Где в Ижевске оставить домашнего любимца на время командировки, отпуска или отъезда?

СЕГОДНЯ 15:14 2018-08-16T14:27:57+03:00

Чтобы оставить своего питомца в зоогостинице, он должен быть приучен к лотку, адекватно относиться к людям и другим животным. Фото: Архив

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Уезжая в отпуск или командировку, ижевчане готовы платить любые деньги за то, чтобы их любимцу оказали должный уход и внимание на время отсутствия хозяев. Разбираемся, есть ли в Ижевске сервисы для передержки домашних животных и в какую цену обходятся их услуги?

СПА для кошек…

Ижевчанка Татьяна Кузнецова несколько лет назад начала заниматься передержкой кошек. На постой она принимает как домашних кошек, так и «подобрашек», которые ищут новый дом. Те и другие обязательно должны быть здоровы, иметь все необходимые прививки, приучены к лотку и неагрессивны к людям и другим питомцам. Если кошку нашли на улице, то она также обязательно должна пройти карантин и все процедуры в стационаре ветклиники.

– Брать кошек на передержку я начала года 3 назад. Животные живут в квартире, в отдельной «кошачьей» комнате. В ней для кошек устроены домики, стоят отдельные лежанки, когтеточки, на окнах там сетка «антикошка». Кошки живут бок о бок с нами, поэтому мы постоянно контролируем, что происходит в их комнате. Убираемся у них каждый день, утром – генеральная уборка, днем чистим лотки по мере загрязнения. Кормятся кошки 2 раза в день, меню составляем в зависимости от потребностей: кто-то ест сухой корм, кто-то – натуральный. По необходимости проводим гигиенические процедуры: моем кошку, стрижем ей коготки, расчесываем, чистим глазки и ушки, – рассказывает Татьяна.

Хозяевам Татьяна шлет отчеты с фотографиями о том, как живется их питомцу на передержке. Все это – содержание, уход, отчеты – входит в стоимость передержки. Отдельная смета – наполнитель для лотка и корм. Они либо покупаются отдельно, либо предоставляются владельцами или кураторами.

…и длительные прогулки для собак

Елена Вольская занимается домашней передержкой собак не меньше 15 лет. Для нее это хобби, поэтому гостит у Елены не более одной собаки за раз. Уход за пушистым «гостем» почти профессиональный, ведь у ижевчанки две своих собаки, обращаться с четвероногими девушка умеет.

– Если постоялец, к примеру, привык гулять по несколько часов в день, то я гуляю по несколько часов в день, кормлю тем, что собака ест дома. Кстати, чтобы песик легче пережил расставание с хозяином, просим принести из дома лежанку и любимую игрушку питомца. В общем, создаем все условия, чтобы питомец чувствовал себя комфортно в отсутствии хозяев. Размещение у меня стоит 400 руб./сутки для владельцев больших собак и 300 руб./сутки для владельцев маленьких, – говорит Елена.

Хозяин всегда может позвонить по скайпу и узнать, как дела у питомца

Где оставить?

В Ижевске и в пригороде есть и специализированные «гостиницы» для четвероногих.

Гостиница «Усы, лапы, хвост»

Оставить в гостинице можно кошек и собак любых пород и размеров. Хозяевам кошек нужно привезти с собой наполнитель, а владельцам собак маленьких пород – пеленки. Необходимы миска и любимая игрушка любимца.

– Для собак обязательно наличие ветеринарного паспорта. Кстати, если питомцу необходимо лечение, он может получить его, пока остается в нашей гостинице. Хозяин получит все необходимые чеки и рекомендации врача, – рассказывает представитель гостиницы. – По желанию владельца можем присылать ему отчет с фотографиями питомца, а также готовить еду для животного по особому рецепту. Главное, привезти продукты.

В гостиницу «Усы, лапы, хвост» принимаются постояльцы с ветеринарным паспортом, который гарантирует, что животное здорово

Сколько стоит?

Кошка/кот: 250 руб./сутки

Собаки (маленькие) до 5кг: 350 руб./сутки;

Собаки (средние) 5-15кг: 450 руб./сутки

Собаки (большие) больше 15кг: 550 руб./сутки

Собаки бойцовских пород: 650 руб./сутки

Гостиница для кошек и собак «Мяу Лэнд»

Принимают все виды животных, включая хомяков, черепах, попугаев. Главное, чтобы само животное было подготовлено к этому. Для каждого животного сохраняют его режим и рацион питания.

– Для кошек у нас отдельная комната, кошки свободно перемещаются, клеток нет. Собаки живут в отдельном коттедже, гуляют на свежем воздухе. Маленьких животных – птиц, грызунов, рептилий – держим в клетках, – рассказывают в «Мяу Лэнде». – Кормим постояльцев по расписанию, в течение дня балуем вкусняшками. Сохраняем рацион и режим, так что если кошке или собаке нужно сварить еду – варим, нужны многочасовые прогулки – гуляем. Каждому владельцу отправляем фотоотчет о пребывании. Главное, перед размещением проконсультируйтесь с ветеринаром и проведите необходимы санитарные процедуры.

Сколько стоит?

Кошки: 340 руб./сутки + корм и наполнитель

Собаки: 450 руб./сутки + корм

Мелкие животные и птицы: 150 руб./сутки + корм, которым питается любимец

Кинологический центр «Оружейный град»

Принимают только собак, но любых пород и размеров. Размещают их в вольерах, летом в открытых, а зимой в отапливаемых (температура в вольере +22-23 С°). Выгуливают собак три раза в день, за животными ведется круглосуточный контроль.

– Для каждой собаки мы подбираем индивидуальные условия. Питание тоже индивидуальное: работники варят каши для собак, причем для каждой собаки варится своя порция, потому что некоторые едят то, что не едят другие собаки. Дополнительно предоставляются парикмахерские и ветеринарные услуги, – рассказали в кинологическом центре.

В «Оружейном граде» каждому постояльцу готовы варить особый вид каши

Сколько стоит?

Собаки малых пород: 400 руб./сутки + корм с собой или 500 руб./сутки и корм от центра.

Собаки средних пород: 500 руб./сутки + корм с собой или 600 руб./сутки и корм от центра

Собаки крупных пород: 700 руб./сутки + корм с собой или 800 руб./сутки и корм от центра

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ижевчанка Наталья Лебедева – счастливая обладательница двух собак Жастина и Вари. На время отъезда устроить двух крупных собак родственникам оказалось невозможным, и Наталья обратилась в гостиницу для домашних животных «ЗооТЕРЕМ’ОК».

– Конечно, немного переживала, как они там без нас. Тем более одна из собак у нас с характером, но даже с ней нашли общий язык. Мне говорили, что их водили на пруд купаться, это очень здорово. По корму нам предложили два варианта: кашу с мясными продуктами, которую варят там, или можно привезти свой корм. Цена приятная, 100 руб./сутки, – рассказала Наталья Лебедева.