Ни дорог, ни коммуникаций. Почему приостановили выдачу участков в микрорайоне Люлли под Ижевском и как живут местные жители?

СЕГОДНЯ 10:46 2018-08-21T10:43:43+03:00

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Вот уже три года многодетная семья Повышевых никак не может въехать на свой земельный участок. Землю – небольшой квадрат в микрорайоне Люлли – им предоставили в рамках муниципальной программы. Однако до сих пор в микрорайоне не решены жизненно важные вопросы: не проведен газ, не обустроены дороги, нет школы и фельдшерско-акушерского пункта.

– Участок нам выдали в начале лета 2015 года, и мы сразу начали строительство, – рассказывает Ольга. – Попытки владельцев участков проводить коммуникации самостоятельно были. Многие почти сразу подавали заявления в службы: электросети, водоканал и газовая компания. Электричество провести удалось.

Сейчас в микрорайоне постоянно проживает лишь 20 семей.

– По поводу воды, канализации и газа дали понять, что в ближайшие годы рассчитывать не стоит. Дороги - вообще беда. Их нет. Например, мой участок находится там, где в дождь, и после дождя долгое время нельзя проехать, – рассказал житель поселка Роман Повышев.

«РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ САМИ»

И семья Повышевых не одинока в этой проблеме. Бесплатные участки в микрорайоне Люлли начали выдавать еще в 2012 году. Получить их могли семьи с тремя детьми, нуждающиеся в жилье. По данным муниципальных властей, на сегодняшний день здесь сформировано 582 земельных участка, 558 из которых предоставлено многодетным родителям. На 216 из них получено разрешение на строительство, однако заканчивать возведение собственных домов многие семьи-обладатели земли не торопятся. Причины – отсутствие коммуникаций и необходимой инфраструктуры.

В поселке нет нормальной дороги, что затрудняет перемещение по Люллям в непогоду и межсезонье

– Мы поняли, что вопрос нужно решать своими силами. Например, неоднократно мы задавали вопрос по воде. В водоканале отвечали, что только проект водоснабжения обойдется в 150 млн рублей. Поэтому я рекомендовал всем добывать воду самостоятельно, с помощью бурения скважин. Мы с соседями сложились, купили бурильный станок и все своими руками сделали. Обошлось это в 40 тысяч рублей с семьи, – рассказал житель поселка Иван Ардашев. – В дальнейшем будем помогать и дорожникам.

Однако далеко не все из сотен людей, получивших здесь участок, готовы вкладываться в развитие микрорайона – большинство ждет помощи от властей. В администрации города ссылаются на нехватку средств и отсутствие софинансирования со стороны республики.

УЧАСТКИ БОЛЬШЕ НЕ ВЫДАЮТ

Руководство региона о проблеме знает. Так, 7 июля глава Удмуртии Александр Бречалов отправился в микрорайон, чтобы ознакомиться с ситуацией, после чего приостановил выдачу участков.

– Предстоит большая работа. Поэтому пока мы не ответим на все эти вопросы – как мы это будем делать – мы новые участки раздавать не будем. А то, что там уже люди живут, нас это обязывает к тому, чтобы элементарный набор проблем решить. Пока решения окончательного нет, все обсчитывается, – заявил Бречалов.

Участки в необустроенном поселке выдают с 2012 года

Александр Бречалов поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексею Горбачеву просчитать объемы затрат на улучшение дорог микрорайона. Пока что грунтовые дороги поселка отсыпали асфальтовой крошкой. По предварительным расчетам регионального Миндотранса стоимость обустройства участков дорог общей протяженностью 5,6 км, на которые жители Люллей указывают в первую очередь, составляет 73,6 млн рублей.

Юрий Абашев

– Это наш примерный расчет. Сейчас город [управление строительства администрации Ижевска] должен заказать проектную документацию на строительство этих дорог. И когда проектом определят стоимость мы им [Миндортранс Удмуртии] выделим деньги на стройку. Это будет 2019 год, – рассказал министр транспорта республики.

СРОКИ ПОД ВОПРОСОМ

А вот с другими коммуникациями будет несколько сложнее. Решить вопрос с водоснабжением, канализацией и интернетом можно будет лишь при финансировании из республиканского бюджета.

– Для решения проблем по строительству инженерных систем в микрорайоне Люлли управление строительства администрации Ижевска ежегодно направляет в Минстрой Удмуртии заявки на получение субсидий из республиканского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы региона, – сообщил и.о. начальника управления строительства Ижевска Сергей Владимиров.

Юрий Абашев

Кстати, по данным муниципалитета, строительство газораспределительной сети в микрорайоне Люлли выполнят в рамках газификации «Газификация населенных пунктов УР на 2016-2018 год». И по данным городской администрации, работы обойдутся в 14 миллионов рублей.

Словом, когда именно коммуникации проведут в микрорайон – точно неизвестно.

Тем временем, сами семьи не согласны с остановкой выдачи участков.

– Есть семьи, чья очередь подошла, а старшему ребенку может скоро исполниться 23 года. Тогда семья лишается права на землю, хотя бы на такую. Это ущемление прав многодетных семей. Я считаю, что землю нужно продолжать выдавать тем, кто готов брать такие участки, – поделился житель поселка Алексей Лузянин.