Пора в школу! Как ижевчане готовят своих детей к школе?

СЕГОДНЯ 13:11 2018-09-01T13:04:08+03:00

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Подготовка к школе дело не из простых: время, переживания, беготня и куча денег. Мы выяснили, на что потратились родители первоклашек, собирая их в школу, а у родителей второклассников узнали, на сколько сумма покупок в этом году отличается от прошлого года.

«ФОРМУ КУПИЛИ ЗРЯ»

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Ижевчанка Анна, отправляющая в этом году сына в первый класс, готовиться к событию начала еще в июле.

- Нам сразу дали расписку, что мы зачислены в первый класс и отправили покупать форму в конкретный магазин. Стоимость формы для мальчика (пиджак, брюки и жилетка) - примерно 4,5 тысячи рублей, с учетом скидки (у школы с данным магазином заключен контракт). Кроме того, нам выдали список рабочих тетрадей, которые надо купить. Их заказывали в интернет-магазине «Лабиринт». Весь набор обошелся примерно в 2,5 тысячи рублей.

Канцтовары покупать не пришлось – они остались еще с подготовительных курсов.

- Осталось приобрести спортивный костюм, кроссовки, и обувь для школы - это примерно 5 тысяч рублей. Изначально нам не сказали, что мы попадем в кадетский класс - что выяснилось на первом родительском собрании. Так что теперь получается зря форму купили, надо покупать специальную кадетскую форму, но пока по стоимости нас не сориентировали, - рассказывает Анна. – Кроме того, мы скинулись по 120 рублей на праздник 1 сентября и 200 рублей – на обеды за первую неделю учебы. Кроме того, около 1000 планируем потратить на букет для учителя. Суммарно мы потратили – 13320 рублей.

КУПИЛИ ЧАСЫ С GPS

Ижевчанин Сергей начал готовить свою дочь Софью в первый класс где-то за месяц до учебного года.

Сергей Грачев

- Мы потратили около 6000 рублей на школьные принадлежности – форма, канцтовары, рюкзак и рабочие тетради. Учебники не покупали – их бесплатно выдадут в школе.

Помимо школьных принадлежностей купили еще и мебель – на школьную парту и стул около 5400 рублей. Около 3 тысяч на часы с GPS – по ним мы всегда будем видеть, где сейчас Софья. Но некоторые траты нас еще ждут – мы по-прежнему не купили спортивную форму. Суммарно мы потратили – 14400рублей.

ГОТОВИМСЯ С МАЯ

Своей историей о том, как проходили сборы сына Никиты в 1-ый класс с нами поделилась и ижевчанка Татьяна.

- Частично начали готовиться в мае, закупили канцтовары. Так как в детском саду подарили набор первоклассника с картоном и еще разными предметами, то на это дело сильно тратиться не пришлось. Самым дорогим вышел у нас рюкзак – 3800. На одежду вообще ушло примерно 12 тысяч. купили спортивную форму, 2 пары кроссовок, брюки, сменка в школу. Плюс на канцтовары в школу сдавали 1500, дневники, тетради в эту сумму. Суммарно подготовка к школе обошлась в 17300 рублей.

С КАЖДЫМ ГОДОМ ТРАТЫ МЕНЬШЕ

Тем временем, родители учеников, которые в этом году идут во второй и третий класс отмечают – по сравнению с прошлым годом подготовка к школе обошлась в разы дешевле.

- На канцтовары мы потратили около 600 рублей – заказывали их оптом через компанию, в которой я работаю, - рассказал ижевчанка Елена. Ее дочь Ксения в этом году идет во второй класс. – Покупать пришлось и рабочие тетради по некоторым предметам – они обошлись примерно в 1500 рублей. Учебники нам выдадут в школе, поэтому тратиться на них не пришлось. Купить пришлось лишь набор по английскому языку – учебник и тетрадь для продвинутого курса обошлись в 1700 рублей. Из одежды нам осталось купить лишь новую блузку и колготки, все остальное - с прошлого года. Скорее всего нужно будет скинуться на покупку штор в класс, а также сдать попечительский взнос – 1000 рублей и 500 рублей в копилку класса на пол года.

О том, что траты стали меньше, говорит и мама третьеклассницы Кати, Светлана. - В этом году мы практически ничего не покупали – канцтовары и форма остались с прошлого года. Купили новые кроссовки, туфли, пару блузок, дополнительные обложки и кисточки, дневник, рабочие тетради и некоторые учебники. Суммарно пришлось потратить около 6000 рублей. Все равно среди года докупать что-то приходится. Сейчас в магазинах все есть, поэтому делать большие запасы канцтоваров, покупать одежду и обувь на вырост я не считаю нужным, - рассказала нам Светлана.

Сколько потратили ижевчане на подготовку ребенка к школе?