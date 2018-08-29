100 лет Ижевско-Воткинскому восстанию: Что произошло в Ижевске в августе 1918-го и почему местные рабочие выступили против большевиков?

СЕГОДНЯ 14:14 2018-08-29T14:24:52+03:00

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Сто лет назад, в августе 1918 года, в Ижевске и Воткинске вспыхнуло антибольшевистское восстание, организованное «Союзом фронтовиков» при поддержке местных рабочих, крестьян, студентов, купцов и интеллигенции. Расскажем, что именно произошло тогда в Ижевске и почему рабочие, вопреки всяким идеологическим доктринам, выступили против большевиков.

Хроника начала восстания в Ижевске

Август 1918 года

2 августа

На выставке в Национальном музее им. Кузебая Герда представлен быт ижевских рабочих начала XX века. Эти экспонаты подтверждают, что мастеровые оружейного завода жили достаточно хорошо, особенно по меркам тех лет, и им было что терять.

Большевики объявляют в Вятской губернии, к которой относился Ижевск, военное положение, так как к началу августа белые контролируют Самару, Сызрань, Уфу и другие города в центральной части России.

4 августа

Отряд из тысячи большевиков после воззвания Ивана Пастухова, одного из лидеров ижевских коммунистов, отправляется под Казань - защищать ее от чехословаков, поддерживающих Белое движение. Одновременно ижевская ЧК арестовывает сто ижевцев, признанных контрреволюционерами.

6 августа

Правление «Союза фронтовиков» Ижевска решает начать восстание, однако ночью чекисты арестовывают одиннадцать членов правления.

7 августа

В три часа ночи на общегородском митинге ижевские большевики объявляют всеобщую мобилизацию. Под Казань гонят фронтовиков, вернувшихся с Первой мировой. Обмундирование и оружие им обещают выдать на месте. Те отказываются, некоторых арестовывает ЧК. Это и становится «спусковым крючком» восстания.

8 августа

Основные события 8 августа 1918 года разыгрались на набережной. Повстанцы наступали по плотине со стороны завода, а большевики стреляли по ним из окон здания Совета.

На Ижевском заводе проходят антибольшевистские митинги, организованные «Союзом фронтовиков». Солдаты и офицеры, вернувшиеся с фронта, а также рабочие разоружают большевистские патрули, захватывают винтовки, штурмуют здания Совета, милиции, военный отдел и пороховой погреб. Большевики отступают из Ижевска. Тех большевиков, кто не погиб, а также сочувствующих им, повстанцы арестовывают. По спискам это - сотни людей.

Предположительно, на этом снимке изображены члены того самого ижевского «Союза фронтовиков», которые и начали мятеж 8 августа.

Из воспоминаний ижевчанки Клавдии Завалиной:

«Помню раннее утро того дня, 8 августа. Мне семь лет было, я с утра ходила в огород, работать. Спускаюсь на первый этаж нашего дома на улице Старой (сейчас Карла Маркса. - Прим. ред.), а там сидит несколько человек. Среди них был мой папа Петр Завалин, ижевский рабочий, два его друга и еще несколько мужчин в солдатских шинелях. Под столом лежали винтовки, приклады я точно заметила. Папа меня увидел, сказал: «Уйди, глупая, спать ложись». Я начала подниматься обратно, услышала стрельбу где-то на улице, и папа вывел мужчин из дома. Потом уже поняла, что, когда началось восстание, такие вот группки вооруженных людей окружали большевиков. Отец вернулся поздно вечером и не говорил с нами несколько дней».

О причинах восстания

В марте 1918 года большевики подписали Брестский мир с Германией, означающий поражение нашей страны в Первой мировой войне и, помимо прочего, предполагающий выплату Россией шести миллиардов марок. Этот долг лег на население страны, что выразилось во множестве декретов: «О национализации крупнейших зернохранилищ», «О социализации земли», «О спекуляции» и так далее. В постановлении «О порядке сдачи хлеба в распоряжение государства» было указано, что сдать излишки хлеба необходимо к 1 августа. Как отмечает историк Алексей Коробейников, во многом именно изъятие хлеба у горожан накануне этой даты и послужило детонатором Ижевского восстания.

Алексей Коробейников, историк, подводный археолог:

Алексей Коробейников, историк, подводный археолог

«Все эти и иные Декреты законодательно закрепляли устроенный большевиками новый порядок. Разумеется, «мирные обыватели», которым было что терять, то есть прежде всего представители состоятельной интеллигенции и мелкой буржуазии, со страхом открывали газеты, и, увидев очередной декрет, который ломал устои их жизни, думали, что это уже навсегда. Они воспринимали революционное насилие как тотальный и нескончаемый ужас. И в самом деле: работал мастеровой оружейник всю жизнь, построил своим трудом и на кредит от завода дом для детей и внуков, надеялся в добавление к пенсии «постричь купоны» с государственных облигаций. И тут, в один день, на тебе: ни дома, ни облигаций».

Раиса Федоровна Мартынова:

Раиса Федоровна Мартынова

«На ижевских заводах работало много потомственных рабочих, которые получали хорошее жалованье, жили своим домом с приусадебным участком, держали скотину. У крестьян тоже были наделы земли, лесные угодья, пасеки. С приходом большевиков к власти это меняется: большевики вместо продналога вводят продразверстку, в рамках которой, по сути, отбирают все, что у них есть. И крестьяне, и рабочие были очень недовольны политикой советской власти. И именно в Ижевске это недовольство вкупе с желанием вернуть прежний уклад жизни вылилось в восстание рабочих против большевиков».