Долги и здоровье: почему Алексей Красноперов покинул пост руководителя МУП «ДРЭУ» Ижевска

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-28T17:29:18+03:00

Он открыто объявил об этом на своей странице в соцсетях

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Директор муниципального предприятиядорожного ремонтно-эксплуатационного управления (ДРЭУ) Алексей Красноперов объявил о своем уходе из предприятия. Причиной такого решения он назвал неисполнение администрацией Ижевска обязательств по финансированию выполненных работ, а также многомиллионные долги муниципалитета перед компанией. В разговоре с нашим корреспондентом он также обозначил еще один повод для отставки – необходимость поправить здоровье. Эксперты добавляют, что причины ухода Красноперова могут быть несколько глубже и связаны с желанием теперь уже бывшего руководителя ДРЭУ развивать бизнес и зарабатывать.

«ОБЕЩАНИЯМИ СЫТ НЕ БУДЕШЬ»

Директор дорожного ремонтно-эксплуатационного управления (ДРЭУ) Алексей Красноперов сообщил о своем уходе из предприятия. Соответствующее заявление о том, что он не будет продлять трудовой договор, Красноперов сделал на странице в Facebook. Причина его ухода проста – многомиллионные долги муниципалитета перед компанией, а также неисполнение администрацией обязательств по финансированию выполненных работ.

– Как известно, обещаниями сыт не будешь. В таких условиях успешное дело не наладишь, –написал Алексей Красноперов в своем обращении.

Это не первый «бунт» Красноперова против долгов со стороны администрации Ижевска. Так, 15 июня этого года ДРЭУпрекратило работы по содержанию закрепленных за ними дорог (большинство из которых расположены в центре столицы). Уже тогда директор предприятия объяснял все долгами – задолженность муниципалитета за март и апрель составила 80 млн рублей, а долг перед предприятием за 2017 год составил 115 миллионов рублей. Тогда руководство Ижевска провело совещание, где был представлен план по погашению задолженностей. 19 июня муниципальное предприятие вернулось к своим обязанностям. Но, как видно, финансовый вопрос глобально не решается.

В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Алексей Красноперов озвучил еще одну причину своего ухода с должности. По словам экс-начальника ДРЭУ, его здоровье нуждается в плановой «профилактике», поэтому ближайшие месяцы он вынужден посвятить себя отдыху.

– Это первоочередная причина. А уже потом мое изначальное желание проработать в ДРЭУ год и долги муниципалитета, – рассказал Красноперов.

Он добавил, что после намерен снова уйти в бизнес. В частности, его интересует сельское хозяйство. Однако Алексей Красноперов не исключает возвращения в отрасль содержания улиц.

В пресс-службе администрации Ижевска сообщили, что сегодня, 28 августа, у Алексея Красноперова был рабочий день. Информация о том, кто займет пост директора ДРЭУ, появится позже.

ДРЭУ ПРИ КРАСНОПЕРОВЕ

Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Алексей Красноперов возглавил ровно год назад – 29 августа 2017 года. На должность руководителя МУПа он перешел с поста начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска, который занимал полгода. В своем сообщении в Facebook Красноперов указал, что все это время стремился «вытащить [ДРЭУ] из разряда убыточных».

–В первую очередь, пришлось переустраивать структуру управления, избавляться от лишних звеньев или направлять их на решение конкретных производственных задач. <…> Так у нас и появились: помещение для отдыха водителей, новая спецодежда, автомойка для дорожной техники, выходящей на линию. И некоторые другие, казалось бы, мелочи, результат которых вскоре и начал ощущаться в конкретных результатах, – говорится в сообщении Красноперова.

Во время своей работы Алексей Красноперов напрямую обращался с просьбами о финансовой помощи предприятию. Например, накануне 50-летнего юбилея ДРЭУ 19 декабря он написал открытые письма в адрес экс-градоначальника Ижевска Юрия Тюрина и главы Удмуртии Александра Бречалова с просьбой подарить фронтальный погрузчик– «незаменимый помощник во всех производственных процессах предприятия». Громкое обращение даром не прошло, и 5 февраля за счет бюджета Удмуртии в собственность ДРЭУ поступило восемь тракторов для уборки пешеходных зон и тротуаров Ижевска.

Прошедшей зимой Красноперовподвергся критике со стороны руководства республики. В январе Александр Бречалов упрекнул власти Ижевска, а, заодно, и ДРЭУ в плохой уборке снега на центральных улицах города.

– Я вчера бегал специально по переулкам и тротуарам. Это кошмар, слов у меня нет. Воскресенье, город пустой, снег не идет, устойчивый мороз, а у нас не чищено. Зато увидел ручьи из реагентов. Уже тонны их вывалили. Всех подрядчиков приходится пинать, особенно МУП «ДРЭУ, – заявлял глава региона.

Уже через месяц к чистке дорог от снега приступили сразу несколько городских предприятий (если быть точнее, то пять) – раньше контракт по уборке всего города получало ДРЭУ. Целью разделения лота на более мелкие стало желание улучшить качество чистки улиц за счет возросшей конкуренции, а также большего охвата территорий. План, надо сказать, сработал.

«ЧЕЛОВЕК-ДЕМАРШ»

Общественники также склонны трезво оценивать работу Алексея Красноперов в должности директора ДРЭУ. Председатель общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Тайгаров рассказал, что у Красноперова были «явные профессиональные промахи». Но по большей части это связно с отсутствием опыта.

– За такой небольшой период [Краснопер был директором ДРЭУ год] сложно давать объективную оценку. Понятно, что он пришел из бизнеса и за год ему было сложно включиться в некоторые процессы, – отметил Тайгаров.

Депутат Гордумы Ижевска Дмитрий Сурнин, назвал Красноперова «человеком-демаршем» из-за его неоднократных публичных заявлений (речь как раз и идет, например, про отказ убирать улицы).

– В таких условиях я не могу уложить какую-то логику в правила поведения человека, который делает такие демарши. Но, говорят, что при нем хозяйство в ДРЭУ действительно подтянулось. Но, рассуждая о долгах, чего он ждал? Он знал, в какое предприятие идет, был в диалоге с руководством. Он, видимо, ждал каких-то преференций в свой адрес, но переоценил свои планы, – добавил Сурнин.

Отметим, что с 2014 года у ДРЭУ сменилось четыре директора – Виталий Пушкарев, Санир Маликов, Андрей Трубицин.

СПРАВКА

МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» – предприятие в структуре управления благоустройства и транспорта администрации города Ижевска.Основной вид деятельности – содержание городских дорог и магистралей в зимний и летний периоды и обеспечение бесперебойного движения электро- и автотранспорта.