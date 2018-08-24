Мог лишиться пальцев: после нападения собаки на семейную пару под Ижевском, полиция провела проверку

СЕГОДНЯ 10:11 2018-08-24T09:37:42+03:00

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17 марта 2018 года в поселке «Дачный» под Ижевском, что на 7 километре Як-Бодьинского тракта, произошло ЧП. Около 11:40 на супругов, которые прогуливались по поселку, напала собака. Пара сразу обратилась в полицию, однако после всех длительных проверок в возбуждении уголовного дела было отказано. В чем причина – выяснила «Комсомолка».

«ЭТО УЖАСНЫЙ СЛУЧАЙ»

Поселок «Дачный» находится в живописном месте, на выезде из города. Рядом располагается несколько детских лагерей, заправка и мелкие СНТ. Какие-либо ЧП происходят в поселке редко, поэтому случай с собакой местные, конечно, знают.

При въезде в поселок нет никакой охраны. Прийти сюда погулять может каждый. Фото: Диля Ахмадишина

– Об это ситуации слышал. Случай, конечно, ужасный. Пса я этого не раз видел, так как я в поселке регулярно живу, часто бегаю мимо этого дома. Пес такой добротный, большой, кавказская овчарка, – делится местный житель Дамир (имя изменено, – прим. ред.) – Когда мимо проходишь, он всегда лает из подворотни, а зимой лапами встает на забор. Забор высокий, просто пес по сугробам забирается так высоко.

По словам Дамира, собака всегда привязана, но в этот день все пошло не так.

– Собака оказалась не на привязи, а когда эта пара шла мимо дома, собака, понятное дело, всполошилась, начала защищать свою территорию. Ну и выскочила, – говорит Дамир. – Вина тут не собаки, у нее просто инстинкт, тут вина хозяев, которые не доглядели за собакой.

Дом, около которого произошло ЧП, находится на самой первой улице, прямо при въезде в поселок. Фото: Диля Ахмадишина

– Пару, на которую кинулась собака, я не знаю, да и с кем общался, тоже не знают. Возможно, они вообще не из нашего поселка. Рядом у нас СНТ много, может, они оттуда пришли, – подытоживает Дамир.

Общаться с нами отказалась и сама потерпевшая пара. Однако нашим коллегам из газеты «Аргументы и факты в Удмуртии» (выпуск газеты №33) они рассказали, что из-за нападения, мужчина чуть не лишился двух пальцев, но этого избежать удалось. От собаки эту пару спас мужчина, который проезжал по поселку на авто. Именно он доставил пару в больницу, где пострадавшему оказали помощь.

ОТКАЗАНО

После случившего полиция начала проверку: были опрошены потерпевший, его жена, председатель поселка и хозяин участка, где живет собака. Кроме этого была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила у потерпевшего легкий вред здоровью.

– В ходе проверки не был выявлен умысел хозяина собаки на причинение вреда здоровью или иного вреда потерпевшему, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску. – 16 апреля 2018 года участковым уполномоченным полиции отдела полиции №2 (по Октябрьскому району) УМВД России по г. Ижевску было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В поселке очень тихо и немноголюдно. В основном здесь дачные домики, но есть и капитальные дома, в которых живут и зимой. Фото: Диля Ахмадишина

Однако пострадавшую пару такой исход дела не устроил, поэтому они обратились в прокуратуру.

– В ходе проведения дополнительной проверки была назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению эксперта полученные телесные повреждения пострадавшего причинили в совокупности вред здоровью средней тяжести. Также были опрошены жильцы иных домов. Сведений об обстоятельствах, свидетельствующих о наличии опасений в связи с нахождением во дворе дома собаки, не выявлено, – отметили в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску.

В связи с этим, 7 июня пострадавшая пара вновь услышала, что в возбуждении уголовного дела им отказано в связи с отсутствием состава преступления.

Врез: Владелец собаки был готов возместить моральный ущерб, но потерпевшие не дали ему своих контактов

– Кроме того, в данном случае нет оснований для привлечения хозяина собаки к административной ответственности за нарушение правил содержания собаки в связи с отсутствием на территории республики действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих правила содержания собак. Так, ранее Правила содержания собак и кошек в городе Ижевске были утверждены постановлением Администрации (от 26 июля 1994 года №119), но в 2010 году это постановление утратило силу. Также Постановление Совета министров Удмуртской Республики от 20 марта 1994 г. №123 содержало нормы, связанные с содержанием собак и кошек, но тоже утратило силу в 2003 году. Таким образом, в Удмуртской Республике подобные правила отсутствуют, – подытожили в пресс-службе ведомства.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

С точки зрения закона собака является имуществом. Согласно положениям Гражданского кодекса РФ собственник обязан содержать имущество таким образом, чтобы оно не причиняло вред иным лицам. В противном случае на собственника может быть возложена обязанность возместить вред.

Таким образом, пострадавший вправе обратиться за судебной защитой нарушенных прав. Так, он вправе рассчитывать на компенсацию морального и материального вреда вследствие причинения вреда здоровью.

Однако необходимо помнить, что при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание не только степень вины нарушителя, но и иные заслуживающие внимание обстоятельства. То есть суд оценивает и само поведение пострадавшего. Бывают случаи, когда пострадавшие сами провоцировали собак: заходили на чужую территорию, «травили» и т.п. При установлении подобных фактов суд вправе существенно снизить размер компенсации, – прокомментировала юрист Ирина Краснова.