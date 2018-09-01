День Знаний в Ижевске: в школах города прошли торжественные линейки

СЕГОДНЯ 16:56 2018-09-01T17:05:26+03:00

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Сегодня Ижевск отмечает День Знаний. Тысячи школьников возвращаются за парты, а кто-то входит в стены школы впервые. Мы собрали самые яркие фотографии с торжественных школьных линеек. Это отличный шанс вспомнить и свои школьные год.

Диля Ахмадишина

Диля Ахмадишина

Школа № 46 открылась на Прасоловском переулке в Ижевске 1 сентября. Торжественная линейка состоялась во внутреннем дворе школы (подробнее)

Диля Ахмадишина

Диля Ахмадишина

Диля Ахмадишина

Диля Ахмадишина