В кружки по сертификату. Что делать ижевчанам, если им не хватило места в нужной секции?

СЕГОДНЯ 14:03 2018-08-27T13:26:30+03:00

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С 20 августа в Ижевске начались записи в кружки и секции с использованием сертификата дополнительного образования. «Первый блин» оказался комом – при попытке записать ребенка в кружок, некоторые ижевчане столкнулись с рядом трудностей – отсутствии онлайн записи, нехваткой мест в секции и др. «Комсомолка» решила ответить на самые популярные вопросы родителей.

По какому принципу происходит отбор детей в кружки и секции?

- Количество мест в учреждениях ограниченно. Отбор детей проводится только на предпрофессиональные программы (например, при поступлении в детские школы искусств дети проходят прослушивания или собеседования), поскольку ребенок должен обладать определенными способностями, например, музыкальными, - объяснили в Минобразования Удмуртии. - В остальных учреждениях, реализующих общеразвивающие программы отбора нет. Запись происходит в порядке очереди.

Где посмотреть, есть ли в секции места?

- Актуальная информация о количестве мест по каждой образовательной программе доступна на сайте допобразование18.рф.

Как долго продлится запись в секции и что делать, если места закончились?

Запись детей в секции продолжится до тех пор, пока в них еще есть места.

В учреждении дополнительного образования Устиновского района сообщили, что свободные места еще есть на все направления. Запись в кружки будут вести в течение сентября и октября. Дополнительных наборов на направления пока не будет.

- Мы будем записывать детей в течение сентября и октября. Дополнительных наборов на направления пока не будет, - рассказали нам в одном из учреждений дополнительного образования в Устиновском районе. – Если в программе указано, что кружок смогут посещать 13-15 детей, то набрать больше ребят – мы не можем. Программа физически не позволит записать нового ребенка. Однако если ребенок не захочет больше ходить на занятия, то мы сможем расторгнуть с ним договор. Тогда место освободится.

Можно ли будет записаться позже?

Записать ребенка на освободившееся место родитель сможет в течение всего года – для этого нужно будет написать заявление. Узнать о свободных местах можно будет на сайте учреждения, где они будут выкладывать информацию, либо придя лично.

- Все места, которые сейчас свободны, значатся в Навигаторе дополнительного образования. И родители приходят к нам лично. Но мы хотим дать совет - чтобы жители панику не разводили. Все придут и все запишутся. Никому мы еще не отказали, - сообщили в учреждении дополнительного образования Первомайского района.

Позднее, если кто-то из детей не захочет ходить в кружок, прервет обучение, то любой желающий сможет записаться на его место – свободное место сразу отобразится в Навигаторе.

- К сожалению, программа в Навигаторе не дает родителю возможности оставить заявление и ждать, пока освободится место в кружке. Там срок рассмотрения заявки очень маленький. Поэтому родителю нужно оперативно подойти самому и записаться, - уточнили в учреждении.

- У тех, кому не хватит места для начала занятий с 1 сентября, также примут заявление на зачисление. Возможность обучаться в «Кванториуме» может появится уже в сентябре, поскольку в первый месяц занятий происходит отсев среди занимающихся: кто-то понимает, что ошибся с выбором, кому-то не подходит расписание занятий, - добавили в Минобразования Удмуртии.

Кроме того, если в выбранном кружке нет места, можно посмотреть наличие свободных мест в других учреждениях.