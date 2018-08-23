Смертельное ДТП на Карла Маркса в Ижевске: подсудимый рассказал свою версию аварии

СЕГОДНЯ 15:57 2018-08-23T16:12:15+03:00

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В Октябрьском районном суде Ижевска состоялись очередные судебные заседания по делу о ДТП на Карла Маркса. Напомним, что 26 апреля этого года там водитель «Инфинити» насмерть сбил 16-летнего подростка, который переходил дорогу. Что рассказывает по поводу случившегося сам подсудимый и какова его версия ДТП – узнала «Комсомолка».

«Простите, если сможете»

Сегодня, 23 августа, в ходе заседания допрашивало самого подсудимого – водителя «Инфинити». Было заметно, что он очень волнуется: он постоянно теребил руки, а когда говорил, то частенько запинался.

– Вину я признаю в полном объеме, – начал свой ответ подсудимый. – Еще раз хотелось бы попросить прощения потерпевшим и принести свои извинения. Возможно здесь, в суде, это будет выглядеть сухо, но я тоже нервничаю. Простите меня, если сможете.

После извинений подсудимый начал детально вспоминать тот роковой вечер.

– 26 апреля в районе 21:20-21:30 я ехал по улице Карла Маркса в сторону улицы Киров. На перекрестке улиц Карла-Маркса-Бородина я остановился на красный сигнал светофора, а потом поехал дальше, – говорит подсудимый. – Резко набрав скорость, около 70-80 км/ч, я обогнал впереди едущие авто (2-3 штуки) и продолжил ехать дальше. Впереди был пешеходный переход, который хорошо освещался. Пешеходов на нем не было, на тротуаре около него я тоже никого не видел.

Убедившись в том, что людей нет, мужчина продолжил ехать с той же скоростью.

– Когда я начал подъезжать к пешеходному переходу, то примерно за 15-30 м перед ним на освещенный пешеходный переход с правой стороны вышел пешеход и быстрым шагом начал переходить дорогу, – рассказывает мужчина. – В этот момент я уже был близко к пешеходному переходу, все что успел сделать –выкрутить руль влево и попытаться экстренно затормозить, но избежать столкновения все равно не удалось.После столкновения я потерял управление, авто вынесло на трамвайные пути, где автомобиль продолжать двигаться на встречную полосу, где в этот момент ехал трамвая и другие авто, поэтому я нажал на газ, чтобы сдвинуть машину и избежать других аварийных ситуаций.

Во время заседания, подсудимой несколько раз менял свои показания относительно скорости, с которой ехал: сначала говорил о 70-80 км/ч, потом – 80-85 км/ч, а затем сказал, что признает скорость, которая была установлена в ходе следственного эксперимента: не менее 105 км/ч

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

После случившегося, по словам мужчины, он вышел из машины, побежал к пострадавшему, параллельно звоня в «Службу спасения».

– Подойдя к молодому человеку, я начал щупать пульс. Он был. Я увидел, что у затылка кровь течет, поэтому попытался капюшоном от кофты, в которой был юноша, ее как-то остановить, – вспоминает подсудимый. – В этот момент подошли два сотрудника полиции. Они сказали, что не надо трогать человека. Потом я снова позвонил в 112, поторопил скорую, а когда они приехали, то констатировали смерть. Затем я уже позвонил брату и рассказал о случившемся. Далее приехали сотрудники ГИБДД и меня повезли на медосвидетельствование.

Прокомментировал мужчина и то, что на дороге не было обнаружено следов торможения.

– Следов торможения не было говорят, но это не так. Их не видно потому что автомобиль с ABS (антиблокировочная система, – прим. ред), то есть колеса не блокируются, никакого свиста от торможения тоже нет, – добавил он.

«Был подавленным и очень похудел»

До того, как показания давал сам подсудимый, в суде допрашивал и свидетелей со стороны защиты. Одним из тек, кто пришел рассказать о подсудимом стал его тренер из спортивного клуба Василий Иванов (имя и фамилия изменены, – прим. ред).

