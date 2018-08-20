Сергей Лазарев, «Чайф» и Егор Крид: 7 концертов, на которые могут сходить ижевчане в новом сезоне

СЕГОДНЯ 16:03 2018-08-20T15:10:38+03:00

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Совсем скоро ижевчан начнут радовать своими концертами звезды российской эстрады, рок-музыканты и популярные актеры. Несмотря на то, что до первого концерта еще около месяца, билеты активно раскупают уже сейчас. «Комсомолка» рассказывает, на какие концерты еще можно попасть.

Ани Лорак (6+)

Ани Лорак покорит ижевских зрителей не только своим уникальным голосом в 4,5 октавы, но и представит настоящее шоу-перевоплощение о безмерной силе настоящей Дивы. Конечно, с самой певицей в главной роли. Зрителей ждут невероятные волшебные декорации, спецэффекты, видеоряд и поражающая воображение сцена. В программе как новые композиции, так и любимые хиты. Однако даже старые песни Ани Лорак представит в ином звучании: лирические композиции, благодаря смелым аранжировкам, легко превратятся в зажигательные треки, а танцевальные - в душевные баллады.

Фото: Bel Radio

Когда: 1 ноября (четверг), 19:00

Где: ДК «Аксион»

Цена: от 2200 рублей

SEREBRO* (12+)

Одна из самых сексуальных групп России, которая покоряет европейские и азиатские хит-парады, выступит с долгожданным сольным концертом в Ижевске. За их стартом следил весь мир, ведь он прошел на сцене «Евровидения». И их сингл «Песня №1» принес не только третье место, но и широкую известность. В программе концерта главной девичьей группы - основные хиты, которые звучат на всех танцполах: «Мама Люба», «Ми мими», а также проникновенные баллады. Ждите настоящую дискотеку и зажигательное шоу!

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

*Серебро

Когда: 30 сентября (воскресенье), 19:00

Где: ДК «Металлург»

Цена: от 1500 рублей

Егор Крид (6+)

Егор Крид, который в 2011 году буквально взорвал россиян своим первым клипом на песню «Любовь в Сети», представит ижевчанам новую пластинку. За семь лет из обычной звезды соцсетей стал взрослым популярным музыкантом: тексты стали содержательнее, а музыка интереснее. Зрителей ждет программа с включением танцевальных боевиков из двух альбомов, ведь Егор Крид не только порадует ижевчан новой пластинкой «Что они знают?», но и исполнит старые любимые песни.

Фото: iCity.life

Когда: 24 сентября (понедельник), 19:00

Где: ДК «Аксион»

Цена: от 3 000 рублей

Сергей Лазарев (12+)

Головокружительное новое шоу приготовил Сергей Лазарев. «N-Tур», приуроченный к 35-летию певца, пройдет в поддержку нового альбома певца. 6 тематических блоков шоу, для каждого из которых Сергей Лазарев подобрал оригинальный образ: от стыдливого священника до смельчака в косухе на мотоцикле. А в одном из блоков он поделится личным и сокровенным. Певец вновь обещает удивить публику незабываемой постановкой и новыми песнями.

Фото: dvnovosti.ru

Когда: 12 октября (пятница), 19:00

Где: ДК «Аксион»

Цена: от 1 800 рублей

«ЧАЙФ» (6+)

Группа «ЧАЙФ» с размахом отмечает 20-летие своего легендарного альбома «Шекогали». Когда-то его записывали буквально «на коленках»: в крошечной бюджетной студии в самый разгар экономического кризиса. Но это не помешало ему стать легендарным - хиты альбома вошли в золотой фонд российского рок-н-ролла. Для ижевчан альбом прозвучит полностью: от крайне редко исполняемых «Сентябрь» или «Шекогали до зари» до визитных карточек «Аргентина-Ямайка - 5:0» и «В ее глазах». И, конечно, не обойдется без новых песен, которые «ЧАЙФ» представят впервые.

Фото: JazzPeople

Когда: 11 ноября (воскресенье), 19:00

Где: ДК «Металлург»

Цена: от 1 800 рублей

ARTIK & ASTI*(18+)

Любимые хиты, песни с нового альбома и несколько премьер от Artik&Asti ижевчане услышат уже в декабре. Они влюбили в себя тысячи меломанов такими хитами, как «Облака» и «Никому не отдам», и уже который год уверенно взрывают практически все музыкальные хит-парады страны. Каждый их концерт - это полный зал и настоящий душевный вечер. На концерте группа исполнит полюбившиеся хиты и композиции из альбомов «Рай один на двоих» и «Здесь и сейчас».

Фото: A42.ru

Когда: 7 декабря (пятница), 19:00

Где: ДК «Металлург»

Цена: от 800 рублей

*Артик и Асти

Диана Арбенина и «Ночные снайперы» (6+)

Юбилейным туром отметят свое 25-летие Диана Арбенина и «Ночные снайперы», и к своему празднику группа готовит для поклонников сразу несколько сюрпризов. Любимые хиты в новой аранжировке, новые композиции, незабываемое шоу - это все ждет ижевчан на концерте легендарной рок-группы.

Фото: showoneproductions.ca

Когда: 27 ноября (вторник), 19:00

Где: ДК «Металлург»

Цена: от 1800 рублей

Еще больше концертов предстоящего сезона - на сайте izh.kp.ru (12+)

Информацию о дате, времени и месте проведения концертов уточняйте у организаторов

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