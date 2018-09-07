Аджика с яблоками, варенье из помидор и пряные баклажаны: какие заготовки на зиму делают ижевчане?

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-07T15:54:10+03:00

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Осень – настоящий праздник урожая и самое лучшее время для приготовления заготовок на зиму: уже подоспели садовые фрукты и овощи, и полки ломятся от их изобилия. Как же хозяйки сохраняют эти дары, мы решили спросить у случайных прохожих на улицах нашего города.

– В нашей семье не пользуются популярностью варенья и консервация, но мы очень любим заморозку. Я с лета нарезаю на кухонном комбайне овощи, раскладываю их по порциям и замораживаю. Это очень удобно: достаточно достать их из холодильника и добавить в блюдо. Также поступаю и с ягодами, их мы потом завариваем кипятком, и получается настоящий витаминный коктейль – нам очень нравится, - рассказала 28-летняя Екатерина Котельникова.

– Раньше делала очень много разных заготовок: и джемы, и варенья, но вот уже года 2 как перестала – очень неудобно хранить все эти банки. Сейчас только яблочный сок варю и иногда компоты. Конечно, еще замораживаю ягоды, в основном вишню и крыжовник, - поделилась 67-летняя Алевтина Михайловна.

– Я уже успела засолить огурцы и сделать яблочное повидло – это то, что я делаю всегда. Иногда я еще дополнительно варю варенья, готовлю протертую ягоду с сахаром. В этом году основные заготовки уже сделаны, но я еще планирую приготовить повидло, уже из зимних яблок – мы его очень любим и как начинку к пирогам, и просто с чаем, - рассказала 47-летняя Наталья Прудиус.

«Комсомолка» собрала несколько интересных рецептов от ижевчан.

Источник фото Youtube

«БЕРЕГИСЬ, ВОДКА»

Ижевчанка Зинаида часто готовит салат с очень необычным названием – «Берегись, водка!»

Понадобится:

-1 кг капусты;

-1 кг моркови;

-1 кг лука;

-1 кг болгарского перца;

-1 кг помидоров;

-1 кг огурцов;

-5 чайных ложек соли;

-5 столовых ложек сахара;

-1 столовая ложка растительного масла;

-1 столовая ложка уксусу 9%;

Все нарезать соломкой, залить маслом, уксусом, засыпать солью и песком, после перемешать и дать настоятся 1 час. Потом поставить варить, после того как закипит варить не больше 10 минут. Разложить по банкам равномерно с маринадом. Закатать.

Источник фото kp.ru

ВАРЕНЬЕ ИЗ ПОМИДОР

Ижевчанка Наталия поделилась рецептом варенья из…помидор!

Понадобится:

- Помидоры;

- Сахар;

- Лимон;

- 2 столовые ложки сока.

Вымыть помидоры и снять с них кожицу, после из воды и сахара сварить сироп, после добавляем туда помидоры. Можно любые, кроме зеленых. Поварить помидоры 5-10 минут и оставить на 4 часа, после разлить по банкам

Источник фото: womanadvice.ru

АДЖИКА С ЯБЛОКАМИ

А вот 51-летняя Елена регулярно балует родных очень вкусной аджикой с антоновскими яблоками.

Понадобится:

- Помидоры;

- Болгарский перец;

- 300 грамм яблок «Антоновка» без семечек;

- Один жгучий перец;

- Морковка 200 грамм;

- Лук 230 грамм;

- Пол стакана подсолнечного масла;

- Столовый уксус;

Перекрутить помидоры, болгарский перец, 300 грамм яблок «Антоновка» без семечек и горький жгучий перец. Добавить половину стакана подсолнечного масла, 3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли, морковку тертая 200 грамм, лук 230 грамм, чайную ложку столового уксуса и все смешать. Далее поставить варить 30- 40 минут, после закатывать в банки.

Источник фото: kylinarnaya-kopilka.ru

«ПРЯНЫЕ БАКЛАЖАНЫ»

Еще один интересный рецепт от Елены – на этот раз баклажанов с чесноком.

Понадобится:

- 1 кг баклажанов;

- 1 пучок петрушки;

- 50 гр. чеснока;

Что делаем:

Баклажаны нужно замочить в холодной соленой воде на 30 минут. После промыть их и нарезать вдоль или поперек. Нарезанные баклажаны обжарить с двух сторон по полуготовности, петрушку и чеснок мелко порубить. В стерилизованную банку уложить слоями: слой баклажанов посыпать чесноком и петрушкой, после - снова слой баклажанов, посыпать его чесноком и петрушкой. В таком порядке уложить овощи до конца банки и залить маслом, на котором жарили баклажаны.