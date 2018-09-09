Погода в Ижевске на ближайшую неделю: небольшое похолодание и дожди

СЕГОДНЯ 13:06 2018-09-09T13:08:18+03:00

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Ближайшая неделя в Ижевске будет переменчивой. Первая ее половина будет ясной, вторая – пасмурной, местами дождливой. По данным Яндекс.Погода осень в рспублике начинает устанавливаться.

В понедельник, 10 сентября, воздух прогреется до 15 градусов тепла. Погода будет ясной, без осадков. Ветер, по сравнению с воскресеньем, станет слабее – всего 2, 5 м/с. Направление – северо-запад.

Ситуация сохранится и во вторник - будет также ясно, однако температура поднимется уже до +17 градусов. Ветер стихнет и составит всего 0, 5 м/с.

Среда также собирается быть ясной и теплой. Воздух прогреется уже до 18 градусов. Ветер усилится – порывы будут достигать 4,2 м/с. Ночью возможен дождь.

В четверг, 13 сентября, ожидаются дожди. Температура сохранится на отметке +18 сентября.

В пятницу похолодает – ожидается +16 градусов. Дожди не обещают, но будет пасмурно. Ветер западный, 3 м/с.

15 сентября, в субботу, будет все также пасмурно. Температура сохранится на отметке +16 градусов. Ситуация не изменится к воскресенью. Порывы ветра могут достигать до 1,2 м/с.