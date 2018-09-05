В Ижевске пропавший артист задолжал жителям порядка миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:09 2018-09-05T10:13:35+03:00

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Появляются новые подробности в деле о пропаже 33-летнего Егора Булдакова – артиста шоу мыльных пузырей в Ижевске. Напомним, что он исчез 30 августа вечером. Мужчина после работы должен был ехать на Юровский мыс, но так и не появился там. Его автомобиль (целый, без вмятин – прим.ред.) нашли во дворе дома. Спустя сутки поисков выяснилось, что мужчина задолжал крупную сумму.

РАНЬШЕ ВСЕ БЫЛО В ПОРЯДКЕ

Помимо того, что Егор занимается шоу, с 2010 года у него есть небольшое туристическое агентство. По большей части услуги по поиску туров он оказывал друзьям и знакомым. Многие уже успели успешно съездить за границу благодаря ему и продолжали дальше обращаться за путевками. Так, например, поступил Олег из подмосковного города Электросталь.

- Моя супруга часто ездила через него за границу. И тут мы решили отправиться с семьей в Турцию. 2 августа написали ему и стали искать туры, - рассказывает Олег.

Их должно было лететь пять взрослых и двое детей. Переписка была продуктивной, подбирали отели, условия так далее. Егор сообщил им, что необходима оплата и Олег перечислил ему 248 700 рублей. Семья должна была вылететь 31 августа.

- В день его пропажи, как раз 31 августа, мы ему писали и просили документы на вылет. Но в ответ - тишина. Начали звонить в отель, где забронировали номера, а нам сказали, что никакой брони и нет, - говорит Олег.

ХОТЕЛИ ЛЕТЕТЬ В ГРЕЦИЮ

Еще одна пострадавшая – Светлана (имя изменено-прим.ред.). Она про услуги Егора узнала через друзей и хотела подобрать тур в Грецию на двоих.

- Первый раз написала ему 20 августа. Стали уточнять условия и подбирать тур. Вроде как определились с отелем, и я перевела ему первую часть денег. Но потом выяснилось, что в номеров больше нет и пришлось искать другой. Тогда Егор сказал, что нужно заново все бронировать и вновь перечислять деньги. Даже предложил добавить свои, так как у меня уже они заканчивались. А вернуть сумму должны были только в течение четырех дней, - рассказывает Светлана.

Светлана в целом перевела ему 183 тысячи рублей. Вылететь они должны были в начале сентября. Но за пару дней до этого Егор пропадает.

- Тогда я написала его супруге, спросила – как нам быть? Может, оставил какие-нибудь номера броней, чтобы смогли уехать. Но выяснилось, что ничего забронировано не было, - говорит Светлана.

В субботу, 1 сентября, пострадавшие пришли в отдел полиции и написали заявление о мошенничестве. По приблизительным подсчетам, сумму долга составила порядка миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г.Ижевску, заявления от жителей были поданы в отдел полиции №2 (по Октябрьскому району).

- Проводится проверка по факту не оказания в полном объеме туристических услуг агентством, с целью установления всех обстоятельств и дачи юридической оценки событию, - сообщили в пресс-службе.

«ПУСТЬ НАЙДЕТСЯ»

Супруга Егора пока пытается нормализовать все происходящее в ее жизни и прийти в чувство, потому как нужно дальше как-то жить, продолжать воспитывать маленького сына и следить за здоровьем пожилой матери.

- Про то, что у него есть какие-то долги, я от Егора не слышала. Это, конечно, отвратительная ситуация, и надо пытаться ее решать. Просто понять не могу, почему он так поступил? Если бы рассказал о долгах и то, что в какие проблемы попал, мы бы обязательно помогли ему, да и друзья бы не стали возражать…Очень надеюсь, что есть веская причина такому его поведению. И надеюсь, что он жив-здоров. Как пойму причину происходящего, станет ясно, какое решение принимать и как действовать дальше, - рассказала Елена.

Елене сообщали, что Егор купил билет в Татарстан, но поиски мужчины продолжаются до сих пор.