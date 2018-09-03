2018-09-03T11:26:21+03:00
Общество

Родниковый край: «Комсомолка» проверит питьевые источники Удмуртии

Мы отправимся в экспедицию по источникам нашего края, чтобы проверить, соответствует ли вода нормам
Анастасия Волкова
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Фото: АрхивФото: Архив
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Всем известно, Удмуртия - родниковый край. И несмотря на централизованное водоснабжение, немало людей с канистрами в руках отправляется по выходным к родникам. При этом уверяя всех знакомых, что вода в таких источниках самая чистая.

«Комсомолка» решила выяснить, так ли это. Вместе с нашими партнерами мы отправимся в экспедицию по источникам нашего края, возьмем пробы и проверим, насколько вода в них соответствует нормам.

Увы, каждый родник нашей республики проверить мы не сможем. Однако сможем проверить те источники, которые больше всего заботят читателей «Комсомолки». Поэтому с 1 сентября по 10 октября вы можете прислать нам заявку на почту kp@mgcentr.ru указав координаты родника, который вы бы хотели проверить. Собрав заявки, мы составим маршрут и с 11 по 14 октября отправимся в поездку по источникам. В трех экспедициях проекта примут участие журналисты «Комсомольской правды». Задача экипажей - взять пробы воды из родников, а заодно поделиться впечатлениями о достопримечательностях и дорогах осенней Удмуртии. Следить за автоэкспедициями можно будет на сайте izh.kp.ru, а также в соцсетях.

Все пробы будут проанализированы в сертифицированной лаборатории компании МУП «Ижводоканал». Результаты исследований будут отображены на карте проекта, а также опубликованы на страницах «Комсомольской правды» в Ижевске и на нашем сайте.

Присылайте информацию об источниках, которые вы хотели бы проверить, и помните, чем подробнее вы опишете его местонахождение, тем проще нам будет его найти!

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