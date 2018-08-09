Кадровый аудит и перезапуск туризма: что предлагают основные претенденты на пост главы Ижевска

СЕГОДНЯ 16:03 2018-08-09T16:25:37+03:00

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13 человек претендует на должность главы Ижевска. 10 августа они представят свое видение, как должен развиваться город, перед конкурсной комиссией. «Комсомолка» выбрала пять самых интересных программ.

«Вывести город из спячки»

Один из самых амбициозных претендентов на пост градоначальника – 36-летний Константин Сунцов. Опыта участия в политической жизни города у него почти нет, зато он успешный бизнесмен и владелец более 100 салонов красоты по всей стране.

- Когда у тебя работает 1,5 тысячи человек, бизнес – это тоже политика. Все спорные решения объясняются сотрудникам, принимаются коллективно, - рассказывал ранее Сунцов в интервью нашему изданию.

Основные шаги:

- Вывести город из «спячки»;

- Сформировать собственную команду и провести серьезный кадровый аудит;

- Сделать власть «открытой».

– У меня есть мысль построить в Ижевске классическое менеджерское решение. Сегодня в администрации города работает 1,4 тысячи человек, и если управлять ими правильно, отойти от понятия «процесс» до понятия «результат», то мы сможем вдохнуть в них активность. Для меня город – это когда инициатива идет сверху, когда все органы исполнительной власти города показывают, что они открыты и готовы исправлять ошибки, решать проблемы. «Мы не ждем, когда вы к нам придете, мы делаем это сами». Только в этом случае у людей поменяется мышление. Это сравнимо с тем, что я не жду, когда тротуар около моего салона уберет городская служба, я делаю это сам. Потому что чистая территория – это среда, на которой рождаются деньги. На грязной территории не будет ничего. Это простые бизнес-решения. В целом, я понимаю, что я могу стать драйвером изменений, драйвером проактивной позиции и любви к своему городу, – рассказал бизнесмен.

Кстати, с 20 июня этого года Сунцов назначен советником главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Ижевска.

Константин Андреевич Сунцов

«Ижевск – часть глобального мира»

О том, каким видит будущее муниципалитета, председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин рассказал на открытой встрече кандидатов на пост главы в Медиагруппе «Центр». Он акцентировал внимание на необходимости развития инфраструктуры и благосостояния горожан и использовал в своем выступлении слоган «Ижевск – часть глобального мира».

Основные шаги:

- Сокращение аппарата городских чиновников с 954 человек примерно до 650;

- Поиск внутренних ресурсов, создание новой структуры администрации, кадрового резерва и неформального проектного офиса, куда со своими идеями сможет прийти любой ижевчанин;

- Инвентаризация городского имущества, продажа профильных и непрофильных активов, снижение долга Ижевска;

- Создание удобных условий для бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности;

- Внедрение дизайн-кода, разработка пешеходных маршрутов и благоустройство дворовых территорий;

- Поиск и привлечение средств, участие в федеральных программах и проектах, работа с республиканскими властями.

- Есть проблемы, которые в одиночку нам не решить: строительство 26-го коллектора, третьей канализационно-насосной станции, продление улицы 10 лет Октября, проспекта Калашникова, транспортные развязки на выездах на Сарапульский и Можгинские тракты, ремонт дорог в частном секторе, - отметил спикер Гордумы.

Досье

Олег Владимирович Гарин.

Город инноваций

Директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных считает, что к 2025 году вполне возможно реализовать на территории Ижевска концепцию города инноваций, войти в пятерку лучших городов страны по качеству городской среды. Этому поспособствует модельная система развития, образовательный кластер, комфортная городская среда. Развивать город с точки зрения инфраструктуры он предложил в несколько этапов: первые три года на небольшом участке, например, улице Максима Горького, на втором этапе - создавать центры притяжения локально по всему городу, а потом распространить практику на весь город.

Если, например, брать частный случай с улицей Максима Горького, предлагается вести комплексные работы.

- Во-первых, это историческая часть города, следовательно, это все, что связано с реконструкцией фасадов и возвращением им исторического облика <...> Второй, безусловно, надо подумать, чтобы в этом месте было много зелени. Слава Богу, там есть Летний сад и это позволяет сделать участок дороги зеленым. Третий момент: поскольку там будет строиться жилой комплекс, то, соответственно, нужно все грамотно пересматривать, выходить на переговоры с застройщиком, чтобы само устройство этого жилого комплекса было и с парковками, и с местами для прогулок, и чтобы там была социальная инфраструктура, - объясняет Черемных.

