Водительские права по-новому, новые предметы в школах и защита банковских карт: как изменится жизнь ижевчан с сентября

СЕГОДНЯ 11:46 2018-08-30T11:42:10+03:00

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1 сентября в силу вступит ряд несколько очень важных законов, которые отразятся на жизни ижевчан. «Комсомолка» решила собрать самые важные из них.

ПОЛУЧИТЬ ПРАВА СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

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1 сентября в силу вступит новый регламент МВД России по сдаче экзаменов на водительские права. Появятся пять дополнительных вопросов за одну ошибку. Кроме того, увеличится число упражнений на площадке в практической части для каждой категории.

Расскажем подробнее. Первой частью испытаний для будущих водителей остается сдача теории. На это отводится 20 минут, задается 20 вопросов и тестовых заданий, разбитых на 5 блоков.

Право на ошибку по-прежнему распространяется на два вопроса теста. Нововведение касается коррекции допущенных ошибок. Для их исправления добавляются 5 минут на 5 дополнительных вопросов. Если выпускник снова будет ошибаться, то испытание будет считаться не пройденным.

Критерии оценки стали жёстче. Неудовлетворительный результат можно получить, если:

В ШКОЛАХ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ

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С 1 сентября в российских школах появятся новые предметы – астрономия и шахматы. Для учеников начальной школы шахматы будут обязательным предметом, для средних классов – элементом программы дополнительного образования.

Стоит отметить, что новые предметы не появятся сразу и везде. Их будут вводить постепенно в течение двух учебных лет, с 2018 по 2019 годы. Каждый регион столкнется с этим в свое время. Кстати, в Москве шахматы для учеников 1-4 классов уже давно являются обязательным предметом. Их сейчас преподают в 326 школах столицы.

Астрономию хоть и ввели еще в прошлом году для учеников 10-11 классов, появилась она не везде, а где-то преподавание было приостановлено. С 1 сентября занятия возобновляться, новые учебники уже изданы.

С 1 сентября в каждой школе должны появиться спортивные, музыкальные, литературные, научно-технические и шахматные секции, с бесплатными занятиями для желающих детей.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ

Еще одно нововведение коснется предоплаты за эвакуацию, чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки. Теперь оплатить штраф можно будет по квитанции. Правда, сделать это нужно будет в течение 60 дней. А для тех, кто погасит задолженность сразу же, будет действовать скидка в 25% от общей суммы.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ПОД ЗАЩИТОЙ

С 1 сентября оператор карт национальной платежной системы «Мир» сможет останавливать движение денег, если есть подозрения, что переводы выполняются без ведома владельца карты. Таким образом планируется защитить банковские карты от мошенничества.

«ПО ФАКТУ» ИЛИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

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В сентябре решится еще один важный вопрос – в Ижевске наконец-то выберут систему оплаты за отопление. Так, 15 сентября станут известны результаты голосования по выбору способа оплаты отопления – 1/12 (равномерными платежами в течение года) или 1/8 (оплата лишь в период потребления услуг). Результаты голосования будут направлены в городскую администрацию, а после – в Правительство республики. Там до 1 октября будет решаться вопрос, изменится ли система оплаты или останется такой, как есть.