Лето с тазиками: Когда ижевчанам дадут горячую воду?

СЕГОДНЯ 11:29 2018-08-28T11:33:06+03:00

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Вот уже три месяца ижевчанка Ксения живет без горячей воды. Коммунальщики начали работу в конце мая и до сих пор не закончили реконструкцию теплосетей.

- Мы все лето так живем, - рассказала она. - Водонагреватель не установить - габариты ванной не позволяют. Поэтому закаливание - наше все. Я научилась умываться холодной водой, даже зубы чистить и ноги мыть. И сына Андрюшу (2 года) закаливаю по полной: ножки, ручки, лицо. А чтоб хорошо отмыться, ходим в баню к свекрови.

Увы, Ксения не одинока в этой проблеме. По данным проведенного нами опроса, 35% ижевчан остались без горячей воды на две недели. А 26% жителей жили без нее больше месяца. Решение проблемы каждый находит самостоятельно.

- Живу рядом с термами, поэтому вопросов, где принять душ, нет - оплачиваю час, успеваю отдохнуть и помыться, - делится своим лайфхаком Павел. - Минус - если ходить туда каждый день, то за две недели немаленькая сумма выходит.

- У меня длинные волосы - их неудобно мыть в тазиках - приходится греть много воды. Поэтому, когда отключают горячую воду, я предпочитаю на пару часов сходить в гости к родственникам или друзьям. Так получается проще, - рассказывает Оксана. - А мои подруги обычно записываются в салон - парикмахер и голову помоет, и укладку сделает. Правда, получается недешево.

Коротко о сроках

Увы, подобные отключения вполне законны. Горячей воды может не быть по двум причинам: гидравлические испытания и капитальный ремонт сетей. Для гидравлических испытаний законом установлен предельный срок отключения горячей воды - 14 дней. Если работы затягиваются, жители могут обратиться в прокуратуру и УФАС. Срок рассмотрения 3-6 месяцев. Конечно, включению горячей воды это не поспособствует, но поставщика ресурсов могут привлечь к административной ответственности.

А вот в случае с ремонтом теплосетей сроки зависят от масштаба работ - они согласовываются с администрацией. Например, в этом году на улице Коммунаров в Ижевске проводилась реконструкция 2,8 км теплосетей! Жителям 15 близлежащих домов, в том числе и студентам медакадемии, целый месяц пришлось обходиться без горячей воды. Все, что можно сделать в этом случае - отнестись с пониманием: изношенные коммунальные сети не заменить без отключений.

Тем временем, по данным Удмуртских коммунальных систем, гидравлические испытания уже закончены. На 27 августа (на момент сдачи номера в печать. - Прим. ред.) отключенными от горячей воды остаются около 100 домов и зданий по причине реконструкции теплосетей и центральных тепловых пунктов. Работы на большей части объектов планируется завершить до 31 августа.