2018-08-13T13:13:09+03:00
Общество

Кот из Ижевска путешествует вместе с известной писательницей Никой Белоцерковской

6 лет назад муж подарил ей рыжего мейн-куна из местного питомника
Екатерина Кряжева
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Вот Борисыч загорает в небольшом городке Cap – d ’Ail, на лазурном берегу Франции.Вот Борисыч загорает в небольшом городке Cap – d ’Ail, на лазурном берегу Франции.
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Хотя у ижевского кота Борисыча и нет собственной странички в инстаграм, этого мейн-куна знают тысячи людей со всей страны. Его фото регулярно выкладывает хозяйка – известная блоггер, автор кулинарных книг и лучшая подруга Ксении Собчак, Ника Белоцерковская. Котик из Удмуртии попал в руки талантливой писательницы не случайно.

- В 2012 году муж Белоники Белоцерковской, Борис, обратился в наш питомник и попросил выбрать рыженького кота в подарок Нике, - рассказывает хозяйка питомника «Мейнкун-мастино». – Котику тогда было 5 месяцев.

Когда мейн-кун чуть-чуть подрос, Белоника начала брать его с собой в путешествия по миру.

На этой фотографии, удовлетворенный своей жизнью Борисыч уже нежится под ярким солнцем Монако.

На этой фотографии, удовлетворенный своей жизнью Борисыч уже нежится под ярким солнцем Монако.

Здесь, чуть не довольный своим положением кот писательницы, посещает Католический собор на Мальте.

Здесь, чуть не довольный своим положением кот писательницы, посещает Католический собор на Мальте.

А на этом снимке, пушистый красавец Ники любуется лигурийскими лангустинами, в деревне «Бароло» в Италии.

А на этом снимке, пушистый красавец Ники любуется лигурийскими лангустинами, в деревне «Бароло» в Италии.

А тут Борисыч фотографируется вместе с Белоникой, в деревне Глухово.

А тут Борисыч фотографируется вместе с Белоникой, в деревне Глухово.

Испания, Испания! Борисыч покорил и эту страну своим горделивым видом и красотой.

Испания, Испания! Борисыч покорил и эту страну своим горделивым видом и красотой.

- В детстве Борисыч любил играть с пылесосом, -вспоминает хозяйка питомника Джен. – Мы до сих пор поддерживаем с Белоникой связь, но советов она наших уже не спрашивает – котик уже взрослый, ему 6 лет.

Мей-кун очень интересная и уникальная порода кошек, в питомнике их с самого детства воспитывают как людей, поэтому они идеально подходят для большой семьи с детьми и другими животными. Стоит котик такой породы около 50 тысяч рублей.

Мей-куны хорошо переносят любые поездки, но их самочувствие в дороге может зависеть от возраста котика или его здоровья. Если вы часто путешествуете надо приучать котенка к поездкам заранее, чтобы будучи взрослым, он не испытывал стресс в дороге.

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