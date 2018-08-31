Погода на сентябрь в Ижевске: ждать ли жителям «бабьего лета»?

СЕГОДНЯ 11:23 2018-08-31T11:30:02+03:00

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в первый осенний месяц

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Сентябрь порадует ижевчан теплой погодой - по данным Гидрометцентра России, по предварительному прогнозу месяц будет теплее обычного на 1-2 градуса.

Кроме того, по данным центра погоды «Фобос», большую часть месяца продержится около 9-16 градусов тепла. Однако не обойдется и без дождей - так, большую часть сентября жителей ждет облачная погода и дожди. Ночью температура будет опускаться до +6-10 градусов. Ждут нас и заморозки - в ночь на 13го сентября температура опустится до нуля градусов, а к концу месяца - до -2 градусов.

Прогнозы на месяц в Ижевске являются экспериментальными и предназначены только для консультативного использования.

КАКИМ БЫЛО ЛЕТО?

Ижевчанам повезло - несмотря на то, что температурных рекордов этим летом не было, оно было по-настоящему теплым. По данным Удмуртского гидрометцентра, самым жарким днем стало 26 июля - тогда столбик термометра в Ижевске поднялся до 32,6 градусов. Самым холодным днем было 1 июня в Ижевске было 6,7 градусов. Настоящее лето пришло позднее обычного – 18 июня.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самый жаркий день лета в Удмуртии – 26 июня, 33,9 °С в Сарапуле (В Ижевске 27 июля 32,6 °С)

Самый холодный день – 1 июня, 4,7 °С в Игре (в Ижевске 6,7°С);

Самая холодная ночь – 1 июня, -1 °С в Глазове (в Ижевске 0 °С);

Самая теплая ночь – 3 июля, 22,1 °С в Можге (В Ижевске 4 июля 20,5 °С);

Число дней с жарой в Удмуртии – 14, в Ижевске 10 (больше обычного);

Самый дождливый день лета – 4 июля в Глазове выпало 45 мм (мезоциклон);

Самый интенсивный и разрушительный шквал, охвативший множество районов республики – 30 мая, скорость ветра до 24 м/с.