– Витю (имя изменено, – прим. ред.) я знаю уже пять лет. Он ходит ко мне на тренировки три разу в неделю. Он отзывчивый, целеустремленный, жизнерадостный, общительный. Он не раз помогал мне с соревнованиями, покупал мне лекарства, оплачивал лечение (тренер инвалид 1 группы, – прим. ред.), находил специалистов, помогал с ремонтом машины, – рассказал Иванов. – С Витей мы общались не близко, в основном, только в рамках тренировок. За 5 лет он достиг больших результатов на разных соревнованиях. Он не пьет, не курит и ведет здоровый образ жизни.

По словам тренера, он заподозрил неладное, когда Витя перестал приходить на тренировки, хотя раньше о своем отсутствии заранее предупреждал.

– Я ему позвонил, мы договорились встретиться и уже лично он мне все рассказал. Он сказал, что попал в ДТП и сбил человека насмерть. При встрече я заметил, что он очень подавленный, бледный, очень похудел. Он очень переживал и не раз при разговоре сказал, что виноват в случившемся.

«Он пытался связаться с семьей погибшего»

Поддержать подсудимого пришел и его брат – Станислав (имя изменено, –прим. ред.).

– Общаемся с братом мы регулярно: как по рабочим вопросам, так и по семейным. 3-4 раза в неделю точно видимся, отношения у нас хорошие, – поделился Стас. – Могу охарактеризовать его как доброго, порядочного и ответственного. Брат много работает, трудится с 18 лет. Машина и квартира у него были куплены в кредит на собственные заработанные деньги. Живет брат один, не женат.

Как отметил брат, ночь, когда произошло ДТП, они с Витей провели вместе.

– Он не спал, об аварии мы не говорили, так как я понимал состояние брата. Предметный разговор состоялся у нас через два дня, – вспоминает Стас. – Он сказал, что ехал по Карла Маркса из спортзала. На пешеходном переходе никого не было, в один момент появился человек. Он был одет во все темное, без светоотражающих элементов. Реакции брата хватило только на то, чтобы вывернуть руль влево.

В первые дни после аварии подсудимый пытался связаться с семьей погибшего через общего знакомого – Антона Пчельникова (имя и фамилия изменены, – прим. ред.). С отцом погибшего Антон вместе учился и работал, а у подсудимого и его отца Антон был страховым агентом.

– Семью Вити я знаю давно, семья добропорядочная. Отца Вити я знаю с 2004 года, примерно 6 лет назад познакомился и с Витей. Он нормальный, уравновешенный молодой человек, вежливый. С плохой стороны я его не знаю. Он страховал у меня два авто: «Инфинити» и «Рено» (служебная). Никогда ДТП у него не было, даже мелких, – прокомментировал на допросе Антон.

По словам Пчельникова, Витя с первого дня после аварии хотел встретиться с отцом погибшего, Олегом (имя изменено, – прим. ред.).

– Витя хотел встретиться с Олегом, но тот отказался и не разрешил давать сотовый телефон. Витя хотел извиниться, предложить помощь, – рассказал Антон. – Потом Олег сказал, что готов встретиться с отцом Вити, но только в том случае, если Витя признает, что сбил Максима (имя изменено, прим. ред.) на пешеходном переходе. Я так понимаю, что в итоге к общему решению этого вопроса они не пришли, во мнении разошлись, поэтому встреча отцов тоже не состоялась.

Отметим, что сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. По ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кстати, превышение скорости для водителя «Инфинити» было обычным делом. С мая 2017 года по апрель 2018 года он «заработал» 44 штрафа за нарушение правил дорожного движения, из них 30 – за превышение скорости. По словам брата подсудимого, большинство этих нарушений Витя «ловил» на трассах, вне города, так как часто по работе ездил в другие регионы.