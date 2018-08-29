СЕГОДНЯ 16:14 2018-08-29T15:44:52+03:00

Алексей Орленко рассказал, сколько стоит автодом, и можно ли в нем жить вместо обычной квартиры

Изменить размер текста: A A

Отправиться в экспедицию в поисках вдохновения, исследовать самые удивительные уголки России, сбежать от суеты и наслаждаться безмятежностью, быть абсолютно независимым от брони отелей, авиаперелетов, при этом жить в абсолютном комфорте возможно каждому путешественнику. Каждому, кто путешествует в настоящем автодоме. Журналист «Комсомолки» проверил кемпер изнутри и пообщался с его создателем - ижевчанином Алексеем Орленко.

От автолабораторий к автодому

Алексей с детства увлекался автомобилями. В студенческие годы он разобрал и полностью восстановил свой автомобиль «Нива».За свой профессиональный путь Алексей сменил множество направлений производства, и сейчас наконец превратил в любимое дело то, что сопровождало его всю жизнь.

Фото: Сергей Грачев

- Уже более 5 лет моя компания занимается созданием коммерческого транспорта: передвижных лабораторий, фургонов, прицепов, грузовых автомобилей. Откровенно говоря, я не вспомню точно, в какой момент мне пришло в голову построить автомобиль для путешествий. Каждый день я просматриваю интернет вдоль и поперек, вероятно, что-то натолкнуло меня на эту мысль. Тогда я решился построить сперва для себя, ведь сам я обожаю дальние поездки на автомобиле. Так появился автодом ГАЗ-66 кемпер, - рассказывает Алексей.

Производителей домов на колесах в России можно пересчитать по пальцам одной руки, и один из этих производителей - ижевчанин.

Фото: Сергей Грачев

- Безусловно, по качеству исполнения мы ориентируемся на ведущих производителей Германии, Швейцарии, Австралии. Для воплощения в жизнь наших проектов мы выстроили целое производство, осуществляющее все этапы, начиная от проектирования заканчивая сборкой готового автомобиля, самостоятельно. Мы хотим показать, что автодома в России можно изготавливать качественно. Кемпинговое оборудование и детали мы заказываем за рубежом, - продолжает Алексей.

Фото: Сергей Грачев

На создание автодома ушло около 3 лет, однако и сейчас этот проект нельзя считать завершенным: в автомобиле постоянно происходят различные модернизации - по электрике, системе отопления, обустройству кабины и другие. Это первый экспедиционный автомобиль, построенный Алексеем, на нем проверяются последние технические решения, можно сказать, он в процессе постоянного совершенствования.

Фото: Сергей Грачев

- Этот дом мы делали для себя, но еще не успели далеко выехать. Самое дальнее - это Челябинск, на выставку ездили. А в планах Краснодар, - рассказывает ижевчанин.

Фото: Сергей Грачев

Кстати, по словам Алексея, стоит дом на колесах как квартира: большой автодом равен по стоимости большой квартире, маленький - однокомнатной квартире. Условия кемпера отличаются от обычной квартиры разве что только размерами.

Фото: Сергей Грачев

- В этом доме можно жить, как в квартире. Здесь есть двуспальная кровать, есть стол с диванами, которые тоже могут стать дополнительным спальным местом. Также есть холодильник, СВЧ-печь, газовая плита, раковина, душ, туалет, множество различных шкафов. Здесь 4 человека могут жить абсолютно комфортно. В минусовую погоду здесь очень тепло и комфортно за счет водяного отопления, как в доме: теплый пол и батареи, а летом спасет кондиционер. Кстати, в автодоме установлен резервуар с водой на 200 литров и резервуар для слива. То есть душ можно принимать прямо в центре города, и никто ничего не заподозрит, - улыбается Алексей.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Построил автодом для себя»

Друг Алексея Орленко Алексей Климов из Москвы большую часть жизни путешествует. В его копилке - Кольский полуостров, Алтай, Урал, Карелия, Кавказ, Адыгея, Грузия, Армения и множество других мест. Причем Алексей не пользуется услугами авиакомпаний и поездами, он путешествует на своем автомобиле.

- Раньше у меня был внедорожник с палаткой на крыше. Как-то мне довелось отправиться в Магадан, путешествие длилось 90 дней, именно тогда я осознал тягу к комфорту. Мне хотелось, чтобы был и холодильник, и плита, и все условия для проживания. Так появился этот автодом. Я сделал его сам, - рассказывает владелец самодельного дома на колесах. - Это была моя давняя мечта и 3,5 года назад она исполнилась. У этого внедорожника хорошая проходимость, что позволяет нам отдыхать там, куда другие авто не проедут. Мы даже строим свои маршруты так, что все время приходится преодолевать какие-то препятствия, - отмечает Алексей.

Алексей путешествует с женой и маленькой собачкой. В этом компактном автодоме есть все для их совместного путешествия: кровать, холодильник, газовая плита и раковина. Кстати, расход дизельного топлива у такого автодома, как у хорошего джипа - 15 литров на 100 км. Все, что еще требуется для комфортного проживания в кемпере - это заправка газовой плиты. За литр пропана - 22 рубля.