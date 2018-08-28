Директор ДШИ №5 Ижевска: «Мы не собираем «сливки» – принимаем в школу всех»

СЕГОДНЯ 15:09 2018-08-28T15:16:49+03:00

Татьяна Сычева о том, как обычные дети попадают в хор под руководством Валерия Гергиева, о верности родной школе и неумении просить

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Ее ученики выступали в Большом и Мариинском театрах, в Кремлевском дворце и на закрытии Олимпийских игр в Сочи. Они с гордостью называют себя Рюриковичами. Принадлежностью к царскому роду они обязаны своему педагогу – Татьяне Рюриковне Сычёвой, директору ДШИ № 5 Ижевска, руководителю детского хора «Удмуртия».

Дом Рюриковичей

ДШИ № 5 - единственная хоровая школа в Ижевске. Еще в 1965 году в ней был создан детский хор «Удмуртия». Уже много лет он по праву считается одним из лучших в России. Не случайно, именно его участники входят в состав сводного детского хора России под управлением Валерия Георгиева.

Практически с момента основания ДШИ № 5 ее воспитанники занимаются в школе № 95 (ранее № 37 - Прим. авт.) на улице Орсовской. В их распоряжении шесть классов, не считая крохотного кабинета директора, под который был переоборудован… школьный туалет.

Есть у школы и отдельное здание – на улице Тверской. За красивым забором с нотным станом, который установили в прошлом году, стоит двухэтажный дом. Его построили ровно 55 лет назад. Сначала это было общежитие для рабочих, которые застраивали Малиновую гору, а в 1974 году общага стала храмом искусства, «домом Рюриковичей».

Если не обращать внимания на узкие коридоры и крутую лестницу, которые так не нравятся пожарным, то внутри школы довольно уютно. Но ежегодного косметического ремонта зданию уже давно недостаточно, а ремонтировать его капитально нет смысла.

Впрочем, Татьяна Сычева на тесноту не жалуется. Главное неудобство заключается в том, что детям и педагогам приходится переезжать из одного здания в другое. Пешком далековато – две автобусных остановки. Вот в таких условиях работает коллектив школы, которая в копилке своих многочисленных наград имеет грамоту от президента России Владимира Путина…

Здание ДШИ № 5 на улице Тверской. Раньше в нем размещалось общежитие для строителей. Фото: Сергей Грачев

«Не хочу просить. Разве власти не знают, кто как живет?»

- Наверняка, вы не раз обращались к руководству с просьбой выделить другое здание? – спрашиваю я Татьяну Рюриковну.

- Я не умею просить. Даже когда министром культуры Удмуртии был мой рассердечный друг Дима Иванов – после окончания музучилища он работал концертмейстером в нашем хоре - так вот даже тогда я ни разу не пришла к нему в кабинет. Не использовала нашу дружбу для решения рабочих вопросов, поскольку понимала: ну, что он может сделать?

Все же знают, что в Ижевске нет ни одной нормальной школы искусств, за исключением ДШИ № 2. Только она была изначально построена как музыкальная школа, а все остальные расположены в бывших детских садах и прочих приспособленных помещениях. ДШИ №3 в микрорайоне «Столичный» уже три года не могут достроить! Так о чем говорить?

За других я могу похлопотать, а за себя и даже за школу - нет. Многие говорят: «Ты же всех знаешь, все знают тебя - попроси». Но я думаю: столько умных мужей руководят Ижевском, Удмуртией, и что же они не знают, кто как живет? А если не знают, то это им минус. Что изменится, если я приду к ним и начну клянчить? Нет, мне, конечно, что-то пообещают, но обещание не исполнят. Долго не исполнят. Поэтому я не хочу впустую задавать вопросы, о чем-то просить. Что должно быть дано, будет дано…

В копилке наград школы – грамота от президента России. Фото: Сергей Грачев

«Сменила трех мужей, а место работы не меняю»

В ДШИ №5 Татьяна Сычева работает уже 48 лет - это ее единственное место работы! По этому поводу она традиционно шутит:

- Я сменила трех мужей, а школу не поменяла. Мне не раз предлагали другие места работы, но я не представляю себя больше нигде. Так и езжу почти полвека из центра города, в котором живу, в городок Строителей.

Музыкой наша героиня начала заниматься случайно, благодаря постоянному заказчику мамы – лучшей в те годы швеи в Сарапуле.

- Мои родители играли на аккордеоне – были самоучками. Но мыслей отдавать меня в музыкалку у них не было, пока однажды летом в наш двор не заглянул мамин клиент - преподаватель музыкальной школы. Он сказал: «Тамарочка, приведите свою девочку на прослушивание». Меня привели, я спела песенку и вот до сих пор пою…

Интересно, что ни сын, ни дочь, ни внуки Татьяны Рюриковны музыке не учились. Но директор музыкальной школы надежды не теряет – подрастает младшая внучка. Ей всего год.

