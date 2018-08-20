6 испорченных бюллетеней: депутаты не смогли выбрать нового главу Ижевска

СЕГОДНЯ 17:43 2018-08-20T17:50:31+03:00

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20 августа депутаты городской думы Ижевска должны были тайным голосованием выбрать нового главу города. Однако сделать этого не удалось – при подсчете результатов оказалось, что ни один из двух кандидатов не набрал необходимый минимум – 22 голоса.

17 человек проголосовали за предпринимателя Константина Сунцова, 10 – за директора Гуманитарного лицея Михаила Черемных. Еще шесть бюллетеней оказались недействительными. Эта ситуация вызывает целый ряд вопросов. Что грозит депутатам, которые не сделали выбор в пользу одного из кандидатов? Может ли быть проведен повторный конкурс? И как долго город может существовать без главы?

СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ СПЛАНИРОВАННАЯ АКЦИЯ?

Михаил Черемных. Фото: Диля Ахмадишина

Эксперты оценивают эту ситуацию по-разному. Однако для всех них ситуация стала достаточно неожиданной.

– Я надеялся, что 20 августа город обретет главу, все об этом говорили, предварительно поддерживали Константина Сунцова, которому не хватило пяти голосов. Не знаю, это задумка или случайность - шесть испорченных бюллетеней? –говорит депутат Гордумы Ижевска, член фракции «Единая Россия» Альфред Зиннатуллин.

Член фракции «Патриоты России» Вадим Глухов склонен вообще отрицать какой-либо саботаж со стороны депутатского корпуса, чтобы поддержать не прошедшего в финал спикера Гордумы Олега Гарина.

– Как бы там ни было Олег Гарин - один из первых заинтересован в том, чтобы главу Ижевска избрали. Этот вопрос очень острый и политизирован, и если главу не избирают, то в первую очередь администрация главы Удмуртии будет винить в этом Гарина. Он, как никто другой, заинтересован в том, чтобы все было гладко, – отметил Глухов.

Согласно регламенту, главе города необходимо набрать минимум 22 голоса - это большинство от установленного числа депутатов - 42 человека. Фото: Диля Ахмадишина

Есть и те, кто, наоборот считает, что на лицо явный демарш. В это уверен член фракции КПРФ Дмитрий Сурнин. Он признался, что огорчен результатами голосования.

– Это недальновидный просчет с их [«Единой России»]стороны. Это желание покапризничать, а не проявление политической позиции. Если мы думаем о гражданах, то мы должны амбиции утихомирить. А если мы за политическую позицию, то ее надо проявлять. Объявление следующего конкурса не пойдет на пользу думе, это придало скандальности нашей репутации, – отметил Сурнин.

Его позицию разделяет политолог Александр Балицкий. Причина всего произошедшего, по мнению эксперта, – обида депутатов на навязывание им кандидатуры Сунцова.

Константин Сунцов. Фото: Диля Ахмадишина

– Это защитная реакция своего «я» сыграла свою роль. Если бы остался Олег Гарин, то проголосовали бы за него. Это такой звоночек главе Удмуртии Александру Бречалову, что лезть республиканской власти в решение городскихкадровых вопросов нельзя. Надо быть корректнее с депутатами, это все-таки легитимно существующая структура, – предположил Балицкий.

Возможна, однако, еще одна причина такого поведения депутатов. И дело тут даже не в них, а в главе Удмуртии.

– Негласно назначение главы столиц регионов идет с позицией полпредов президента. Похоже, что последние не вмешивались до последнего, но решили повлиять в последний момент. Думаю, что надавили не на депутатов, а на правительство Удмуртии. Такие вмешательства не афишируются, чтобы не породить столкновения на нижнем уровне. Это говорит о том, что у Олега Гарина до сих пор есть шанс, или кто-то будет третий. Возможно, будет найден компромисс, – считает политконсультант Андрей Светиков.

Эксперт также добавил, что процесс избрания нового главы Ижевска, возможно, возобновится после сентябрьских выборов, когда появятся новые депутаты Гордумы.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Несмотря на фактически испорченные бюллетени, ответственности в этой ситуации никто не понесет.

– Мне кажется, процесс [выборов главы города] возобновится после сентябрьских выборов, когда появятся новые депутаты гордумы, – считает Андрей Светиков.

Тем временем, согласно уставу Ижевска избрать нового главу города нужно до 3 ноября 2018 года–не позднее, чем через 6 месяцев после того, как предыдущий градоначальник досрочно покинул свой пост.

–В соответствии с уставом Ижевска гордума должна объявить новый конкурс в течение месяца, и вся процедура начнется по-новому. Минимальный срок на проведение конкурса – 20 дней. При этом те же самые кандидаты могут заявиться повторно. Когда объявят конкурс, пока не могут сказать, –сообщил начальник Управления правовой экспертизы администрации Ижевска Дмитрий Чулкин.

К сожалению, основные кандидаты на пост главы города – Константин Сунцов и Михаил Черемных - отказались комментировать сложившуюся ситуацию.