С помощью и без: как ижевчанам установить детскую площадку во дворе за 3 шага

СЕГОДНЯ 12:16 2018-08-13T12:20:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Старые качели и советские горки, разбитые песочницы и покосившиеся скамейки… Увы, далеко не во всех ижевских дворах есть современные, безопасные детские городки. Как жителям установить новую детскую площадку, разбиралась «Комсомолка».

Опрос.

ШАГ 1 – Принимаем решение

Начнем с того, что решить, нужна ли им детская площадка, должны сами жильцы. Для этого необходимо провести общее собрание дома. Необходимо также принять решение, какую сумму они готовы выделить на установку детской площадки.

ШАГ 2 – Отправляемся за помощью

Принятое на собрании решение нужно направить в управляющую компанию. Именно она будет реализовывать решение жильцов. Отметим, что территория двора может находиться и в собственности жильцов дома, и в муниципальной собственности. Во втором случае жители должны обратиться в муниципалитет и согласовать размещение, ремонт, а также дальнейшее содержание объекта.

ШАГ 3 - Установка

Дальнейшее развитие событий зависит от того, за чей счет будет установлена площадка. Возможно три варианта: за счет средств жильцов, по программе «Формирование комфортной городской среды» и с помощью депутатов.

Вариант №1. За счет самих жильцов.

Если жильцы решают, что площадка будет установлена за их счет, им необходимо определить и масштаб работ. Мало будет просто установить горку, необходимо будет обеспечить безопасное покрытие площадки.

Так, согласно ГОСТ Р 52169-2012, покрытие должно быть свободно от острых инородных элементов и выступов. Использовать при этом можно древесную стружку и кору, песок, графий или синтетическое покрытие. Каждый из этих материалов по-разному поглощает удары, поэтому толщина покрытия для каждого из них разная. Самый бюджетный вариант – это песок (около 400 руб./тонна) и опил (около 350 руб./куб. метр), а вот стоимость резинового покрытия может достигать 3-4 тысяч руб./метр, но самые недорогие варианты можно приобрести по цене около 1 тысячи/метр. Кстати, самая недорогая горка обойдется не меньше чем в 20 тысяч рублей, а красивый игровой комплекс – в несколько сотен тысяч рублей.

Кстати, если площадку ставят за счет средств жителей дома, то и содержать ее они должны сами.

Вариант №2. За счет федеральных средств.

Еще одним способом отремонтировать не только детскую площадку, но и весь свой двор является участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Этот способ предполагает софинансирование со стороны жителей – не менее 5% от стоимости работ. В рамках этой программы в этом году в Ижевске установят 17 новых детских площадок.

Вариант № 3. За счет депутатов.

Жители могут обратиться к депутатам, которые могут помочь финансово. Именно так, к примеру, поступили жители дома №33 по улице 30 лет Победы.

– Мы понимали, что можно обратиться к депутату: он нам поможет поставить детскую площадку финансово, – поясняет Елизавета Кацуро, которая на тот момент являлась старшей по дому. – Мы собрались, проголосовали и обратились с заявлением к депутату. В приемной узнали, что для этого нужно, какие документы. А потом уже обсуждали варианты наполнения площадки.

С помощью «слуги народа» в их дворе появились качели и горка – все в рамках 100 тысяч рублей. Песок для песочницы запросили у управляющей компании. Самостоятельно жильцы сделали скамейки и кораблик.