зрелище, как после первого утреннего дождя зрители сначала начали прятаться, а с первыми аккордами группы КняZz рванули к сцене и танцевали под дождем. Забег тысяч людей выглядит фантастически.

Поехать одной? Запросто!

Татьяна Казимир приняла решение поехать на фестиваль спонтанно. Она просто взяла и купила билеты.

Фото: личный архив героя

- Для себя было решено, еду и всё. Пусть одна, пусть не знаю, как добираться и как эта поездка сложится, ведь это впервые, - комментирует Татьяна. – А через неделю приходит сообщение от ведущих «НАШЕГО Радио», что я выиграла билеты. Тут были и слезы радости, и восторги. Сдать купленные билеты не составило труда. И началось томительное ожидание.

Вечером 1 августа собралась компания из НАШИХ людей, и Татьяна выехала с такими же счастливчиками, выигравшими билет, в Большое Завидово. 20 часов в машине в предвкушении главного приключения года.

- Настолько отрытых для общения людей в таком количестве я еще нигде не встречала, – комментирует Татьяна. - Что такое сон и еда, на фестивале забываешь, особенно когда в палаточном городке собирается такая чумовая компания. Это смех, песни и вечный гомон. Компания сделала 3 дня на поле фееричными и незабываемыми. Мы продолжаем общаться до сих пор.

Фото: личный архив героя

«НАШЕСТВИЕ» для Татьяны осталось в памяти, как что-то необъятное, как сказка для любителей хорошей музыки, добрых людей и ярких впечатлений.

- Спасибо организаторам, что позволяют таким как я, насладиться таким миром, без войны, криминала и политики, - подытожила девушка.

Комментарии от ведущих «НАШЕГО Радио» в Ижевске

Можете себе представить, что двое ведущих НАШЕЙ радиостанции впервые были на «НАШЕСТВИИ»? Нет? А это чистая правда!

- На «НАШЕСТВИЕ» я поехал впервые, для меня фестиваль - это мечта из детства, когда я только стал увлекаться рок музыкой и слушать «НАШЕ радио», - говорит Александр Киршин.

Мечты сбываются! И ведущий «БЕЗОБЕДА Шоу» оказался на главной рок-сцене лета.

Фото: личный архив героя

- Организация фестиваля на высоте, охрана вежливая. Разнообразный фудкорт, даже удмуртская кухня была, - делится Александр. - Много площадок развлекательных, как для детей и взрослых. Фотозоны. Одним словом, устал от музыки иди развлекайся иначе.

Гузель Газизова тоже впервые смогла насладиться музыкой «НАШЕСТВИИ». Фестиваль в полевых условиях сначала немного испугал девушку, но не испортил ощущения девушки!

Фото: личный архив героя

- Побывать на фестивале мне было страшно. И интересно. В общем, страшно интересно, - комментирует девушка. - Фестиваль поразил своим размахом! Как оказалось, каждый день мы нахаживали по 15-20 км!!!! За три дня я не видела ни одного конфликта и драки! Все были на волне рок музыки и позитива. Это просто что то невероятное. Общая волна энергии захлестывает тебя, эмоции бьют через край и пробирают до слез. Танцуешь, поешь, жадно смотришь глазами и хочешь запомнить каждое мгновение, чтоб увезти в собой этот праздник! «НАШЕСТВИЕ» стало действительно главным приключением моего лета! Уже с нетерпением жду следующего года, чтоб вновь оказаться там!

Фото: личный архив героя

Впечатлениями о фестивале поделилась и программный директор радиостанции Юлия Кудрявцева.

Фото: личный архив героя

- Было очень приятно встречать ижевчан на «НАШЕСТВИИ», радостных, счастливых и довольных, - комментирует Юлия. - Подходили и благодарили. Вообще, получать такую отдачу - это прекрасно! Понимаешь, что все не зря. Сама я была на фестивале в четвертый раз, и этот был самый удачный. И в плане организации фестиваля, и погоды, и артистов, и впечатлений.

Фото: личный архив героя

Следующее «НАШЕСТВИЕ» состоится с 5 по 7 июля 2019 года, предпродажа билетов уже стартовала.

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