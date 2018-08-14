После страшной аварии парень из Воткинска забыл свою невесту

СЕГОДНЯ 14:31 2018-08-14T13:57:08+03:00

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Полгода назад жизнь Анны Колотушкиной и ее парня Артема Загуляева изменилась навсегда. В январе 28-летний мужчина попал в страшную аварию - в его легковушку на полной скорости влетел «КамАЗ». Врачи сразу предупредили: безнадежен.

- У него был разрыв легких, переломаны все ребра, перелом основания черепа, отек мозга, - рассказывает Аня. - Доктор сказал мне: «Оставьте номер телефона. Как умрет - я вам позвоню».

Целый месяц парень провел в коме.

- Когда Артем пришел в себя, выпалил: «Выходи за меня». И снова провалился в забытье. Тогда я подумала - самое страшное позади. Но оказалось, что это только начало, - рассказывает Анна.

«Береги молодость и уходи»

Каждый день с Артемом был как новый: он просыпался и не помнил, где находится.

- Он думал, что его зовут Андреем, что ему 19 лет и он живет в Санкт-Петербурге, - говорит девушка. - Вспоминал друзей, которых не видел уже лет 10, спрашивал о них, а я даже не знала, кто это такие! Никак меня не узнавал, не верил мне - приходилось показывать ему паспорт, чтобы доказать, что я - это я. В день приходилось объяснять по сто раз.

Девушка так устала, что, когда ей удалось убедить Артема в том, что она его невеста и они давно живут вместе, Аня записала этот момент на видео. Только так она могла быть уверена, что сможет напомнить ему о себе, если любимый вновь ее забудет.

Фото: личный архив героев материала

Страдал Артем и от галлюцинаций: ему мерещились белки, железные птицы и незнакомцы, которые окружают его кровать. Прогнозы были неутешительными - медики предупреждали девушку, что даже после лечения ее любимый, скорее всего, останется овощем. Советовали «беречь молодость и уходить». Тогда Аня убедила врачей выделить ей кровать в одной с Артемом палате.

С чистого листа

Анна взялась за любимого всерьез: прочитала десятки специальных книг и пересмотрела массу видео по реабилитации жертв ДТП. Она говорила с Артемом обо всем на свете, читала ему, по два раза в день делала массаж. Вместе с Аней Артем учился всему заново - умываться, держать зубную щетку и ложку.

- Купила ему прописи, чтобы он снова учился писать, и логические задачки для 5-летних, - рассказывает девушка. - Было тяжело - он не мог решить простейшие примеры, хотя раньше самые сложные задачи щелкал как семечки. Но я никогда не жалела его и не общалась с ним как с больным. Может быть, именно это и помогло. Спустя некоторое время Аня пересадила Артема на коляску. После с помощью Анны он сделал первый шаг. И тут же рухнул на кровать.

- Я убеждала его, что нужно сделать еще один шаг. На следующий день он дошел до окна, а через неделю встал с коляски и прошел по коридору до палаты. Конечно, опираясь на меня. Я буквально тащила его, а он просто переставлял ноги, - признается Анна.

Фото: личный архив героев материала

Хочет вернуться на работу

Только спустя пять месяцев память к Артему полностью вернулась. Сегодня он вполне похож на здорового человека. Врачи разводят руками: говорят, благодаря заботе Ани случилось чудо. Парень вернулся домой. Артем и Аня вместе воспитывают ее дочь от первого брака (Анна старше жениха на четыре года), и 8-летняя Лера очень помогает с занятиями.

- Мы решаем задачи, читаем книжки, раскрашиваем раскраски, - говорит Анна. - Както решила его проверить, попросила картошку почистить. Из огромной получилась малюсенькая. Но получилось же! Хоть и маленькими шагами, но мы движемся вперед.

Больше всего Артем хочет вернуться на работу. До аварии он был торговым представителем в фирме, которая продавала строительные товары.

- Ему тяжело сидеть дома, пока я работаю, - делится Анна. - Но мы оба понимаем, что ему предстоит еще длинный путь реабилитации. Врачи говорят, он будет восстанавливаться год, а то и больше. Но я его не брошу, каким бы он ни стал.

КСТАТИ

На лечение и реабилитацию Артема ушло почти 200 тысяч рублей. Половину из них собрали бывшие коллеги Артема и неравнодушные жители Воткинска.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Больному в коме нужно рассказывать, как его любят и ждут»

Флюра ХУСНИЕВА, специалист с 40-летним стажем, заслуженный врач Удмуртской Рес публики:

- Такие случаи, когда человек находится на границе жизни и смерти и выживает, редки, но в практике все же случаются. После стольких переломов и травм провалы в памяти неудивительны. То, что Аня находилась рядом с Артемом постоянно, даже когда он был в коме и не узнавал ее, это мощная психологическая поддержка, без нее лечение медиков могло быть не таким действенным. В коме сознание действительно отключено, но работает его внутреннее я - он все слышит и понимает. Поэтому важно говорить с больным, настраивать его на позитив, рассказывать о том, что его любят и ждут и он им нужен. То, что Аня каждый день делала своему парню массаж, очень хорошо сказалось на самочувствии. А бады, которые она ему давала, стоит все же согласовывать с медперсоналом, чтобы они не противоречили основному лечению.

Правильно то, что девушка не жалела Артема и работала с ним как со здоровым. От больного важно требовать, иначе он не будет чувствовать ни стимула, ни важности выздоровления. Потерявшие память, как маленькие дети, - учатся всему заново. На них нельзя сердиться, кричать, но быть требовательным - обязательно.