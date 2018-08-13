Кот из Ижевска путешествует вместе с известной писательницей Никой Белоцерковской

СЕГОДНЯ 14:08 2018-08-13T13:13:09+03:00

Вот Борисыч загорает в небольшом городке Cap – d ’Ail, на лазурном берегу Франции.

6 лет назад муж подарил ей рыжего мейн-куна из местного питомника

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Хотя у ижевского кота Борисыча и нет собственной странички в инстаграм, этого мейн-куна знают тысячи людей со всей страны. Его фото регулярно выкладывает хозяйка – известная блоггер, автор кулинарных книг и лучшая подруга Ксении Собчак, Ника Белоцерковская. Котик из Удмуртии попал в руки талантливой писательницы не случайно.

- В 2012 году муж Белоники Белоцерковской, Борис, обратился в наш питомник и попросил выбрать рыженького кота в подарок Нике, - рассказывает хозяйка питомника «Мейнкун-мастино». – Котику тогда было 5 месяцев.

Когда мейн-кун чуть-чуть подрос, Белоника начала брать его с собой в путешествия по миру.

На этой фотографии, удовлетворенный своей жизнью Борисыч уже нежится под ярким солнцем Монако.

Здесь, чуть не довольный своим положением кот писательницы, посещает Католический собор на Мальте.

А на этом снимке, пушистый красавец Ники любуется лигурийскими лангустинами, в деревне «Бароло» в Италии.

А тут Борисыч фотографируется вместе с Белоникой, в деревне Глухово.

Испания, Испания! Борисыч покорил и эту страну своим горделивым видом и красотой.

- В детстве Борисыч любил играть с пылесосом, -вспоминает хозяйка питомника Джен. – Мы до сих пор поддерживаем с Белоникой связь, но советов она наших уже не спрашивает – котик уже взрослый, ему 6 лет.

Мей-кун очень интересная и уникальная порода кошек, в питомнике их с самого детства воспитывают как людей, поэтому они идеально подходят для большой семьи с детьми и другими животными. Стоит котик такой породы около 50 тысяч рублей.

Мей-куны хорошо переносят любые поездки, но их самочувствие в дороге может зависеть от возраста котика или его здоровья. Если вы часто путешествуете надо приучать котенка к поездкам заранее, чтобы будучи взрослым, он не испытывал стресс в дороге.