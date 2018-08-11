2018-08-10T16:35:20+03:00
Общество

В Ижевске прошел этап квадрогонок Can-Am X Race

Два экипажа из Удмуртии вошли в тройку лидеров
Юрий АБАШЕВ
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске завершился 2-й этап квадрогонок Can-Am X Race. Невероятные по накалу соревнования, по вымоченной дождем трассе, по словам организаторов, стали самыми плотными и напряженными за все 9 лет существования серии. Первое место в категории SSV Standard заняли ижевчане Фарит Губаев и Александр Чернов. Бронза в этой же категории у Анатолия Кузнецова и Алексея Смолина из Воткинска.

- На эту гонку собрались участники не только со всей России. Впервые за победу на Can-Am X Race боролись участники сразу из пяти стран: России, Казахстана, Украины, Белоруссии и Латвии. Впервые в истории квадросерия Can-Am X Race прошла в статусе Кубка России, - рассказала и.о. председателя оргкомитета Can-Am X Race Диана Коршунова.

Это был непростой этап. Трасса пролегала через множество районов, с огромным количеством населенных пунктов. Открытие гонки пытался сорвать шторм, который за 15 минут превратил площадку в болото. Затем в самый разгар гонки фермеры начали уборку урожая, несмотря на договоренность.

- Но мы уверены, что, несмотря на все эти вызовы, Ижевск снова запомнится нам гостеприимством, теплой атмосферой, классным бивуаком, очень красивым ландшафтом и живописным берегом Камы, - подытожила Коршунова.

А сейчас самые яркие фотографии с открытия и гонки.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

*Кан Ам икс рейс, ССВ Стандарт

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