Что нужно знать об ижевских проездных?

СЕГОДНЯ 09:20 2018-09-09T09:27:07+03:00

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Студенческий, социальный, пенсионный, школьный… Проездные в Ижевске действуют для разных групп граждан. Запутаться в их стоимости, порядке получения и пополнения получится у каждого. А вот распутаться поможет наш корреспондент. Кстати, ездить без проездного тоже можно - сейчас проезд за наличный расчет в любом идее общественного транспорта (кроме маршруток) составляет 20 рублей.

Какие бывают проездные?

Транспортная карта «Электронный кошелек»

Такую карту можно пополнить на сумму от 10 до 1000 рублей в день. Пополнять в пунктах пополнения ИПОПАТ, ИжГЭТ и терминалах Qiwi с желтым кругом, банкоматах Сбербанка, через Сбербанк Онлайн. При пополнении через интернет нужно помнить, что платеж приходит не моментально, а на следующий день. Стоимость проезда с такой картой составит 19 рублей.

Электронные проездные общегражданские на месяц

У такого проездного есть лимит поездок, поэтому пополнять можно только с 20 числа предыдущего месяца по 10 число текущего в пунктах пополнения ИПОПАТ, ИжГЭТ, терминалах Qiwi с желтым кругом, банкоматах Сбербанка, через Сбербанк Онлайн.

ФОТО: АРХИВ

Электронные проездные для студентов и школьников на месяц

Эти карты безлимитные, но схема пополнения все та же: деньги нужно вносить с 20 числа предыдущего месяца по 19 число текущего месяца. Пополнять в пунктах пополнения ИПОПАТ, ИжГЭТ и терминалах Qiwi с желтым кругом, банкоматах Сбербанка, через Сбербанк Онлайн.

ФОТО: АРХИВ

Важно! Приобрести и пополнить карты можно без предоставления студенческого билета или билета школьника. Сделать это могут как сами студенты и школьники, так и их родители. А вот при оплате проезда кондуктору необходимо будет предъявить студенческий билет (обязательно дневной формы обучения) или Билет школьника (для учащихся с 8 по 12 классы). Документы должны быть продлены на соответствующий учебный год.

А студенты-первокурсники могут и вовсе не оформлять новую карту, а перевести школьную в студенческую. При необходимости можно поменять виды транспорта. Сделать это можно как в пунктах пополнения ИПОПАТ, ИжГЭТ, так и самостоятельно в терминалах оплаты «КИВИ»:

Приложить карту к считывателю и нажать «Пополнение транспортной карты»;

Выбрать раздел «Прочие билеты», затем из предложенных тарифов выбрать «Студенческий» и нужный вид транспорта;

Пополнить карту, внеся в терминал необходимую сумму. Если вдруг вы внесете сумму, превышающую месячный платеж, то остаток не сгорает и переносится на следующий месяц.

А еще ижевские школьники могут и вовсе не покупать специальный проездной. Достаточно использовать школьную карту, которую выпускают в качестве пропуска и для оплаты питания. Чтобы начать пользоваться ей, как проездным, нужно зайти в Личный кабинет, который родителям подключали при выдаче карты, и активировать услуги транспорта. Иды транспорта выбирать не нужно – система сама рассчитает тариф.

Электронные карты пенсионера

Пользоваться могут пенсионеры Ижевска, не получающие других мер социальной поддержки (пенсионеры по возрасту), при предъявлении пенсионного удостоверения или справки ПФР +паспорт.

По такой карте можно совершить 40 поездок (только на городских маршрутах). Получить можно бесплатно - в МФЦ (по месту жительства).

Социальные проездные (бумажные)

Это бумажный проездной без ограничения поездок. Предназначен для использования льготой категории граждан (ветераны, инвалиды и некоторые другие категории, относящиеся к региональному и федеральному регистрам). Приобрести социальный проездной можно в отделениях Почты России по документам, предоставляющим право на льготу. Стоимость - 435 рублей. При потере или порче возврату не подлежит.

Где пополнить проездной?

-ул. Буммашевская, 5 (ОАО «ИПОПАТ») в будни с 9:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 13:00, сб., вс. - выходной

- ул. Маяковского,7 (МУП «ИжГЭТ») в будни с 8:30 до 17:30(в пятницу до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:48), сб., вс. - выходной

- В здании диспетчерского пункта на остановке «ул.Промышленная» с 25 по 5 число месяца с 8:00 до 18:30, выходные - с 9:00 до 17:00

- Билетные киоски на конечной остановке трамвая «Буммаш» и на конечной остановке троллейбуса «Центр» с 25 по 5 число месяца в будни с 7:30 до 18:30, в выходные - с 9:00 до 17:00

Пополнить и купить транспортную карту:

-Ул. Ленина, 4а: железнодорожные кассы(рядом с конечной ост.маршрута №40) в будни с 8:00 до 18:30, в выходные с 10:00 до 16:00).

Кстати!

ФОТО: АПХИВ

Ижевчане могут оплачивать проезд и при помощи бесконтактной банковской карты VISA, MasterCard или МИР, а также также смартфонами с платежными приложениями SamsungPay, ApplePay и GooglePay. При оплате банковской картой в трамваях и троллейбусах – 20 рублей, в автобусах ИПОПАТ до 1 октября – 17 рублей.