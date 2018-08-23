СЕГОДНЯ 09:54 2018-08-23T09:54:41+03:00

Пикап «Волга», «Катюша», машина, как из фильма «Безумный Макс» и Иж 2715-эвакуатор. Это далеко не полный список того, какие преобразования делает 32-летний Александр Пономаренко из Ижевска. Уже больше 10 лет он создает альтернативную историю развития отечественного автопрома.

ОТ КАРАКУЛЕЙ К РЕАЛЬНЫМ МОДЕЛЯМ

Александр Пономаренко

Александр всегда занимался трехмерной графикой и ему очень нравилось рисовать. Несмотря на то, что, будучи подростком, он пошел учиться совершенно на другую профессию, судьба звала его к рисованию.

- Рисованию именно 3D, от руки не очень хорошо рисую, - с улыбкой рассказывает Александр.

2 Монстробус. Из школьного автобуса КАвЗ 651 Александр сделал HOD ROD. Фото: Александр Пономаренко

Начинал он профессиональный путь с дизайн-центра Ижевского автозавода, затем было архитектурное бюро, дизайн-студия и сейчас фриланс. Но это все в рабочее время. По ночам Александр все время проводил перед компьютером, выводя линии кузова и подбирая нужный цвет.

- Процесс создания автомобиля сложно описать. Чтобы было понятно – берется кубик, который потом «ломается», как тебе нужно. И в итоге получаются модифицированный «Москвичи» и «Волги», - рассказывает Александр.

Самая первая работа Александра. Москвич-412. При этом номер у машины, как в фильме Джорджа Лукаса «Американские граффити» (16+). Фото: Александр Пономаренко

В 2010 году он выставил в интернет-пространство первую свою работу, которая покорила многих пользователей – Москвич-412. При этом номер у машины, как в фильме Джорджа Лукаса «Американские граффити» (16+).

«Нано» автомобиль СМЗ С-ЗА Hot Rod. Именно на такой машине (точнее на ее изначальном виде) ездил Евгений Моргунов в фильме «Операция Ы» (0+). Фото: Александр Пономаренко

- Мне еще сказали, что я один из первых, кто начал заниматься такой графикой именно с отечественными автомобилями. Почему именно они? Наши же! При этом несправедливо забытые. Если мы возьмем, например, ЗИЛ 118 «Юность», то лицензию на его производство пытался купить даже «Форд»! Это о чем-то говорит, - уверенно заявляет Александр.

ГАЗ 51 Pickup. Кабина от ГАЗ-51. Фото: Александр Пономаренко

После «Москвича» Александр сделал еще ГАЗ-24 «Волга», которую многие пытались воплотить в жизнь. Однако что-то у «реализаторов» пошло не так. Хотя один или два автомобиля все же были построены с оглядкой на этот проект.

ГАЗ М20 Lead Sled. Фото: Александр Пономаренко

ГАЗ М20 Lead Sled. Фото: Александр Пономаренко

- Про нее получил еще больше отзывов и «загорелся». Мог часами сидеть за компьютером, изучая автомобили и создавая модели. Большее, сколько просидел так – 14 часов! И когда начал зарабатывать на заказах ночью больше, чем на работе днем, решил уйти во фриланс, - говорит мужчина.

Бесствольная система полевой реактивной артиллерии «Катюша» в стиле фильма «Безумный Макс» (16+). Фото: Александр Пономаренко

Бесствольная система полевой реактивной артиллерии «Катюша» в стиле фильма «Безумный Макс» (16+). Фото: Александр Пономаренко

И действительно, многие люди (не только из России), писали Александру с просьбой нарисовать воображаемый автомобиль, чтобы просто любоваться или впоследствии воплотить его в жизнь. Потому как в результате заказчик может получить не только пару красивых картинок, но и много сопутствующего материала.

Трактор МТЗ теперь почти гоночный болид. Фото: Александр Пономаренко

Трактор МТЗ теперь почти гоночный болид. Фото: Александр Пономаренко

- Однажды мне просто приглянулась решетка трактора МТЗ…И как-то само собой получился почти гоночный болид, - говорит Александр.

УАЗ-3741. «Буханка» с мотивирующим девизом. Фото: Александр Пономаренко

УАЗ-3741. «Буханка» с мотивирующим девизом. Фото: Александр Пономаренко

УАЗ-3741. «Буханка» с мотивирующим девизом. Фото: Александр Пономаренко

Кстати, номера автомобилей впоследствии стали своеобразной «фишкой» Александра - старые советские машины, а значит, и черные советские номера. Чаще всего буквы соответствуют региону проживания заказчика.

ГОНКИ НА СОЛИ

Насчет реализации задумок Александра. Где-то в мире катаются автомобили по его проектам, но самый значимый проект – это Buick 1932 года для озера Бонневиль – колыбели скорости.

Поясним. Бонневилль — это высохшее солёное озеро на северо-западе штата Юта (США). Его еще называют озером скорости, так как это единственное место в мире, где можно развить любую скорость, на которую способна колесная техника. Причина тому – неподражаемо ровная поверхность. Можно даже увидеть кривизну земного шара!

Buick 1932 года для озера Бонневиль. Фото: Александр Пономаренко

Раз в год там устраивают фестиваль Bonneville Speed Week. И в 2013 году команда из России впервые решила покорить это озеро с автомобилем по проекту Александра. Проект назвали Gibbonzz, в честь известного музыканта Билли Гиббонса.

Buick 1932 года для озера Бонневиль. Фото: Александр Пономаренко

- Они (компания ZZ Garage – прим.ред.) сами вышли на меня и сказали, что нужно превратить старый Buick в рекордный автомобиль, который может разогнаться до 200 км/ч! А сроки ограничены. Если обычно на графику уходит месяц, то тут пришлось уложиться в две недели, - рассказывает Александр.

Buick 1932 года для озера Бонневиль. Фото: Александр Пономаренко

Сложность была и в том, что на автомобиль 1932 года нет схем и чертежей. Пришлось рисовать по старым фотографиям. Но результат всех порадовал. В итоге, машина незначительно отличалась от того, что было изначально нарисовано, но спишем это на очень сжатые сроки для создания образа.

Воплощение Buick

Кстати, в непосредственной реализации проекта российской команде помог звезда хот-роддинга Джимми Шайн, глава легендарного ателье So-Cal Speedshop и Джон Бэк из мастерской Vintage Hot Rod.

Воплощение Buick

К сожалению, команде не удалось установить рекорд – автомобиль задымился и пришлось остановиться. Но сам проект был реализован!

БЛИЦ ОПРОС

Какой у вас автомобиль?

Hyundai Getz для езды и Иж Комби для удовольствия

Автомобиль мечты?

Jaguar E-type, 1969 Ford Mustang Boss 429 и много других

Как вам Lada Vesta?

Очень адекватный автомобиль в своей ценовой категории. Но внешне больше нравится версия SW Cross.