«Вам осталось не больше года». Пережив клиническую смерть, ижевчанка занялась йогой и начала путешествовать

СЕГОДНЯ 11:53 2018-08-17T11:59:59+03:00

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Несколько лет назад жизнь 59-летней Любовь Шамшуриной повернулась на 180 градусов. Ижевчанка потеряла мужа и сына, пережила два инфаркта и клиническую смерть. Врачи предупредили - жить женщине осталось не больше года. Но Любовь решила бороться за каждый свой новый день.

ИСТОРИЯ С ПЕЧАЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ…

В 90-х всем было тяжело. Вот и Любовь Васильевна в один момент поняла, как устала. Постоянное отсутствие денег (несмотря на работу бухгалтером, женщина вынуждена была подрабатывать, чтобы свести концы с концами), продукты по талонам, незнание, как собрать детей к новому учебному году… Трагическая кончина мужа с сыном окончательно выбила ее из колеи. Здоровье подорвалось.

Здесь женщине 44 года. Фото: личный архив

- К 44 годам я чувствовала себя уже старой дряхлой женщиной, без желания жить и радоваться, - делится Любовь. - В 45 у меня случилось сразу два обширных инфаркта миокарда. Я пережила клиническую смерть и 9 дней провела в коме. Когда пришла в себя - первое, что услышала - это фразу: «Вам осталось не больше года». Только тогда я поняла, как же мне хочется жить!

Любовь Васильевна понимала, что традиционная медицина ей не поможет. Поэтому женщина начала искать что-то, что помогло бы ей встать на ноги. Она цеплялась за каждую соломинку. Совершенно случайно Любовь наткнулась на журнал, в котором прочитала статью о йоге.

...И СЧАСТЛИВЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ

- Эта статья словно пробудила меня, - говорит Любовь. - Я поняла, что это - знак, что пора начинать что-то менять. Сначала я начала изучать философию йоги. А через какое-то время попробовала хатха-йогу - физическую йогу. Первое, что сделала - залезла в Интернет, начала смотреть обучающие ролики. Сначала было тяжело - не привыкла я к физическим нагрузкам, было жаль себя. Когда поняла, что ленюсь - один день сделаю, второй полежу, решила пойти на семинар и сразу же освоила профессию инструктора. Решила, что вместе с моими единомышленниками мне будет проще заниматься, спуска себе тут дать уже не смогу.

Начинать было очень страшно. Родные Любови Васильевны крутили у виска и говорили: «Да зачем тебе это все?». Не слушая чужих советов, женщина набрала первую группу - через знакомых.

Фото: личный архив

- Я в один момент для себя прояснила, что моя жизнь - только моя жизнь, - улыбается женщина. - И это только мой путь, ни свата, ни брата, ни подружки. Мой.

Сегодня Любовь Васильевна регулярно проводит спортивные занятия - обучает йоге.

- С сентября мы уже набираем новую группу по йоготерапии, - делится женщина. - Как ни странно, набрать коллектив не составляет особого труда – приходит и старшее поколение, и молодежь. Работает сарафанное радио. У меня уже опыт есть. Занимаюсь и волонтерской, и общественной деятельностью.

А родные, которые еще недавно шушукались за спиной Любови, сегодня сами спрашивают ее совета - как начать что-то новое и не бояться чужого осуждения и домыслов.

НЕ МОГУ УСИДЕТЬ НА МЕСТЕ - ХОЧЕТСЯ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Тем временем, сама Любовь не представляет себя вне здорового образа жизни. Женщина не ест мучное, ограничивает потребление сахара. Кроме того, она регулярно путешествует и каждый год старается куда-нибудь съездить.

Кроме того, женщина занимается скандинавской ходьбой.

- Пенсионерам не нужно замыкаться в себе. Чем сидеть дома на диване - вышли с палочками и погуляли, - советует Любовь Васильевна. - Очень простой и эффективный вид спорта - он подойдет даже тем, кто давно не тренировался. Главное, использовать правильные палки, и взять хотя бы 5 занятий у инструктора, чтобы освоить правильную технику.

Фото: личный архив

И одним спортом дело не ограничивается. Сегодня Любовь Шамшурина ведет множество социальных проектов, в том числе обучает пожилых людей компьютерной грамотности.

- Жизнь не стоит на месте. И когда ко мне приходят на курсы, я сразу говорю, что пора менять свой старенький телефон на смартфон, - смеется Любовь Васильевна. - У меня сестра старшая так и не пошла на обучение, но я ее сама попробовала научить! Теперь общается со всеми по скайпу и ищет полезные идеи для огорода. Мы в прошлом году с октября по июнь обучили 240 человек. Значит, сами пенсионеры в этом заинтересованы.

Ребята, которые помогают обучать старшее поколение азам работы со смартфонами - студенты ИжГТУ. После курсов «преподаватели» не забывают своих «учеников» и поддерживают с ними связь.

- Наши бабушки им потом по шоколадке покупают, мелочь - а приятно, - говорит женщина. - Очень благодарны бывают. А одному «студенту» у нас вообще 92 года! И выучился, а сейчас смартфон купил лучше и накрученнее, чем у меня!

- Не могу усидеть на месте - хочется помогать людям, - продолжает Любовь Васильевна. - Помогая людям, помогаешь себе. Я стараюсь объединять людей в стремлении вести здоровый образ жизни, в понимании, что после пенсии жизнь не заканчивается. Надеюсь, у меня это получается. Потому что в жизни мы получаем не то, что хотим, а то, что заслужили.