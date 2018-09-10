Студенческий, социальный, пенсионный, школьный… Проездные в Ижевске действуют для разных групп граждан. Запутаться в их стоимости, порядке получения и пополнения получится у каждого. А вот разобраться поможет наш корреспондент. Кстати, ездить без проездного тоже можно - сейчас проезд за наличный расчет в любом виде общественного транспорта (кроме маршруток) составляет 20 рублей.

Какие бывают проездные?

Используя транспортную карту, можно неплохо сэкономить. Также некоторое время назад появились транспортные карты нового образца. Проходил конкурс, где ижевчане могли выбрать символику нового проездного – победил «СтрИж». По сути, карты нового и старого образца отличаются лишь дизайном и тем, что карта «СтрИж» имеет QR-код, наведя на который можно пополнить баланс через Сбербанк Онлайн за несколько секунд. Сейчас расскажем о видах и ценах на проездные.

Ежемесячная транспортная карта

На данную транспортную карту не распространяются какие-либо льготы, а также она имеет лимит поездок. Пополнять ее можно только 20 числа предыдущего месяца по 10 число текущего.

Транспортные карты для студентов и школьников

Льготные карты для студентов и школьников безлимитны, но средства на них нужно вносить деньги нужно вносить с 20 числа предыдущего месяца по 10 число текущего месяца.

Кстати, приобрести и пополнить школьный или студенческий проездной можно и без предоставления студенческого билета или билета школьника. Например, если у подростка нет времени и возможности пополнить транспортную карту, то это за него может сделать родитель.

Транспортные карты для студентов и школьников

Но при оплате проезда школьник или студент, используя льготную карту обязан предъявить документ, подтверждающий предоставление льготы. Такие документы должны быть продлены на соответствующий учебный год.

Важно знать, что студенты-первокурсники могут и не оформлять новую транспортную карту, а перевести школьную в студенческую. При необходимости можно поменять виды транспорта. Сделать это можно как в пунктах пополнения ИПОПАТ, ИжГЭТ, так и самостоятельно в терминалах оплаты «КИВИ»:

- Приложить карту к считывателю и нажать «Пополнение транспортной карты»;

- Выбрать раздел «Прочие билеты», затем из предложенных тарифов выбрать «Студенческий» и нужный вид транспорта;

- Пополнить карту, внеся в терминал необходимую сумму. Если вдруг вы внесете сумму, превышающую месячный платеж, то остаток не сгорает и переносится на следующий месяц.

А еще школьники могут не покупать проездной, если у них есть школьная карта, которую они используют в качестве пропуска в учебное заведение и для оплаты питания. Чтобы начать пользоваться такой картой, как проездным, нужно зайти в Личный кабинет, который родителям подключали при выдаче школьной карты, и активировать услуги транспорта. Виды транспорта выбирать не нужно – система сама рассчитает тариф.

Электронный кошелек

«Электронный кошелек» - это еще одна разновидность гражданской транспортной карты. Он действует на все виды транспорта: автобус, трамвай, троллейбус. Ижевчане могут пополнить «Электронный кошелек» на неограниченную сумму, которая не «сгорит» в конце месяца.

Стоимость одной поездки с использованием «Электронного кошелька» -19 рублей. Удобно, что остаток средств указывается на билете. Также с помощью такого проездного можно оплатить проезд сразу нескольких пассажиров и багаж. Количество поездок ограничено лишь балансом вашей карты.

Тариф «Таймер»

С помощью тарифа «Таймер» пассажиры могут совершать неограниченное количество бесплатных пересадок в течение 25-ти бонусных минут. В рамках проводимых акций время увеличивается до 30-ти минут. К сожалению, тариф действует лишь при проезде в трамваях и троллейбусах.

Пользоваться картой «Таймер» просто. Вы совершаете проезд в трамвае или троллейбусе. Кондуктор, в свою очередь, списывает 19 рублей со счета вашей карты. Именно с этого момента и включается «таймер», который начинает отсчет периода, в течении которого вы можете пересесть в другой трамвай или троллейбус, совершив новую поездку без дополнительной оплаты.

Но в течение второй поездки вы также должны предъявить транспортную карту кондуктору и получить проездной билет. При этом средства со счета карты повторно списываться не будут. Узнать, сколько минут осталось до окончания бесплатного периода можно на билете, который вам выдаст кондуктор. Единовременно плачивать проезд можно только за одного пассажира. Если же вы обнаружили, что до окончания бесплатного периода со счета вашей карты списались средства, необходимо сообщить об этом по телефону 51-10-58.

Транспортная карта пенсионера

Такой транспортной картой могут пользоваться могут пенсионеры Ижевска, не получающие других мер социальной поддержки (пенсионеры по возрасту), при предъявлении пенсионного удостоверения или справки ПФР и паспорта.

Транспортную карту пенсионера возможно бесплатно получить и поменять в многофункциональных центрах по месту жительства, уточнить адреса которых можно по телефонам:

- Первомайский район 908-435

- Ленинский район 908-126

- Октябрьский район 908-073

- Устиновский район 908-540

- Индустриальный район 908-091

Этот проездной рассчитан на 40 проездок на городских маршрутах, и активизируется автоматически после первой оплаты у кондуктора.

Социальный проездной билет

Такой бумажный проездной предназначен для льготных категорий граждан (ветераны, инвалиды и некоторые другие категории, относящиеся к региональному и федеральному регистрам). Он не имеет ограничения по количеству поездок и распространяется на все виды транспорта. Стоимость - 435 рублей, при потере или порче возврату не подлежит. Приобрести социальный проездной билет можно в отделениях Почты России, предъявив документы, предоставляющие право на льготу.

Где купить транспортную карту?

В нашем городе можно купить необходимую транспортную карту без дополнительной платы по адресу: улица Ленина, 4а.

Где пополнить проездной?

- Ул. Буммашевская, 5 (ОАО «ИПОПАТ») в будни с 9:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 13:00, сб, вс – выходной;

- Ул. Маяковского, 7 (МУП «ИжГЭТ») в будни с 8:30 до 17:30 (в пятницу до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:48), сб, вс – выходной;

- В здании диспетчерского пункта на остановке «Ул. Промышленная» с 25 по 5 число месяца с 8:00 до 18:30, выходные - с 9:00 до 17:00;

- Билетные киоски на конечной остановке трамвая «Буммаш» и на конечной остановке троллейбуса «Центр» с 25 по 5 число месяца в будни с 7:30 до 18:30, в выходные - с 9:00 до 17:00.

Пополнить и купить транспортную карту можно по адресу: ул. Ленина, 4а. Железнодорожные кассы (рядом с конечной ост. маршрута №40) в будни с 8:00 до 18:30, в выходные с 10:00 до 16:00).

Также пополнить транспортную карту ижевчане могут в терминалах Qiwi с желтым кругом (адреса можно посмотреть на сайте qiwi.com), в банкоматах Сбербанка и через Сбербанк Онлайн.

Оплата банковской картой

С развитием технологий стало возможным оплачивать проезд при помощи бесконтактной банковской карты VISA, MasterCard или МИР, и смартфонами с платежными приложениями SamsungPay, ApplePay и GooglePay. При оплате банковской картой стоимость проезда также составляет 20 рублей.

Как восстановить проездной?

Если вы вдруг потеряли или испортили свой проездной билет, то можете воспользоваться услугой по его восстановлению. Сделать это можно в кассе Службы сбора выручки по ул. Буммашевская, 5. Стоимость восстановления проездного составит 50 рублей.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».