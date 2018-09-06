Проверки газа в Ижевске: как не попасться на удочку мошенников?
В соцсетях вновь начали появляться сообщения о мошенниках, которые ходят по домам под видом сотрудников газовых компаний.
- Мы живем в частном доме, недавно у нас провели проверку газового оборудования, за которую мы заплатили 2 300 рублей, причем после всего нам не оставили никакого документа, где говорилось бы о том, что данная проверка состоялась. Почему проверка обошлась так дорого?
Таким вопросом задалась жительница города Татьяна. С этим же вопросом мы обратились к специалистам АО «Газпром газораспределение Ижевск».
Оказалось, что на данный момент расценки за проверку газового оборудования намного демократичнее.
- 185 рублей - проверка внутридомового газового оборудования;
- 220 рублей - при наличии в жилом помещении газовой плиты;
- 465 рублей, если дома есть еще и водонагреватель;
- 745 рублей - если в дома есть газовой котел без электронной платы;
- 1720 рублей - если в доме есть газовый котел с электронной платой.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ ГАЗОВИКАМИ?
- Жильцов должны предупредить за 5 дней до проведения проверки. Если объявления не было, то стоит позвонить в управляющую компанию, чтобы проверить - действительно ли перед вами сотрудники газовой службы.
Также проверить это можно по телефонам:
+ 7 (3412) 539-018, 539-015, 430-436, 539-010, 539-210, 539-069, 539-494.
- Специалист должен иметь при себе удостоверение. В нем обязательно должна быть указана организация, в которой он проходил обучение, с печатью и подписью председателя аттестационной комиссии. Отметим, что все специалисты должны проходить обучение в учебно-методическом центре Газпрома.
- После проверки, специалист должен зафиксировать результаты проверки в абонентской книжке. При этом составляется акт выполненных работ, который направляется подрядчику по договору - им может быть управляющая компания или ТСЖ. Если же договор заключен с собственником жилого помещения, то специалисты обязательно должны оставить ему один экземпляр акта сдачи-приемки работ.
Если же проверка проводится в частном доме, то собственнику обязательно должны оставить один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ. При этом специалист фиксирует результаты проверки в абонентской книжке.
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