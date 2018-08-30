Удочка или спиннинг? Как ижевчанам бюджетно собраться на рыбалку и какие снасти выбрать

СЕГОДНЯ 15:14 2018-08-30T15:20:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Рыбалка – одно из самых популярных хобби для миллионов людей по всему миру. «Комсомолка» пообщалась с победителем соревнований по рыболовному спорту Александром Кучумовым, который рассказал, как правильно выбрать удочки, во сколько обойдется надежный спиннинг и какие снасти лучше выбрать новичку.

Александр Кучумов

- Совсем не обязательно сразу приобретать оснащение для разных видов ловли, начать можно с чего-то одного. Нет и необходимости сразу рассматривать к покупке дорогие спортивные снасти, - рассказывает Александр Кучумов. - Они, как правило, такие же, как и бюджетные, но позволяют чуть дальше и чуть точнее забрасывать оснастку, удилища за счет специального строя и материала помогают вываживать крупную рыбу или в высоком темпе ловить мелкую рыбу. Все эти «чуть» важны лишь в спортивной рыбалке, когда на счету каждый грамм. В любительской рыбалке без этого вполне можно обойтись.

Ловля поплавочной удочкой

Ловля поплавочной удочкой

Даже новичку в рыбалке будет под силу быстро разобраться с этим видом ловли. К тому же вложений она требует минимальных. Рыбаку предстоит закупить поплавочное удилище; набор для ее оснащения с поплавками, леской, крючками, грузилами; стойку под удочку, пакет прикормки и емкость для ее замешивания.

Кстати, запомните, что для поплавочной удочки подбирают в основном монофильную леску, и толщина её будет зависеть от условий ловли и рыбы, которую хотите поймать. Например, карпа с тонкой леской можно и вовсе упустить. А осторожная и пассивная рыба часто негативно относится к толстой леске, боится ее.

Дополнительным видом расходов может стать садка для хранения пойманной рыбы и подсачека, с которым удобно извлекать из воды пойманную рыбу, особенно крупную. Кстати, оснащать удочку можно и не самому – в магазинах уже есть оснащенные поплавочные удочки. И стоит отдавать предпочтение гибким и прочным удилищам.

Фидерная и спиннинговая ловля

Фидерная и спиннинговая ловля

Для спиннинговой или фидерной (донной) потратиться придётся побольше – удилища должны быть другого класса, особенно, если ловить на сильном течении. Специальное фидерное удилище отличается от спиннинга большим количеством пропускных колец, установленных на удилище. И оно будет удобным при дальних забросах, при фиксации поклевки, при вываживании рыбы. Например, если вы собираетесь рыбачить на Каме, то вам пригодится фидерное удилище длиной 4,2 метра и тестом до 120 граммов (в редких случаях не помешает запас прочности до 150 граммов). Леска должна быть плетеной – с ней вам проще будет контролировать оснастку. Также понадобятся кормушки, запас лески, набор крючков для изготовления поводков, прикорм.

Разные условия ловли

Разные условия ловли

Потратить больше 5 000 рублей придется, чтобы собраться и быть готовым к разным условиям ловли. Например, если вы соберетесь ловить окуня и щуки спиннингом в пруду и на сильной реке, а это разный подход. Даже по видам приманок (блесна, воблер, джиг), как правило, требуются разные по длине, жесткости и строю удилища.

Это же будет относиться к донной ловле - длинным мощным удилищем, которым удобно ловить крупных Камских лещей, будет не очень удобно ловить прудовых карасей. Вам понадобиться менее мощная снасть. Поэтому, если вы собираетесь практиковать ловлю на разных по характеристикам водоемам, то лучше закупитесь минимум двумя комплектами удилищ.

Как выбрать удочку?

Удочки будут отличаться длинной, тестом и строем. Все эти показатели указаны на этикетке при покупке. И один из самых важных моментов для выбора и покупки удочки – это строй. От него будет зависеть не только насколько далеко вы сможете закинуть удочку, но и на то, насколько точно это будет сделано.

Отличить какой строй у удочки можно и самому, просто соберите его и потрясите – обратите внимание какая его часть больше сгибается под нагрузкой:

- не очень быстрый – удочка может максимально изгибаться в верхней четверти

- быстрый - удочка может максимально изгибаться в верхней трети

- средний - сгибается верхняя половина

- медленный - удилище гнется по всей длине, от вершинки до рукояти.

Запомните, что более быстрым удилищем заброс получается точнее, а с медленным строем вы мягче и плавней сможете вывести рыбу, а это важно, если вы охотитесь за настоящим трофеем.

Качество удочки проверить тоже просто: посмотрите, чтобы на бланке удилища не было трещин, а пропускные кольца для лески были без сколов.

Как выбрать крючок?

Главное, что крючок должен быть острым и прочным. Также обратите внимание на длину цевья - прямой части крючка, начинающейся от колечка или лопатки. На крючок с длинным цевьем можно насадить более объемную насадку

Кстати, для крупной рыбы – крючки из более толстой проволоки, для не крупной рыбы – крючки из проволоки тоньше. И чтобы при вываживании рыбы крючок не разогнулся, нужно сам процесс вываживания проводить аккуратно: спокойно, на расслабленном фрикционе, помогая себе удилищем как бы «выкачиваем» рыбу к берегу, подматывая леску.

Делать прикорм самому или купить?

Конечно, фабричные смеси известных брендов сбалансированы, а это увеличит шансы на улов. Ароматизаторы тоже использовать необходимо, но необязательно дорогие и фирменные, можно и обычные бытовые и пищевые: чеснок, укроп, мед, пакетик ванилина, молотый красный и черный перец.