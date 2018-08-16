2018-08-16T13:21:44+03:00
Общество

Последняя улыбка лета: вернется ли в Ижевск тепло, и какая погода будет в сентябре?

«Комсомолка» выяснила, ждать ли жителям бабьего лета
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Вот уже несколько дней регионы России жалуются на погоду – в Подмосковье обрушились ливни с градом, в Норильске из-за порывов ветра обрушились остановки, а в Приморье затопило трассы. Испортилась погода и в Ижевске. Вот уже несколько дней в столице республике поливает дождь. Каким будет конце августа и сентябрь, и ждать ли жителям теплой погоды?

ЛЕТО КОНЧИЛОСЬ?

По данным синоптиков Росгидрометцентра России, в выходные в Ижевске будет прохладная погода, но без осадков.

– В ближайшие дни регион будет находиться в восточной периферии антициклона, сформировавшегося в холодной воздушной массе. Холодный фронт пройдет сегодня во второй половине дня и ближайшей ночью, с чем будут связаны периодические дожди на большей части территории республики. Завтра днем и в субботу преимущественно в дневное время местами есть вероятность локальных кратковременных дождей. В воскресенье ожидается погода без осадков, – рассказала начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина.

Так, в субботу, 18 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью – до +6. Ветер северо-восточный, 3 м/с.

В воскресенье, 19 августа, облачная погода, без осадков. Ожидается +19 градусов днем, ночью – до +8. Ветер северный, 1 м/с.

А вот начало новой рабочей недели ижевчан не порадует: ожидаются дожди.

В понедельник, 20 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью – до +8. Ветер юго-западный, 2-3 м/с.

Во вторник, 21 августа, ожидается переменная облачность, дождь. Днем +24 градуса, ночью – до +11. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

В среду, 22 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью – до +12. Ветер северный, 1 м/с днем и юго-западный, 5 1 м/с ночью.

КАКИМ БУДЕТ СЕНТЯБРЬ?

По данным синоптиков, бабьего лета в сентябре можно не ждать – первый осенний месяц будет прохладным. Теплом порадуют лишь первые несколько дней. Дневная температура в первые дни сентября будет колебаться от +11 до +24 градусов. Самыми теплыми днями станет 12 и 13 сентября – столбик термометра достигнет +24 градусов. Ночная температура в эти дни составит от +10 до +16°С, дожди.

В середине сентября ожидаются дожди, средняя температура воздуха составит +10…+17°С. Ночная температура – +5…+10 градусов. Данных о погоде на конец сентября пока нет.

Прогнозы на месяц в Ижевске являются экспериментальными и предназначены только для консультативного использования.

Прогноз погоды предоставлен центром погоды «Фобос»

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