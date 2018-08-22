Житель Удмуртии мог погибнуть на охоте из-за сломанного ружья?

СЕГОДНЯ 10:12 2018-08-22T10:15:42+03:00

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В Увинском районе произошел несчастный случай на охоте – мужчина подстрелил своего товарища. Они всеми силами пытались его спасти, но тот скончался в реанимации. «Комсомолка» выяснила обстоятельства произошедшего.

ВСТАЛ НА ЛИНИЮ ОГНЯ

В пятницу, 17 августа, четыре товарища решили поехать на охоту, около деревни Ольховка. Они давние друзья и уже не раз выбирались на природу, а тут еще и сезон начался на пернатую дичь. Уехав вечером, рано утром в субботу они уже бродили в лесу в поисках гусей и уток.

- Они разбрелись по территории, как один из них заметил летящую птицу. Игорь (имена изменены – прим.ред.) стал снимать с плеча ружье, пытается встать в стойку и тут ружье Иж-27М стреляет, - рассказывает старший следователь Увинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртии Анна Еремина.

В этот момент его друг Олег стоял на линии огня. Зачем он вышел прямо перед дулом – неизвестно. Да и остается вопрос – почему оружие выстрелило? Игорь не успел прицелится и нажать на курок.

- Пока он находится в шоковом состоянии и не понимает, как все происходило. Рассказывает, что может зацепилось за одежду, или ружье было неисправным. Известно, все находились в трезвом состоянии. Чтобы ответить на часть вопросов, орудие направили на экспертизу и проводятся другие мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств, - рассказывает старший следователь.

Увидев, что друг ранен, Игорь начал звать на помощь, звонить в «скорую». Но в глухом лесу не ловила связь. Тогда пригнали автомобиль, положили туда Олега и уже при въезде в поселок Ува передали раненного в руки врачам. К сожалению, он скончался в реанимации. У него осталась супруга и двое детей.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины по ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). В рамках доследственной проверки следователи осмотрели место происшествия, были назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы. Напомним, что максимальное наказание, предусмотренное данной частью статьи – до двух лет лишения свободы.