Реконструкция Центральной площади в Ижевске: сохранится ли березовый сквер?

СЕГОДНЯ 12:13 2018-08-28T11:43:16+03:00

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Ижевчане много лет ждали начала реконструкции главной площади города, но выяснилось, что она предполагает и частичную вырубку березового сквера со стороны Наговицына. Чем не угодил тихий зеленый уголок и какие еще изменения планируются на площади?

Вырубят 190 деревьев?

По представленному еще месяц назад проекту Центральной площади, зеленый массив должен стать зоной с игровыми площадками. Было озвучено, что часть деревьев вырубят. Но масштаб работ стал известен лишь с появлением на сайте госзакупок проектной документации: по ней вырубят 190 деревьев!

- У нас все жильцы против вырубки, - рассказывает председатель ТСЖ дома №2 на Наговицына Нина Князева. - Все за то, чтобы площадь реконструировали, но не надо трогать эти реликтовые липы и березы! Мы направили письма: в правительство – Бречалову, в администрацию – Задорожному, в городскую думу – Гарину и Стыценко.

По проекту реконструкции сквер будут благоустраивать в 2019 году. Фото: Алена Селезнева

Эксперты поддерживают жителей: по их мнению, вырубку деревьев не компенсируют даже новые посадки.

- Например, вырубили 50 полновозрастных деревьев, а посадили 100 маленьких. Не факт, что большая часть из посаженных растений доживет до такого возраста, - рассказывает биолог-практик и преподаватель УдГУ Дмитрий Адаховский.

Паниковать не нужно

Как нам рассказал советник главы республики по вопросам развития городской среды Вячеслав Правдзинский, сейчас проект проходит процедуру согласования с городскими ведомствами, в том числе и с управлением архитектуры, выдающим разрешение на вырубку деревьев в городе.

- Когда подрядчик выйдет на строительные работы, ему дадут уже скорректированный, принятый городом проект, где будет ограничено количество деревьев, которое нужно вырубить. Массовой вырубки не допустим, - поясняет Вячеслав Правдзинский.

Что еще изменится?

- Изменения во внешнем облике ждут не только объекты на Центральной площади, но и вокруг нее. Как сообщает «Коммерсантъ – Удмуртия», собственников зданий и предпринимателей, работающих там, собираются подключить к ремонту фасадов, парковок, приведению вывесок под требования дизайн-кода. С каждым из предпринимателей перечень будут согласовывать в индивидуальном порядке.

-Обсудили и парковки. Советник главы Удмуртии по вопросам городской среды Вячеслав Правдзинский отметил, что в приоритете на этой территории пешеходы и велосипедисты, но на отдельных встречах обсудят и места для автомобилей, которые есть у ЦУМа, ТЦ «Леон» и кинотеатра «Россия».

- Сейчас ведется обсуждение идеи привлечь оператора, который будет организовывать ярмарки на территории, заниматься содержанием и развитием пространства. Например, таким оператором могло бы стать АО «Летний сад», отвечающее за городские парки.