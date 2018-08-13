Ядовитый борщевик разрастается в Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:14 2018-08-13T15:46:45+03:00

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С виду огромный укроп, ствол - как бамбуковая палка. С каждым годом борщевик все больше «захватывает» Удмуртию - сегодня площадь, которую он занимает, превышает 6 тысяч гектаров. Чем опасно растение и как с ним бороться, обсудили в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

НЕУДАЧНОЕ ОТКРЫТИЕ

Борщевик – это многолетнее растение, которое изначально – в середине прошлого века - выращивали на корм животным, однако вскоре выяснилось, что борщевик влияет на репродуктивные качества животных, а молоко из-за присутствия в рационе коров этого растения становится горьким. Немало страдали от контакта с растением и работники сельского хозяйства: сок борщевика под воздействием солнечного света вызывает ожоги. А попадание его в глаза может привести к слепоте.

- Лишь в 2015 году борщевик Сосновского был исключен из реестра селекционных достижений и включен в классификатор сорных растений, - рассказала старший госинспектор отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора Лариса Березина.

ВНЕ ЗАКОНА

Однако растение оказалось поразительно «живучим». Оно отлично переносит холод и жару, а его семена могут выдержать 40-градусный мороз и сохраняют жизнеспособность в течение 4 лет. К тому же, у борщевика нет естественных вредителей в природе.

- Борщевик растет по 14 сантиметров в день летом, - рассказал председатель экологической общественной организации «Город-сад-Ярушки», Александр Харевский. – Он захватывает территорию в 50 метров за сезон.

В итоге борщевик разросся по всей республике - особенно страдают Малопургинский, Воткинский, Балезинский, Сарапульский районы. Встретить сорняк можно и в Ижевске - например, на улице Союзной или в парке Кирова.

По словам специалистов, для борьбы с борщевиком необходимо разработать целую региональную программу, как это уже сделали в Ленинградской, Вологодской, Московской и других областях. Более того, в некоторых регионах борщевик даже перерабатывают в этиловый спирт, уголь и биотопливо.

В Удмуртии же средства на борьбу с сорняком не выделяются.

Кстати, как рассказал Александр Харевский, в сентябре в Ижевске пройдет круглый стол, посвященный этой проблеме. Дата и время его проведения пока уточняются.

СВОИМИ СИЛАМИ

А пока на региональном уровне проблема не решается, жители могут только сообщить о зарослях борщевика: если сорняк растет в городе – в администрацию района, если на сельхозугодьях – в Россельхознадзор, если в лесу – в комитет лесного хозяйства, если вдоль дороги – в Минтранс и т.д. По ст.8.7 КоАП, на нарушителей возлагается штраф в размере 20-50 тысяч для граждан, 50-100 тысяч для должностных лиц и 400-700 тысяч – для юридических.

- В 2017 году одно юридическое лицо было привлечено к административной ответственности, а в этом году мы также выявили у собственника на территории Увинского района зарастание борщевиком, - рассказывает старший госинспектор отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора Лариса Березина. - В данный момент заведено административное производство, решение по нему еще не принято.

Если же сорняк стал расти на вашем участке – бороться с ним придется самостоятельно: необходимо выкопать растение до того момента, как появятся соцветия. Однако стоит придерживаться простых правил: работать в пасмурную погоду обязательно в плотной защитной одежде. Срезанные растения нужно сжечь.

КСТАТИ

Помимо механического способа, бороться с растением можно с помощью гербицидов и даже плотных укрывных материалов. Кроме того, в Кировской области используется способ вымораживания.

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