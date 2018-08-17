Грибочков не желаете? Где и за сколько можно купить грибы в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:31 2018-08-17T14:37:19+03:00

«Комсомолка» прошлась по улицам и выяснила, где можно найти лисички, красноголовики, подберезовики и маслята

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Грибной сезон открыт! На рынках города можно купить лисички, красноголовики, подберезовики и маслята. Где и за сколько – выяснила «Комсомолка».

«Трамвайное кольцо»

Фото: Екатерина Кряжева

На остановке «Трамвайное кольцо» сразу несколько человек предлагают грибы. Здесь можно найти лисички, маслята, белые грибы и подберезовики. Стоимость грибов в этой точке составляет 100 рублей за литровое ведерко и 250 за двухлитровое. Большие ведра у разных продавцов стоят от 300-500 рублей, в зависимости от грибов.

Остановка «Спортивная»

Фото: Екатерина Кряжева

В этой точке грибы продают сразу несколько человек. Так, литровое ведерко маслят - 100 рублей, ведро объемом 1.5 литров – 250 рублей (Увинский район, станция «Ува-2»), аналогично стоят и лисички. Красноголовики в литровом ведерочке – 100 рублей, маслята в этом же объеме – 90 рублей (Увинский район, село «Каркалай»). Так же там можно найти подберезовики и подосиновики их цена за литр оставляет 90 рублей.

Кстати, найти здесь можно и ягоды.

Остановка «Океан»

Фото: Екатерина Кряжева

У магазина «Океан» вас тоже поджидают грибники. Продают подосиновики, подберезовики, лисички и красноголовики. Их стоимость на этой торговой площадке примерно одинакова, 100 рублей за литр.

Фото: Екатерина Кряжева

КСТАТИ

Найти грибочки можно также на остановках «Дом моделей», «Электротехника в быту» и «Собор Александра Невского». Маслята, подосиновики, лисички, подберезовики. Стоимость – в районе 100-200 рублей за литр.

СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ГРИБНИКОВ

Ижевчане Ирина и Михаил увлекаются «тихой охотой» еще со школьной скамьи – в сезон они каждые выходные выезжают за грибами, и по 5-9 часов бродят по лесу с ведерками. У них давно есть постоянные покупатели – заказы на грибы им начинают поступать еще с весны.

Фото: Екатерина Кряжева

- Мы выезжаем рано утром, в 5-6 часов утра. Брем с собой ведра, воду и еду, обязательно лекарства в машину. По грибы ездим в специальной одежде, которую вечером обрабатываем спреем от насекомых и оставляем на ночь, утром надеваем. Места выбираем уже знакомые, по приезду ставим машину и вдвоем с мужем идем искать грибы. Всегда в портфеле у каждого из нас лежит нож, вода, лекарства и другие необходимые вещи. Из съедобных собираем все грибы, обязательно собираем древесный гриб – чага, он очень полезен в медицинских целях. Из несъедобных собираем мухоморы и делаем из них настойку для суставов, хорошо помогает от многих болезней (имеются противопоказания, необходима консультация специалиста – прим. ред.). Иногда в лесу находимся очень долго, иногда мы собираем за 4 часа, если грибов мало. Чаще всего ездим на Бодинский тракт, ходим в лес с северной стороны. В лесу заблудиться не боимся, Миша умеет определять местоположение по солнцу. После возвращения грибы сразу же обрабатываем, и обязательно проверяем друг друга и нашу одежду на наличии клещей. Грибы очень любим, очень часто готовим что-то с грибами, - рассказала Ирина.

СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ ГРИБНИКОВ

1. Собирать нужно только те грибы, которые вам хорошо знакомы. Если по грибы вы идете в первый раз надо подготовиться к этому и научиться различать съедобные грибы от несъедобных, а лучше – взять с собой опытного грибника.

2. Чтобы не заблудиться в лесу, можно фотографировать какие-то знаковые места – сломанное дерево, большой овраг и др. Также можно помечать свой путь, вешать на деревья таблички, чтобы издалека видеть знакомые места. Нельзя ходить по грибы одному.

3. Лучше всего купить спецодежду для похода в лес за грибами и обрабатывать ее за ночь до выезда хорошими средствами от насекомых.

4. Никогда не собирать грибы вблизи с трассой, грибы хорошо впитывают в себя вредные вещества.

5. Всегда носите с собой головной убор, лекарства, воду и нож