Основные шаги:

Превратить «человеческий резерв» в «человеческий актив», то есть не просто создавать некие кадровые резервы из талантливых горожан, а сразу же вовлекать их в работу, позволять реализовывать идеи и проекты даже в случае, если они не занимают какие-то государственные и муниципальные должности;

- Создать доверительные отношения власти и бизнеса;

- Повысить уровень комфорта в городе;

- На 150% увеличить объем поступающих инвестиций;

- Сделать выборы главы Ижевска всенародными.

Досье

Михаил Петрович Черемных

«Перестроить систему управления»

Предприниматель и экс-депутат Госсовета Удмуртии Владимир Чепкасов акцентирует внимание на перестройке системы управления в Ижевске, которая позволит в результате добиться профицита бюджета.

- Сейчас процессы в муниципалитете максимально бюрократизированы, и из-за этого «тонут» многие инициативы рядовых горожан, которые в итоге отказываются участвовать в жизни города, - отметил Чепкасов во время выступления на открытой встрече кандидатов на пост главы города.

Основные положения программы:

- Сократить количество управлений в администрации с 33 до 19 и количество заместителей.

- Изменить подход к деятельности муниципальных предприятий и организаций. Проанализировать деятельность муниципальных учреждений культуры, спорта, молодежных, выяснить, насколько целесообразна их деятельность, можно ли провести сокращения и объединения. Также оптимизировать централизованные бухгалтерии городских управлений. В случае с муниципальными предприятиями тщательно проработать вопрос, можно ли какие-то предприятия продать или привлечь частного инвестора и использовать эти возможности.

- Эффективно взаимодействовать с федеральными и республиканскими властями.

Досье

Владимир Геннадьевич Чепкасов

«Ижевск. Сделано с умом»

Такой слоган предлагает еще один кандидат гонки – Ренат Хайруллин, замдиректора по партнерским продажам Филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан. По его словам, главный ресурс города – это люди, поэтому именно для них и нужно все создавать.

- Мы можем в своих умах сколько угодно рисовать красивые проспекты, здания, улицы, но всему есть цена вопроса. Для этого, кто бы ни пришел на пост главы города, ему необходимо было искать мощную ресурсную финансовую базу. Для этого необходимо первое: повысить собираемость налоговых и неналоговых поступлений, предварительно применить резервы всех имеющихся рабочих компаний города, наладить связь с бизнесом – крупным и крупнейшим бизнесом, проводить регулярные совещания в главном финансовом города, управлять налоговыми сборами, своевременно отвечать на угрозы, связанные с низкими поступлениями по налогам и сборам, одновременно выводить из тени малый и средний бизнес, - подчеркнул Хайруллин.

Кстати, в будущем, по его словам, можно будет развивать в Ижевске медицинский туризм и туризм выходного дня.

Основные шаги:

- Инвентаризировать и продать все бесхозные муниципальные постройки;

- Установить местный региональный налог на продажи в 1% (0,1 или 0,5%) для юридических лиц, полученные средства направить, например, на реализацию программы ликвидации ветхого жилья;

- Принимать участие во всех федеральных целевых программах, мероприятиях и конкурсах

- Остановить туристический шопинг ижевчан, привести крупные сетевые компании в город, чтобы люди перестали ездить в другие регионы «закупаться» и оставлять деньги там;

- Заняться популяризацией рабочих профессий;

- Сделать территорию города городом открытых дверей для прозрачного и честного ведения бизнеса;

- Формировать промышленный кластер среди субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Начать строить качественное современное жилье со своими парками и скверами, развивать и закупать современный городской транспорт, строить дороги, детские сады и учреждения здравоохранения по современным стандартам.

Досье

Ренат Рафкатович Хайруллин

СПРАВКА «КП»

Главу Ижевска впервые выбирают с помощью конкурсной комиссии. Заявки на участие принимались с 18 по 28 мая, за это время в гонку вступили 14 человек. Позже одна из участниц сняла свою кандидатуру.

Конкурс должен был состояться 8 июня, однако его перенесли из-за неявки шести членов конкурсной комиссии. В результате было принято решение перенести мероприятие на 10 августа.

Программы кандидатов оценит комиссия из 12 человек. Среди них шесть представителей Гордумы и шесть членов, предложенных главой Удмуртии Александром Бречаловым.