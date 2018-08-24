Где в Ижевске можно купить свежий мед и как можно легко его проверить?

СЕГОДНЯ 13:44 2018-08-24T13:51:00+03:00

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Август – это пик медосбора. На прилавках появляются десятки видов и названий меда. «Комсомолка» прошлась по улицам и выяснила, где можно купить мед, и как его можно проверить.

Эко рынок на Кирова

В наличии есть цветочный, липовый, донниковый, гречишный, мед с живицей. Цена за килограмм от 650 до 850 рублей. Работать ярмарка меда будет до 30 августа.

Эко рынок на Азина

Рынок на улице Азина.

В наличии есть гречишный, луговой, липовый, лесной, цветочно-донниковый и даже малиновый мед. Весовка разная: от 700 грамм до 4 кило. Ценник зависит от вида, в среднем, 400 грамм меда можно купить за 180-200 рублей, 700 грамм – за 380-400 рублей. 4-х килограммовое ведерко обойдется в 1600-1800 рублей.

Центральный рынок

Найти мед можно и здесь. В наличии липовый, гречишный, донниковый, лесной, цветочный мед. Цена в среднем 200-300 рублей за небольшое ведерко 300г. 3х литровое ведерко можно купить от 1500 рублей. Кстати, при желании можно договориться с продавцами о небольшой скидке. Кроме того, можно купить маленький мед в сотах за 65 рублей, он полезен для зубов.

Ярмарка меда на Восточном рынке

На Восточном рынке.

Здесь можно найти цветочный, липовый, лесной и гречишный мед. Стоимость в среднем 250 рублей за 800 грамм, 1500-1800 рублей за 4-х килограммовое ведерко.

Магазин «Звенящие кедры России» (ул. Удмуртская 304)

Здесь можно найти луговой и гречишный мед. Стоимость в среднем 160 рублей за 300 грамм.

Магазин «Медовик» (Красноармейская 137)

Здесь можно найти липовый и цветочный мед. В наличии ведерки по 700 грамм - около 370 рублей и 3х-литровые - около 2000-2300 рублей.

Магазин «Золотой улей» (ул. Красноармейская 128)

Здесь можно купить гречишный, лесной, липовый и цветочный мед, а также мед с добавками (клюквой, миндалем и др.) Стоимость в среднем 100 рублей за 250 грамм, 200 рублей за 500 грамм, 1500-2000 за 4-х килограммовое ведерко.

КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО МЕДА?

Отличить мед от подделки только по внешнему виду почти невозможно, нужно проверять вкус и тягучесть.

№1. Положить в рот чайную ложечку меда. Постепенно он начнет стекать по задней стенке глотки. если вы почувствуете легкое жжение – мед натуральный. Если жжения не возникло, мед разбавленный.

№2. Смажьте медом бумагу и подожгите ее. Если мед натуральный, он не будет гореть, только плавиться.

№3. Капните мед в тарелку, разведите его холодной водой и посветите. Вы увидите соты. Это свойство называется генетической памятью меда – он помнит, где хранился раньше.

№4. Капните мед в воду. Он должен раствориться за 10 минут без осадка. Вода станет мутной и желтоватой.

№5. Капните на мед йод. Качественный мед станет ярко-желтым, а некачественный – розовым или красновато-бурым.

№6. Размешайте чайную ложку меда в воде. если выпал осадок – в продукте есть примеси.

№7. Мед должен быть «текучим» – если вы капнули мед на тарелку, последняя капля должна «возвращаться» обратно в ложку.