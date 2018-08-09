«Он всегда действовал одинаково». В удмуртской школе преподаватель видеокурсов приставал к мальчикам

СЕГОДНЯ 16:48 2018-08-09T17:15:42+03:00

Следователи полагают, что он мог этим заниматься на протяжении 10 лет

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- Я не верю, что он действительно мог оказаться педофилом. Мы знакомы с ним 30 лет, и за эти годы он показал себя только с лучшей стороны.

Рассказывая про 53-летнего Ивана Соколова*, знакомые не скрывают своего потрясения. 8 августа мужчину задержали по подозрению в растлении подростков. По данным следствия, на счету преподавателя глазовской телевизионной студии как минимум 4 пострадавших. Все они - мальчики от 13 до 15 лет.

СЛУЧАЙНЫЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ

Телевизионная студия «Лик» появилась в Глазове в 2006 году. По словам глазовчан, она пользуется большой популярностью - родители выстраиваются в очереди, чтобы записать сюда ребенка. Дети учатся снимать и монтировать видео, записывают забавные клипы и даже создают небольшие фильмы. Словом, весело и с пользой проводят свободное время.

Иван Соколов – один из старейших преподавателей студии. Уважаемый специалист, доброжелательный мужчина, мудрый наставник... Ему доверяли, его уважали. Никто не мог подумать, что за добропорядочной маской мог скрываться настоящий монстр.

- В большинстве случаев он действовал одинаково. Оставлял ребенка после занятий под предлогом «смонтировать видео» или проявлял интерес во время занятия, - рассказывает старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Удмуртии Руслан Эминов.

Следователи предполагают, что все годы работы Иван мог домогаться своих учеников. Мальчики хранили все в тайне. Одни в силу возраста еще не понимали, что с ними делает учитель. Дети постарше стеснялись кому-то рассказывать о происходящем. Кто знает, может быть, все прикосновения были случайными?

История всплыла на поверхность лишь недавно. Как - мы можем лишь догадываться. Возможно, кто-то из мальчиков все-таки рассказал обо всем родителям. Возможно, другие сотрудники телевизионной студии узнали о происходящем. Так или иначе, о преподавателе и его наклонностях узнали стражи порядка. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям педофила удалось раскрыть. Что это за мероприятия – «прослушка», «взлом» компьютера, наблюдение или оперативный эксперимент - нам, по понятным причинам, пока никто сообщить не может. Не положено.

НЕТ, МЫ НЕ ВЕРИМ

В самой телевизионной студии пока от комментариев отказываются - дескать, директор в отпуске. Говорить об этой ситуации не стали и в Управлении образования МО г. Глазова.

– Да, у нас есть такой преподаватель, но комментариев никаких не будет, – заявила заместитель начальника управления Обухова Ольга.

А вот мнения коллег и бывших учеников Соколова разделились.

– Иван Владимирович (имя и отчество изменены. – Прим. ред.) отличный педагог и человек, ничего подобного при мне в студии не происходило и даже намека не было, – рассказала бывшая ученица Вероника (имя изменено. – Прим. ред).

– Знаком с ним около 30 лет. Знаю его только с хорошей стороны, как хорошего человека и высококлассного специалиста. Его любят и мальчики, и девочки, которые у него занимаются. Я не верю! Мы – коллеги и ученики – будем надеяться, что следствие будет вестись объективно, – прокомментировал Геннадий Юсим, директор ДШИ №2 Ижевска.

– Лет 6 назад мне пришлось столкнуться с Соколовым по работе. На меня он произвел впечатление не очень хорошее, какой-то скользкий тип. Таким он мне показался, – рассказал глазовчанин Валерий (имя изменено. – Прим. ред).

Сейчас Соколов находится под стражей. Его подозревают в совершении развратных и насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 135 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

КСТАТИ

Как этот случай отразится на пострадавших мальчиках?

– Никогда нельзя сказать точно, для кого и как это отзовется. Все очень индивидуально. Но то, что это скажется на жизни детей, это совершенно точно. Во-первых, любое насильственное действие сексуального характера со стороны взрослых вызывает недоверие ко всем взрослым. Во-вторых, это может стать примером действий, то есть мы не можем исключить, что впоследствии сами эти дети будут склонны к подобным действиям. Конечно, это портит дальнейшую жизнь ребенку. Очень важно, чтобы родители по возможности обращались за психологической помощью ребенку к специалистам. Кроме этого, нужно рассмотреть ресурс семьи. Важно понять, почему именно с этим ребенком это произошло, – прокомментировала психолог, директор центра психологической помощи «Белая зебра» Ольга Кавалай.

*Имя изменено – прим. ред.

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