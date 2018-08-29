Реконструкция «зебры» у «Авроры Парк» и установка освещения на ул. Маяковского в Ижевске: ГИБДД отвечает на вопросы ижевчан

СЕГОДНЯ 13:01 2018-08-29T13:02:50+03:00

А также ликвидация смертельно опасного пешеходного перехода у Центральной площади и расширение дорог на Карла Либкнехта

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На радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107,6 FM) (12+) продолжается серия прямых линий с УГИБДД МВД по Удмуртии. Напомним, что представитель ведомства дважды в месяц отвечает на вопросы горожан, касающиеся дорог и организации дорожного движения в городе. На этот раз эфир прошел в связке «ГИБДД-городская администрация», чтобы на каждый вопрос был дан ответ. В прямом эфире побывал начальник первого отделения Управления Вениамин Вычужанин и главный инженер службы благоустройства города Фирдаус Харисов.

Перенесли два пешеходных перехода у остановок «Селтинская» и «Завод Керамблоков». Хочу узнать, для кого это сделано, для пешеходов или водителей?

После ликвидации перехода на нем сбили девушку.

- Сделано это для пешеходов. Перенос пешеходного перехода в зону светофоров и перекрестков повышает безопасность. Это доказано наукой, статистикой и годами, - ответил Вениамин Вычужанин.

Но у слушателя был заготовлен еще один вопрос, касающийся пешеходной дорожки у остановки «Завод Керамблоков», по которой после ликвидации перехода приходится ходить людям.

- Там нет тротуара, люди уже ходят по грязи, а что будет осенью, зимой, весной. Вообще же непроходимое место, - спросила горожанка.

На этот вопрос ответил наш второй гость – Фирдаус Харисов.

- Об этом тротуаре нам известно, до середины октября заасфальтируем его, - ответил Харисов.

Появится ли освещение у стадиона «Зенит» и знаки для автомобиля?

- Земля вокруг стадиона принадлежит непосредственно стадиону. Служба благоустройства не занимается обустройством освещения и установкой знаков на их территории. Поэтому лучше будет обратиться напрямую к руководству стадиона, - ответил Фирдаус Харисов.

Планируется ли строительство трехполосной дороги по ул. Карла Либкнехта?

ул. Карла Либкнехта отремонтировали в 2017 году по федеральной программе.

- Участок этой улицы от ул. М. Горького до ул. Удмуртской уже трехполосный, работы по уширению участка от ул. Удмуртской до Карлутской набережной не запланировано. Отмечу, что это работы имеют характер реконструкции и требуют проекта, стоимость которого оценивается в 700 тысяч рублей. Если средства будут выделены, то работы безусловно начнутся, - сообщил Харисов.

На ул. Удмуртской раньше был поворот на ул. Красногеройскую, которая проходит вдоль первого корпуса. Позволял это сделать разрыв в «сплошной». Сейчас его нет. Можно ли восстановить разрыв?

- Служба благоустройства согласовала нанесение разметки в этом месте с Госавтоинспекцией. Зона разворота вынесена на перекресток с ул. Советской. Сделано это было для того, чтобы не скапливался транспорт в левом ряду, - ответил Фирдаус Харисов.

У дома №397 по ул. Карла Маркса нет знака «Пешеходный переход» и отсутствует «зебра». Планируется ли их установка?

- С восточной стороны этого дома есть нерегулируемый пешеходный переход. Расстояние между этим и предполагаемым переходом составляет 100 метров. По правилам переходы должны устанавливаться с интервалом 200-300 метров, - сообщил Харисов.

- Хочу отметить, что сокращение пешеходных переходов продолжится. Это увеличивает пропускную способность транспортных артерий города. Можно везде поставить переходы, но удобство для одних, это неудобство для других. Уважаемые пешеходы, не ленитесь пройти лишние 100-200 метров до перехода, - добавил Вычужанин.

Когда установят знаки ограничения скорости на ул. Карла Маркса, где «Инфинити» насмерть сбила подростка? (трамвайная остановка «Центральный универмаг»)

Диля Ахмадишина

- Знак там уже стоит. Он ограничивает скорость до 40 км/час. Сейчас мы рассматриваем возможность появления там искусственной неровности. Надеемся на выделение средств, - сообщил Фирдаус Харисов.

Появится ли освещение на ул. Маяковского, от троллейбусного парка до ул. Поймы?

- У нас есть расчеты. На установку освещения необходимо потратить порядка трех миллионов рублей. Работы будут выполнены при доведении финансирования, - отметил Харисов.

Возможно ли увеличить работу светофора для пешеходов у ТЦ «Аврора Парк»?

"Красная" - есть, "синяя" - станет.

- Если вы заметили, то «зебра» через Удмуртскую идет по диагонали. Сейчас планируется реконструировать переход и сделать его перпендикулярно проезжей части. Это сэкономит 6 метров и времени для пешеходов будет достаточно. Работы планируется сделать в течение месяца, - сообщил Харисов.