- Я и не настаивала, чтобы дети занимались музыкой, поскольку для меня был приемлем лишь один вариант – учиться они должны только в моей школе. Но так как она находится далеко от нашего дома, а возить детей было некому, не случилось.

Татьяна Сычева работает в ДШИ №5 с 1970 года

- Чем другие школы искусств вам не угодили?

- Всем угодили, у меня со всеми директорами прекрасные отношения. Но мне не хотелось, чтобы при приеме в школу моих детей оценивали: у этого есть слух - возьмем, а у этой нет - не возьмем.

- А как же иначе?

- В нашей школе не так. Мы не собираем «сливки» – принимаем всех. Если честно, я даже не знаю, как работать с музыкально одаренными детьми. Каждый год перед новогодними праздниками в Кремле в составе сводного хора России выступают самые обычные дети из Ленинского района Ижевска. Но они за две недели способны выучить 13 произведений. Причем не одну, а все партии. Это очень сложно!

Как педагога, меня больше всего радует, когда совершенно не интонирующий ребенок - про таких говорят, медведь на ухо наступил – спустя какое-то время, начинает петь! Был у нас мальчик, который сначала все песни исполнял на одной ноте. Но он экстерном окончил нашу школу, потом фортепианное отделение музыкального колледжа и Казанскую консерваторию! Я уверена, если бы он не попал к нам, ни в одну другую музыкальную школу Ижевска его бы не взяли.

Ученицы ДШИ № 5 с Валерием Георгиевым

- В чем ваш секрет?

- У нас есть уникальное оружие - методика известного вокального педагога России Дмитрия Огородного. Ее суть заключается в том, что в первую очередь следует раскрывать самого человека и только потом его голос. Программа не нацелена на быстрый результат, поэтому ее мало кто использует – в Ижевске мы единственные.

- Сейчас много говорят о пользе музыкального образования. Но что делать, если ребенок не хочет заниматься музыкой?

- Попытаться убедить его. Объяснить, что музыка необходима человеку, как чистка зубов. Но проснется ли в ребенке любовь к музыке – это уже другой вопрос. Тут важно найти своего педагога, который, следуя модным веяниям, не поставит ребенка на каблуки раньше времени, что мы часто видим на различных музыкальных конкурсах. На мой взгляд, задача музыкального образования, как и любого другого, - вырастить порядочного человека. Именно эту цель я преследую в своей работе.

Не просто учитель

Кому-кому, а воспитанникам Татьяны Рюриковны уж точно повезло. Достаточно немного понаблюдать за их общением со стороны, чтобы понять, они для нее не просто ученики, а она для них – не просто учитель.

- Я, как мать, холю и лелею их. Однажды мне даже сказали, что нельзя обращаться с детьми, как за мимозами. Нужно готовить их к жизни реальной, которая порой бывает жестока. На что я ответила: пусть дети получат в нашей школе столько любви, чтобы в дальнейшем она была их оберегом.

Любви и внимания Татьяны Рюриковны хватает на всех учеников. Фото: Сергей Грачев

Каждый год 6 июля участники хора «Удмуртия» - нынешние и бывшие – собираются под окнами дома любимого педагога, мелом рисуют на асфальте огромное сердце, пишут: «С днем рождения, Татьяна Рюриковна!» и подписываются: «Рюриковичи».

- Потом они поднимаются ко мне на пятый этаж и на весь подъезд поют мою любимую песню «Нет тебя прекрасней» Юрия Антонова, а еще «Родильный дом» Олега Митяева, - с улыбкой рассказывает Татьяна Сычева. – Приятно…

- Откуда в вас столько любви, что вы готовые ее дарить всем вокруг?

- Моя приятельница, услышав, что я по телефону на прощание всем признаюсь в любви, обиделась. Думала, что я только ей так говорю. Но я люблю всех. Когда любишь, никогда не сделаешь человеку гадость. А если любят тебя, то и ты ничего плохого от этого человека не ждешь. Но если это все-таки произошло, я не держу обиды, не выясняю отношения, а просто удаляю этого человека из своей телефонной книжки, вычеркиваю из жизни.

- А энергии в вас откуда столько? С вашим появлением все вокруг оживают, становятся бодрее.

- Моя энергичность, живость не связана с занятиями спортом. Все от того, что я дирижер. Пять дней в неделю я провожу хоровые занятия, во время которых машу руками, хожу, активно работаю речевым аппаратом. Статичности в моей жизни точно нет. А еще я счастливый человек - всю жизнь занимаюсь любимым делом. Отсюда и энергия.